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Все про:Европарламент (1327) Меркель (1583) Северный поток (354)

 69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину

По их мнению, этот проект раскалывает Европу, когда она больше всего нуждается в единстве.

Часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель отказать в поддержке проекту немецко-российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.

В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.

"Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2". Перестаньте тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии и Европарламента. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не путь "Германия – самое главное"", – говорится в их письме к Меркель.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Шансы на остановку "Северного потока-2" есть, и Украина продолжает бороться", - Витренко

В обращении политики отмечают, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую зависимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС.

"Поступая близоруко, Германия презирает принципы солидарности ЕС. Ваше правительство не управляется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, ​​измените курс" – призвали европейские политики в письме.

Тем временем Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", 6 ноября сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

Также на Цензор.НЕТ: Северный поток-2: нужно юридически закрепить гарантию транзита газа через Украину, - посол Украины в ФРГ

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.

Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа.

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.

Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.

Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".

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Источник: https://censor.net.ua/n3095462
 
   
 Топ комментарии
 
Если они смогли взорвать склад боеприпасов в Ичне - мы должны готовиться смочь взорвать СП2. Нам это выгодно. Пусть газ из мордора в Европу идёт старой протоптанной дорогой.
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фрау небось уже теплое место в газпроме дожидается, а они с такими глупостями..
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Поддержали бы финансово.
А то, просят...
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А сколько их всего там этих депутатов сдается мне шо 69 это совсем мало
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Даже меньше 10%, это наверно те с кем не поделились
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Это как, челом бьют?
Судя по всему это последний срок фрау канцлерины на посту, так что для неё сейчас личные финансовые вопросы важнее стратегических европейских.
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Очень удобно свои личные финансовые вопросы возводить в ранг стратегических европейских
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у Ангелы есть принципы, а у тебя только фантазии. разницу ощущаешь?
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Мои родственники, живущие в Германии поколениями, придерживаются другого мнения. И судя по её финтам я у неё никаких принципов не замечаю. Если быть принципиальным, то до конца, а не лавировать из стороны в сторону. А мои фантазии никоим образом фрау не задевают, она не в моём вкусе. )))
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Так вроде писали, что Меркель уходит через 2 года в руководители СП 2. Так, что крайне маловероятно.
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тут постоянно кто-то куда-то уходит. вот ты, к примеру, уходишь сюда 69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину - Цензор.НЕТ 6090
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фрау небось уже теплое место в газпроме дожидается, а они с такими глупостями..
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Теплое место уже давно занято Шредером
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тю..всегда можно создать для хорошего человека..или уволить не такого хорошего.. 69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину - Цензор.НЕТ 66
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Если они смогли взорвать склад боеприпасов в Ичне - мы должны готовиться смочь взорвать СП2. Нам это выгодно. Пусть газ из мордора в Европу идёт старой протоптанной дорогой.
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Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено

https://www.rbc.ua/rus/news/kompaniya-nord-stream-2-zayavila-postroeno-1541523869.html
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не, ни хрена. America First, а Deutschland уже как получится.
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менее 10%. Это значит, шо остальным 90% - плевать
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та ты шо?... та всему миру плевать, поэтому Хуйло обсирается уже 5й год... 69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину - Цензор.НЕТ 8171
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Товарищ Меркель в Верховной раде.
Давайте дебилы, поднимайте цену до уровня европейской, а я пока вторую ветку Северного потока забацаю с Путиным, а потом Путин вам газ отрежет и вы ко мне прибежите
Слышал сегодня как товарищ Меркель в Верховной раде объясняла нашим дебиловатым избранникам, что газ населению нужно продавать подороже. Рассказывает а про себя думает - "давайте дебилы, поднимайте цену до уровня европейской, а я пока вторую ветку Северного потока забацаю с Путиным, а потом Путин вам газ отрежет и вы ко мне прибежите, а я вам каждый год 40000000 кубов по европейской цене поставлю". А наши дебилы (руководители фракций) сидят молча как индейцы перед испанскими конкистадорами и глазами лупают. Ну они конечно не совсем идиоты, они сидят и думают - "классная идея, мы под это дело замутим пару десятков оффшорных прокладок и будем пиплу впаривать русский газ по европейским ценам, а пиплу будем рассказывать про рынок и рыночные цены". А пипл не догадывается о чём благодетели думают. Пипл смотрит на всё это и думает - "какие же у нас вожди грамотные и важные, сама Меркель к ним приехала и беседы беседует, нужно их опять выбрать, а то выберем неизвестно кого и не будет Меркель с этими новыми разговаривать". И вот когда цена газа уже будет 16 - 20 - 30 000 гривен за тыс. кубов пиплл проснётся и спросит - "ну какое же Хуйло этот Путин, а!"
Сергей Максимюк
[Товарищ Меркель в Верховной раде]: Посмотри! http://ua24ua.net/tovarishch-merkel-v-verhovnoy-rade/

