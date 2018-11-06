 На Тернопольщине запретили публичное использование русскоязычного культурного продукта

Тернопольский областной совет решил установить мораторий на публичное использование в Тернопольской области русскоязычного культурного продукта в любых формах. Об этом сообщается на сайте Тернопольского облсовета, информирует Цензор.НЕТ.
Мораторий будет действовать до момента полного прекращения оккупации Россией территории Украины, сказано в сообщении на сайте.
Кроме того, депутаты Тернопольщины решили отметить 90-летие создания ОУН и объявить 2019 год Годом ОУН в области.
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Напомним, 18 сентября Львовский областной совет проголосовал за введение моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области. Позднее посол Канады Ващук назвал это решения Львовского облсовета дискриминационным и недалеким, его поддержала посол Великобритании.
25 октября депутаты Житомирского областного совета на очередном заседании также ввели мораторий на публичное использование на территории области русскоязычного культурного продукта.
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МОЛОДЦІ !!!!
Руками и ногами ЗА!!!
Отличное предложение!
Но особое удовольствие я получаю от самой формулировки:
Русскоязычный продукт!!!
3. Севастополь. Очень рекомендую посмотреть на уличные танцы бухих "русских моряков", понаехавших с Кавказа. Замещение населения продолжается. "Зато без бандер" https://youtu.be/7eshRU7mmWY4. Военная техника оккупантов на дорогах Севастополя стала уже суровой обыденностью. Строительство военной базы завершено. "Зато не стреляют" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1059504911614963715 (фото). Тем временем МИД Украины представил в ООН статистику милитаризации Крыма оккупантами за 2014-2018 годы https://ru.krymr.com/a/news-mid-ukrainy-predstavil-v-oon-statistiku-militarizacyi-kryma-rosiej/29584114.html 5. Улицы оккупированной Ялты патрулируют ряженые кизяки с нагайками. Якобы ловят "наркоманов" и "экстремистов". А там, глядишь, и чьи-нибудь карманы почистят. Боярышник же не бесплатно раздают https://twitter.com/KrimRt/status/1059749468151730177
6. В Симферополе состоялся "совет атаманов крымского казачества". Практически все ряженые являются понаехавшими https://twitter.com/KrimRt/status/1059748428522106880
7. Армянск. Все, у кого есть возможность, покидают зону экологического бедствия: "В городе с 1992 года, никогда даже не задумывалась об экологии, все положительно было до августа 2018 года. Очень обеспокоена. Мама плохо себя чувствует: зуд, горло. А вот некоторым соседям все отлично. Очень много вещей пришлось просто выбросить. Наладится ли? ОЧЕНЬ СОМНЕВАЮСЬ!!! Никогда у нас не было улучшения, ТОЛЬКО ХУЖЕ СТАНОВИЛОСЬ, А ЛЮДИ СВЫКАЮТСЯ. Очень многие друзья и знакомые покинули город" https://twitter.com/KrimRt/status/1059471029163175936 8. Жителям Армянска приходится бороться с теми, у кого "все хорошо". Ольгино работает: "Люди, это я к тем, и я в том числе, которым не только воняет, но и все вытекающие отсюда. Здесь работает очень активная бригада под названием «вы всё врёте». Посмотрите, одни и те же лица, у которых всё «зашибись». Они не считаются с множественными постами людей, которые оказались в страшной ситуации один на один. А этим «благодетелям» советовала бы зайти на сайт «объявления Армянска». С какого перепугу продаётся и сдаётся столько жилья? Или просто оттого, что авторам этих объявлений просто воняет?", "Сегодня ехали в Красноперекопск - облака бирюзовые (+ фото)", "Действительно, воздух очень загрязнен в Армянске. Была 2-3 числа, ужасный запах, особенно ближе к полуночи и ранним утром. Через 4 часа после приезда начинаются головные боли, сложно ночью уснуть, а наутро - отек горла (болит, как при простуде) и зуд по открытым участкам кожи. Мне очень сложно находиться в городе, а родители привыкли, они ничего не ощущают, адаптировались. Видимо, у каждого свой порог чувствительности" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10594982688524533819. В Ялте закрылся очередной кинотеатр, в гостинице "Ореанда". До этого закрыли кинотеатр "Спартак". В городе остался один - "Сатурн-IMAX". Жители комментируют: "1 кинотеатр на весь город остался, никакой конкуренции не будет(((", "Ну класс! Один кинотеатр на весь город остался. Наши дети туда ходили целым классом. У нас только закрывают все", "У нас в Самаре тоже почему-то закрывают", "Та у вас в Самаре и ракету запускали, да так «удачно», что человеку на коттедж кусок свалился", "Спартак тоже закрыли, людям уже негде развлекаться", "Один долбаный Аймакс. Серьёзно?(((", "Вот вам и россия пришла в Ялту. Всё закрывают! Цены растут! Землю невозможно приватизировать! Довольны?!", "Дискотек нет. Кинотеатров скоро не будет. Фонарики с Набки убрали, и так можно перечислять долго. Что тут в Ялте планируют сделать? Или нас типа так выживают?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1059536880885215235
