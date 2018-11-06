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 Численность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек, - генерал-лейтенант Павловский

С целью поддержания возможностей к мобилизационному развертыванию войск численность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек.

Об этом 6 ноября перед началом прямой телефонной линии Кабинета министров Украины сообщил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

По его словам, это данные по состоянию на на начало ноября 2018 года.

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В настоящее время на учебных сборах проходит подготовку более тысячи резервистов оперативного резерва первой очереди. В общем, в текущем году на указанные мероприятия подготовки спланировано привлечь более 100 тыс. военнообязанных из состава организационного ядра военных частей территориальной обороны.

"В составе 59 военных частей осуществлена ​​подготовка на учебных сборах около 20 тысяч резервистов и военнообязанных оперативного резерва второй очереди", - сообщил генерал-лейтенант Игорь Павловский.

Источник: https://censor.net.ua/n3095457
 
   
 Топ комментарии
 
ВР, АП, контора Гройсмана, Прокуратура, суды разный мастей и много-много еще.
С НИМИ ТЫЩ 300 "РЕЗЕРВИСТОВ".
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Я шо-то пропустил? О странном призыве осеннем. О нем не только кацы верещат. О 8(восьми) процентах- УКРНЕТ поведал, на нескольких ресурсах, вовсе не желтых. Ну... и шо ш это получается? Как мне кажется- звиздейшн. Правда, я- не о чень компетентен. Я ведь- не военком, живущий исключительно на взятках. Шо, Млять, Не Так??? ТАК!
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Кого ОНО дурит? Нету НИКАКОГО РЕЗЕРВА....Спросите ЛЮБОГО ВОЕНКОМА)))).
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ВР, АП, контора Гройсмана, Прокуратура, суды разный мастей и много-много еще.
С НИМИ ТЫЩ 300 "РЕЗЕРВИСТОВ".
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Так вони вже виїхали за кордон на заробітки.
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а что - казламордые наберутся храбрости и начнут воевать в открытую...?
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та ви ж лише в інеті можете "воевать в открытую" Численность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек, - генерал-лейтенант Павловский - Цензор.НЕТ 9561.... на інше - духу не вистачить ..))
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каццахол уже *отвоевался (на цензоре днями) языком.
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татишо - а как же ты борешься с окупационной владой...?)))
всё не можешь вернуть своего легитимного с ростова...?)))
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Зрада у тому,що у одного Золотова на кацапеї зібрано у кулак 400 000 бійців,у Шойгу не меньше 800 000 бійців...!
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у тому, шо у каців у 100 раз, без перебільшення, більше винищувачів..
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але країна купує гвинтокрили для ментів. а не літаки..
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у тому, що мент міністр оборони, а начштабу тупий совок, військовий геній якого призвів до значних втрат..
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Так створити фонд резервістів - це кілька разів нажати на клавішу клавіатури - раз, - і 200 тис. народу. Он Гоголь у Мертвих душах описав, як треба резервістів створювати. Тепер на кожного резервіста треба виділити дотацію на обмурдирування, потренувати їх - і вже ти не мільярдер, а мультимільярдер. Геніально.
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Я шо-то пропустил? О странном призыве осеннем. О нем не только кацы верещат. О 8(восьми) процентах- УКРНЕТ поведал, на нескольких ресурсах, вовсе не желтых. Ну... и шо ш это получается? Как мне кажется- звиздейшн. Правда, я- не о чень компетентен. Я ведь- не военком, живущий исключительно на взятках. Шо, Млять, Не Так??? ТАК!
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туда гребут сейчас одних алкашей .короче кого поймают .с ВСУ сделали какое то Л Т П времен совка
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Кого ОНО дурит? Нету НИКАКОГО РЕЗЕРВА....Спросите ЛЮБОГО ВОЕНКОМА)))).
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Хоч би одного увидеть...а ту 172 тыс.. Гыг, ты там не в партизанах месяц гасился? Или на Мальдивах , за шефом памперсы собирал?
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Генерал Игорь Павловский хоть и похож на еврея, но точно не еврей.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЧисленность резервистов оперативного резерва первой очереди наращена до 178 тысяч человек, - генерал-лейтенант Павловский
 
 
 
 
 
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