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 Территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения, - Степанов

Присвоение территории Куяльницкого лимана в Одесской области статуса курорта государственного значения сохранит его природные свойства и позволит развивать направление медицинского туризма.

Об этом заявил председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА. 

"Наш Куяльник – уникальный курорт, и для нас важно, во-первых, его сохранение, а во-вторых, развитие. Статус курорта государственного значения даст ему необходимые гарантии и защиту",– заявил Максим Степанов.
Профильный комитет единогласно одобрил законопроект №8502, инициированный главой области Максимом Степановым и внесенный рядом народных депутатов. Таким образом, комитет рекомендовал Верховной Раде принять его в первом чтении, объединив с идентичным проектом №8502-1.

Степанов подчеркнул, что по своим лечебным качествам Куяльницкий лиман не уступает курортам Мертвого моря. Но без статуса госкурорта природные свойства лимана недостаточно защищены. "Чтобы их не потерять, необходимо более жесткое регулирование со стороны государства", – сказал губернатор.

Также он считает, что новый статус расширит возможности региона для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры территории и станет гарантией инвестиций малого и среднего бизнеса, который уже здесь работает.

Степанов подчеркнул, что будет настойчиво заниматься продвижением этого законопроекта, пока ВР не примет его в целом.

Напомним, в апреле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к руководству всех фракций Верховной Рады с инициативой присвоения территории Куяльницкого лимана статуса курорта государственного значения. В июне этот законопроект был зарегистрирован в ВР.

Природные ресурсы Куяльницкого лимана (лечебные грязи и источники минеральных вод) позволяют проводить лечение и профилактику широкого спектра заболеваний от травм опорно-двигательного аппарата до кишечно-желудочного тракта.

Территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения, - Степанов 01

Территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения, - Степанов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3095439
 
 
 Топ комментарии
 
И мы будем мазать нашей грязью всех и везде🐴🐴🐴
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А этот степанов давно был на самом лимане и на территорри рядом？
Там лиман убитая лужа, а территория рядом свалка
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так он и предлагает снести бомжатник и устроить курорт...
дело ведь не том,что вокруг свалки,которые вполне поддаются рекультивированию-а в уникальных свойствах лимана и его грязей.
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не чуди, нэобизнаный, ты и так деградировал в ноль, а тут вообще полную хрень молотишь
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я понял,продвинутый,ты предлагаешь оставить все как есть...
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Небыл. Бог миловал. А лечение в сарае не должно происходить, или прировняйте этот "санаторий"к знахарским делам
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ДЛЯ " обизнаних! : НЕ БЫЛ, прирАвняйте
И да, Вас бог миловал, но..
есть ТЫСЯЧИ, которые успешно встали на ноги, не смотря на внешний вид учреждения. Хорошо, что им сумели помочь, Вы согласны с этим?
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И был там?
Оцениваем результаты ЛЕЧЕНИЯ или впечатления от внешнего вида санатория?(
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Он не просто есть - вопреки всему он работает
До сих пор !
Повторюсь - вопреки всему
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Краще про це не казати, бо забудовники захоплять для своїх хмарочосів. І все узбережжя буде в генделиках з шаурмою.
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Этот куяльник находится на обочине обьездной дороги в Одессе. Сам лиман превратился в лужу, т.к. строймусором завалили протоки, которые обеспечивали наполнение лимана
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Бачу, що не до жартів.
З Лузанівки бачу цей куяльник. І вже не жартуватиму.
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Убивать начали еще при боделане ( такого помните?) при осколках союза всех республик вместе .. взятых
Лиман ВЫСЫХАЕТ давно и безнадежно(((
Езжу мимо не часто - один-два раза в год...
Но регрессия есть. И тяжелая. Боюсь, что - необратимая
Надеюсь ( ИСКРЕННЕ надеюсь), что это не очередной пиар очередного губернатора
Ведь там людей ( моего отца) РЕАЛЬНО поднимали на ноги, которые уже не шли...
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Этот совок когда нибудь выветрится из мозгов этих чиновников?
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Был там на отдыхе ещё в детстве, в конце 80-х.
Помню, довольно неплохо там всё было. Но название курорта взрослые постоянно искажали непристойным образом - даже не уверен, какой из вариантов употреблялся чаще Территория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения, - Степанов - Цензор.НЕТ 7530
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Дайте людям кредиты под 3% на 30 лет в гривне и будем Вам куророт
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В этом годе пришлось мне работать на Арбатке. Там есть горячий источник.Так вот из этого источника пол мира хотят сделать курорт ,а наши досих пор письками меряются. не могут поделить
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Кому отдатьт .И КТО будет получать прибыль
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Та ни куя щёколадные не успеют, может только бабла за проект надпилят и то предоплату проектировщики получат, а акт выполненных работ (на всякий случай) занесут к концу мая.
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))) курорт. орт - место, где проходит собственно кур. две недели назад, болтаю с одной знакомой украинкой, она и тут розкопала собі грядочку, помідорчики, огурчики,.... говорю - нє це не моє. там ухєкаєшся, а я й так морально заморивсь ))). на шо она мну сразу ж й каже - то візьми кур! реакции у мну довольно быстрые, но тут я попал в линию задержки ))). думаю - нафіга міні кури? шо я буду з ними робить, коли мну и нах грядочки не треба? це подвох?, троллинг? ...
кажу - не поняв. підвоха. а нафіга? вона й каже - а чо, поїдеш з місяць оддихнуть, якшо й правда заморився ))))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТерритория Куяльницкого лимана станет курортом государственного значения, - Степанов
 
 
 
 
 
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