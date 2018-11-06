 69 членов Европарламента просят Меркель отказаться от "Северного потока-2" и поддержать Украину

Часть членов Европарламента призывает канцлера Германии Ангелу Меркель отказать в поддержке проекту немецко-российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Postimees.
В письме, подписанном 69 европарламентариями и еще примерно 20 политиками из государств-членов Евросоюза, подчеркивается, что, развивая этот проект, правительство Германии раскалывает членов ЕС, хотя Сообщество как никогда ранее нуждается в сплоченности.
"Просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2". Перестаньте тормозить работы, связанные с Газовой директивой. Поддержите позицию Еврокомиссии и Европарламента. Дайте президенту России понять, что Германия будет поддерживать своих партнеров по ЕС и Украину. Выберите европейский путь, а не путь "Германия – самое главное"", – говорится в их письме к Меркель.
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В обращении политики отмечают, что доверяя до 80% поставок газа российскому концерну "Газпром", Германия усилит свою энергетическую зависимость, и это будет иметь серьезные последствия для энергетической безопасности ЕС.
"Поступая близоруко, Германия презирает принципы солидарности ЕС. Ваше правительство не управляется правильным приоритетами, госпожа канцлер. Мы просим, измените курс" – призвали европейские политики в письме.
Тем временем Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", 6 ноября сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.
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Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии наравне с уже действующим "Северным потоком". Его мощность составит 55 млрд кубометров газа в год, длина - свыше 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро.
Противники проекта – в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет в ЕС около трети объемов газа.
Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины является одной из крупнейших статей экспорта украинских услуг и приносит Украине ежегодно несколько миллиардов долларов. В частности, в 2018 году доходы от транзита российского газа превысили украинские расходы на импорт газа на $0,7 млрд.
Потеря Украиной транзита означает потерю значительной части валютной выручки. По данным министерства финансов, одни только прямые потери могут достичь 2,5-3% от ВВП.
Россия стремится отказаться от транзита газа через Украину за счет строительства газопроводов в обход Украины, в частности, "Северного потока-2".
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А то, просят...
Судя по всему это последний срок фрау канцлерины на посту, так что для неё сейчас личные финансовые вопросы важнее стратегических европейских.
https://www.rbc.ua/rus/news/kompaniya-nord-stream-2-zayavila-postroeno-1541523869.html
Давайте дебилы, поднимайте цену до уровня европейской, а я пока вторую ветку Северного потока забацаю с Путиным, а потом Путин вам газ отрежет и вы ко мне прибежите
Слышал сегодня как товарищ Меркель в Верховной раде объясняла нашим дебиловатым избранникам, что газ населению нужно продавать подороже. Рассказывает а про себя думает - "давайте дебилы, поднимайте цену до уровня европейской, а я пока вторую ветку Северного потока забацаю с Путиным, а потом Путин вам газ отрежет и вы ко мне прибежите, а я вам каждый год 40000000 кубов по европейской цене поставлю". А наши дебилы (руководители фракций) сидят молча как индейцы перед испанскими конкистадорами и глазами лупают. Ну они конечно не совсем идиоты, они сидят и думают - "классная идея, мы под это дело замутим пару десятков оффшорных прокладок и будем пиплу впаривать русский газ по европейским ценам, а пиплу будем рассказывать про рынок и рыночные цены". А пипл не догадывается о чём благодетели думают. Пипл смотрит на всё это и думает - "какие же у нас вожди грамотные и важные, сама Меркель к ним приехала и беседы беседует, нужно их опять выбрать, а то выберем неизвестно кого и не будет Меркель с этими новыми разговаривать". И вот когда цена газа уже будет 16 - 20 - 30 000 гривен за тыс. кубов пиплл проснётся и спросит - "ну какое же Хуйло этот Путин, а!"
Сергей Максимюк
[Товарищ Меркель в Верховной раде]: Посмотри! http://ua24ua.net/tovarishch-merkel-v-verhovnoy-rade/
🤑
Начало строительства СП2 - это уже факт
Как и прокладка 2й ветки "Турецкого потока" (на июль 2018г - уже 66% от общей протяженности морского участка, запуск в начале 2020г)
Вместо того, чтобы поносить Меркель (многократно больше нахлебаемся от тех, кто придет ей на смену) и прочих Шредеров, лучше увидеть бревно в собственном глазу
Из-за недальновидности украинской власти бюджет Украины может вскоре потерять $3 млрд. Это случиться сразу после введения в действие "Турецкого потока" и "Северного потока - 2" в обход Украины. При таких обстоятельствах украинская ГТС станет пустой.
Еще во времена президентства Леонида Кучмы Украина подписала меморандум с Россией и Германией о создании совместного консорциума для использования украинской газотранспортной системы. Позже согласие на это дали также французы и итальянцы. Если бы это было реализовано в срок, мы были бы на коне и проблем не знали. К тому же нам предлагали 51% в новосозданном консорциуме. Бестолковая политика убивает экономику... Словом, профукали.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/blogs/zhuravskiy/posle-vvedeniya-v-deystvie-tureckogo-potoka-i-severnogo-potoka-2-ukrainskaya-gts-stanet-pustoy-a-byudzhet-ukrainy-mozhet-poteryat-3-mlrd-481492.html
шо панове, забыли как Украину из ЕС принуждали к реформам? забыли как вас шантажировали прекращением кредитования? так чего ж вы теперь удивляетесь, что вам пока еще по-хорошему советуют увеличить цену на газ до мирового уровня? а вы упираетесь, как дети малые, в истерике по форумам катаетесь... неужели непонятно, что мировая цена на газ сразу лишит финансовой подпитки привелегированных "поставщиков"? неужели не понятно, что это подстегнет вас внедрять экономные технологии выработки тепла? неужели не понятно, что один раз утеплив нормальными материалами свои дома, вы сможете экономить десятилетиями, а, возможно, и вовсе откажетесь от газа для отопления? есть же солнце, ветер, геотермальное тепло!
и, да, не надейтесь что наличие либо отсутствие какого-то газопровода удержит рашу от нападения. когда аннексировали Крым и вводили колонны ихтамнетов на Донбасс, ваша ГТС всех интересовала в последнюю очередь. в том числе и вас самих. а могли ведь газ перекрыть сами, но не стали...