🤑
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К тому времени украинская труба уже не будет влиять на экономику Запада.Черт его знает, может северным потоком дают хутину замануху на прямое вторжение, шобы увяз как в Сирии, потом будет избиение младенца, в том числе и парадом суверенитето(дальневосточных, сибирских и иже) ... А Китай ждет - не дождется... когда начнется раздел пирога...
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тут к сожалению ключевое слово Китай....поэтому и терпят хуйла
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было бы у Украины баблишко, война бы давно закончилась...(
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Цветы запоздалые(с), нравится это кому-то или нет.
Начало строительства СП2 - это уже факт
Как и прокладка 2й ветки "Турецкого потока" (на июль 2018г - уже 66% от общей протяженности морского участка, запуск в начале 2020г)

Вместо того, чтобы поносить Меркель (многократно больше нахлебаемся от тех, кто придет ей на смену) и прочих Шредеров, лучше увидеть бревно в собственном глазу

Из-за недальновидности украинской власти бюджет Украины может вскоре потерять $3 млрд. Это случиться сразу после введения в действие "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" в обход Украины. При таких обстоятельствах украинская ГТС станет пустой.
Еще во времена президентства Леонида Кучмы Украина подписала меморандум с Россией и Германией о создании совместного консорциума для использования украинской газотранспортной системы. Позже согласие на это дали также французы и итальянцы. Если бы это было реализовано в срок, мы были бы на коне и проблем не знали. К тому же нам предлагали 51% в новосозданном консорциуме. Бестолковая политика убивает экономику... Словом, профукали.
 Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/zhuravskiy/posle-vvedeniya-v-deystvie-tureckogo-potoka-i-severnogo-potoka-2-ukrainskaya-gts-stanet-pustoy-a-byudzhet-ukrainy-mozhet-poteryat-3-mlrd-481492.html
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Вообще-то, в договоре о строительстве северного стрима можно узреть кальку на Рапалльский договор Германии с СССР... Тогда Германия была обложена экономически со всех сторон за первую мировую... Кремлядь начиная с 1922года и по 1941 год протянула Германии экономическую дружескую руку. По-большому счету, для Германии США, Франция, Англия (мелочь я не беру во внимание) - враги... Германия повторяет свой путь как и 100 лет назад... Посмотрим шо будет в 2039-2045 пятом году... Вангую: Ленд-лиза не будет, как и Либерти...
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анжела в стране чудес, чудит курва старая
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почитал комменты.

шо панове, забыли как Украину из ЕС принуждали к реформам? забыли как вас шантажировали прекращением кредитования? так чего ж вы теперь удивляетесь, что вам пока еще по-хорошему советуют увеличить цену на газ до мирового уровня? а вы упираетесь, как дети малые, в истерике по форумам катаетесь... неужели непонятно, что мировая цена на газ сразу лишит финансовой подпитки привелегированных "поставщиков"? неужели не понятно, что это подстегнет вас внедрять экономные технологии выработки тепла? неужели не понятно, что один раз утеплив нормальными материалами свои дома, вы сможете экономить десятилетиями, а, возможно, и вовсе откажетесь от газа для отопления? есть же солнце, ветер, геотермальное тепло!

и, да, не надейтесь что наличие либо отсутствие какого-то газопровода удержит рашу от нападения. когда аннексировали Крым и вводили колонны ихтамнетов на Донбасс, ваша ГТС всех интересовала в последнюю очередь. в том числе и вас самих. а могли ведь газ перекрыть сами, но не стали...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину
 
 
 
 
 
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