10. В Крыму все более отчетливо слышен хохот Искандеров: "Хотел бы внести в Чёрный список банк РНКБ. Неисправные терминалы пополнения карт, а также ужасный интернет-банк, в котором иногда транзакции идут длительное время. А в техподдержке говорят, что всеми силами исправляют. Где нормальные банки, а не это подобие с ужасными техсбоями? Анон" https://twitter.com/KrimRt/status/105901875826462720011. Керчь. Новости обещанной оккупантами медицины по российским ГОСТам: "Зачем нам больницы, если там тупо отправляют в (медцентр) Салюс? Это уже…", "Потому что в Салюсе они же и работают, только за реальные деньги", "Сдать кровь - 1850 (прим - 786 грн) в Салюсе. А вы не аху…и?", "Полный звиздец, товарищи", "В больнице говорят, что вашего специалиста нет, а на вопрос, где есть, - ответ: Салюс. А там тебе говорят, что твои бесплатные анализы не такие, а правильные только у них, и что делать (анализы) в этом дурдоме", "Конституция процветает, бесплатная медицина. Как показатель - увеличение количества аптек и клиник с лабораториями! Браво!!!!", "Потому что узкие специалисты ушли в Салюс. Уволились" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105950299078307020812. Пока жители Керчи радуются медицине, жители Феодосии наслаждаются "рухнувшими" после моста ценам, хотя и с медициной тут не лучше: "Сук@, достали расти цены. Бензин - это вообще просто нечто. Денег ни на что не хватает. Х*р знает, как выходить из положения. Крик души. Анон!", "Нас, таких, которых достали цены, миллион. Кричим-кричим, а кто услышит? Небожители высоко, им глас народа не услышать, и потом - нас много. Чем больше помрут, и хорошо", "Та надо немножко подождать", "Пока в рай не попадем, как главный обещал", "В смысле, вас достало? Уже? Погодите, скоро будет еще веселее", "(Ответ троллям и упоротым) Мы, видимо, с вами живем в параллельных мирах. У вас мост строят и цены не растут, а в моем мире нет работы, молодежь и с образованием, и без мыкается, работу ищут, и мост не для меня. Что, с тем, что он есть, стабильность пришла?????!!!!", "(Из-за поребрика пишет) Зато вы живёте рядом с морем, у вас фрукты, море, климат отличный. Поживите для разнообразия где-нибудь в Чебоксарах. Зарплаты такие же низкие, полицейский беспредел и зима 9 месяцев в году. Так что вы ещё хорошо живёте", "Хотела дописать ещё и вопрос в конце получался. «На кой вы сюда претесь», если кратко. Но Миша Веселов из Чебоксар ответил. В общем, если верить не глазам, а словам телевидения/чиновников, то Крым теперь - это будет рай (а для многих россиян - уже рай). Оттого и едут сюда на ПМЖ. И в большинстве - сумасбродные люди. «А знаете, как у нас плохо - работа, медицина, дороги» - «А вами ВВП занялся вплотную - конфетку сделает». Так что держитесь, дорогие россияне. Денег нет. P.S «Только для Крыма». P.P.S. «Только из вашего кармана»", "Согласен, с ценами вообще беда. Растут как на дрожжах!!!", "(Из-за поребрика пишет) Вы думаете, на материке живётся лучше? Х*р. Наше государство думает обо всем и всех, кроме собственного народа, кроме людей", "На Крым положили большой и толстый, но мы кричим, что у нас всё гуд, развиваемся", "Надо полагать, что лучше уже не будет, чем дальше… Грусть, короче", "Такова жизнь" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1059528000222478338 (скрин). В конце разместили ролик с российской чиновницей, которая на встрече с детьми-волонтерами заявила им, что "государство не просило вас рожать, государство вам ничего не должно" https://twitter.com/ru_rbc/status/105938688572056780813. Севастополь. "Ночные волки провели для детей у горы Гасфорта т.н. парад сказочной техники. Подобное мероприятие призвано служить патриотическому воспитанию и привить любовь к родине у молодого поколения". После такого (+ милитари шабаши) будет море "Росляковых", что облегчит задачу для ФСБ по поиску нового подростка на роль террориста https://twitter.com/CrimeaUA1/status/105954697541317017814. Мосты падают, потому, что россия становится больше (за счет оккупации территорий других стран), а мосты - не резиновые. С хронологией обрушений мостов в россии в 2018 году можно ознакомиться по ссылке. Крымскому мосту приготовиться https://tass.ru/info/5757030P.S. Научно доказано (ссылку не дам), что рост среднестат
А не пішли би вони, самі знають куди ! По"стурбованості" би ми, якби іх би окупувала засрашка, і побачили би, як вони заспівали !