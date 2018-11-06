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 Политика Украины, За рубежом
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 "Выборы" на Донбассе не соответствуют Минским договоренностям, - представитель ОБСЕ Сайдик

По его мнению, "выборы" противоречат и букве, и духу Минских соглашений.

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик полагает, что "выборы" на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей не будут соответствовать Минским соглашениям. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я лично считаю, что проведение этих так называемых выборов не соответствует ни букве, ни духу Минских соглашений", – сказал Сайдик журналистам по итогам заседания ТКГ во вторник в Минске.

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По его словам, политподгруппа на сегодняшнем заседании "среди прочего обменялась мнениями по модальности имплементации формулы Штайнмайера в свете последних решений, принятых сторонами".

Сайдик отметил, что в связи с этим во время пленарного заседания ТКГ был затронут вопрос проведения выборов на Донбассе.

Напомним, ранее представитель на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко рассказала, что Россия официально пообещала признать результаты голосования, которое террористы собираются провести на временно оккупированных территориях.

"Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте", сказала Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095458
 
   
 Топ комментарии
 
Путин убивает тысячи украинцев и должен за это ответить, такую нелестную, но однозначную характеристику дал президенту РФ Владимиру Путину кандидат в Конгресс от Республиканской партии в 4-м округе штата Пенсильвания Дэн Дэйвид.

«Я четко убежден, что Путин представляет угрозу для всего мира и большую угрозу для Украины, - сказал Дэйвид, которого цитирует Голос Америки. - Он настоящий преступник-убийца, и его надо остановить. Такие люди, как Путин, не понимают переговоров. Он убивает украинцев, тысячи украинцев, и он должен за это ответить».

Кроме того, политик добавил, что он никогда не согласится с тем, что Крым это Россия. «Крым - это Украина», - заявил он.
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Чому взагалі на цей фарс так реагують?

Щоб санкцій москалям додати.
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Запитаю по іншому!
А яким, млять, домовленостям вони відповідають!

Чому взагалі на цей фарс так реагують?
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Это типа "дописделись" ?
Что скажут наши саденькие про безальтернативноемыролюбство?
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Не може бути, в Україні також ніколи виборів не було справжніх. Може й було десь. Переважно самі себе обирають. За гроші. І домовленостей ніяких не було.
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Запитаю по іншому!
А яким, млять, домовленостям вони відповідають!

Чому взагалі на цей фарс так реагують?
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Чому взагалі на цей фарс так реагують?

Щоб санкцій москалям додати.
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Чим більше щось чомусь не відповідає і з чимось щось не збігається, тим приємніше про це чути цим імперським йолопам від політики.
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А хто б то мав ще сумнів.. Тепер московитам насиплють ще трохи корисних для них санцій. Так, що і Хуго їм не допоможе...😋😋😋
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Хугло своє відпрацював. Можна про нього забувати.
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Зважаючи на всю ту словесну діарею, що лунає зараз по рашкаTV московити про нього ще скоро забудуть..😕😕😕
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Отдел статистики или ОБСЕ на Донбассе. Сериал...
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Путин убивает тысячи украинцев и должен за это ответить, такую нелестную, но однозначную характеристику дал президенту РФ Владимиру Путину кандидат в Конгресс от Республиканской партии в 4-м округе штата Пенсильвания Дэн Дэйвид.

«Я четко убежден, что Путин представляет угрозу для всего мира и большую угрозу для Украины, - сказал Дэйвид, которого цитирует Голос Америки. - Он настоящий преступник-убийца, и его надо остановить. Такие люди, как Путин, не понимают переговоров. Он убивает украинцев, тысячи украинцев, и он должен за это ответить».

Кроме того, политик добавил, что он никогда не согласится с тем, что Крым это Россия. «Крым - это Украина», - заявил он.
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Так украинцев убивает не только путин,правда?
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Выборы нужны кремлёвской братве чтобы сохранять своё присутствие в Украине , в надежде , что власть в Украине поменяется и придут гоблины к власти , лояльные к кремлю !
Вместо курощупа , будет на Донбассе главным гоблин Пенис Душилин ! 😂
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Питання чи довго воно ще проживе. Бо щось підказує, що свій квиток до пекла те чмо вже отримало...😕
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це всі знають ,тільки Шишкостану срати на всіх хто це знає .і поки існує ця країна так і буде завжди .і це всі знають
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Выборы" на Донбассе не соответствуют Минским договоренностям, - представитель ОБСЕ Сайдик
 
 
 
 
 
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