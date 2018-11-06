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 Политика Украины
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 Глава СММ ОБСЕ Апакан в Минске: "Заявления Хуга были некорректно представлены и являются личным мнением"

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко обнародовала информацию об очередном раунде переговоров 6 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко подчеркнула: "Второй вопрос, который остро поставила украинская сторона ТКГ (представлена ​​сегодня советником Президента Р. Демченко) - это недопустимость и откровенная манипулятивность последних заявлений экс заместителя главы миссии СММ ОБСЕ А. Хуга.

Украинская сторона обратилась к руководителю миссии СММ Р. Апакану с требованием дать оценку этим манипулятивным заявлениям, есть ли это личная позиция швейцарского чиновника, и какова официальная позиция СММ ОБСЕ. Господин Апакан подчеркнул, что высказанные в интервью заявления Хуга были некорректно представлены и являеются личным мнением и распространил  заявление от СММ ОБСЕ: "Часть текста, опубликованного в интервью журнале "Foreign Policy", была некорректно процитированная и впоследствии была исправлена. Задача СММ ОБСЕ в Украине - устанавливать и отчитываться о фактах. Факты, изложенные в наших отчетах, говорят сами за себя. Мы, как и раньше, решительно преданы реализации мандата смс для предоставления поддержки Украины и содействие нормализации ситуации".

Украинская сторона также обратила внимание главы миссии СММ ОБСЕ на следующее: Крым - это территория Украины. И мы ожидаем от миссии СММ ОБСЕ, наблюдатели миссии должны добиться наблюдения безопасности и гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму. Мы требуем допуска и доступа СММ ко всей временно оккупированной РФ территории Донбасса и Крыма!"

Также читайте: РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Геращенко продолжила: "Гуманитарная группа. Там украинскую сторону полноценно представляют коллеги из СБУ и МинВОТ, которые имеют все соответствующие директивы и мандат вести полноценные переговоры об освобождении заложников и политзаключенных.

Украинская сторона сегодня еще раз обратилась с требованием к представителям РФ немедленно предоставить официальный ответ на предложение передать им 23 преступников-россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Также мы готовы помиловать несколько десятков сепаратистов в обмен на 20 украинцев - гражданских и военных - незаконно и годами содержатся в оккупированном Донбассе.

Также еще и еще раз обратились к координатору ОБСЕ Т. Фришу по поводу драматической судьбы подростков из Ясиноватой, которых боевики обещали отпустить к родителям еще 2 года назад, зато до сих пор держат в донецком СИЗО.

К сожалению, деструктивная позиция Москвы, которая откровенно заявила и о проведении "выборов" в ОРДЛО и пытается на полную вмешиваться в избирательную кампанию в Украине, ставя на лояльных кандидатов и кандидаток, лишь бы не Порошенко, полностью заблокировала вопрос освобождения заложников. За Сенцова борется весь мир - и всему миру Москва демонстрирует презрение и недоговороспособность.

Сегодня был очень тяжелый Минск. К сожалению, РФ дал мандат своим марионеткам на политическую дестабилизацию и дестабилизацию безопасности. Мир обязан дать этому жесткую оценку. Не просто беспокойство, а усиление санкций".

Источник: https://censor.net.ua/n3095435
 
   
 Топ комментарии
 
зря иронизируешь. ездить в этот долбаный Минск и общаться там с долбаными... совсем не сахар
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Вопєрвих він не крав, а вовторих - вже положив на мєсто...
Шото ізмєльчала вся ця дупломатія. Сама шелупонь якась.
Я давно помітив. Ще як Шредер, не досидівши канцлером, рвонув в газпром як в голий в баню. Та і зараз з Німеччини регулярно штинить газом так, шо очі виїдає.
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На голом суку
Хуг каркнул фигню

Поздняя осень (почти Басё)
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Снова взорвался снаряд...
Кто же с востока стрелял?
Хуг его знает.
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Благодарю Или такой ремикс:

Снова привычный обстрел...
Это с востока стреляет
Хуг знает кто.
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Как говорится - "хокку придумали переводчики, которые не знали, как перевести эти японские стихи в, мать её, РИФМУ" Голова СММ ОБСЄ Апакан у Мінську: "Заяви Хуга були некоректно подані і є особистою думкою" - Цензор.НЕТ 1994
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Надо не на Запад надеяться,а на себя
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Пол мира в проститутках ходит и ничего
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ОБСЕ: да, у Хуга баба - русская... да, Хуг часто бухал с сепаратистами... да, Хугу предложили теплое место в Газпроме... но где ваши доказательства, что он подыгрывает россии ?
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"Пока не доказано - не е*ёт, что сказано"
(с) кажется, адвокат Плевако Глава СММ ОБСЕ Апакан в Минске: "Заявления Хуга были некорректно представлены и являются личным мнением" - Цензор.НЕТ 1665
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"но где ваши доказательства, что он подыгрывает россии ?"
Надеюсь, что это сарказм ((( Почти классика:" Джентельмены, мне кажется, что это была комедия"(с)
Перечисленного вами же - мало? Для кого мало? Марионетка или идиот?
Скорее - марионетка, имитирующая идиота..(
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Скорее - марионетка, имитирующая идиота..

Одно другому не мешает. В иных случаях даже довольно выгодно и прибыльно.
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В политике (ИМХО) всегда и выгодно и прибыльно
Да, и где Вы видели одно без другого?(
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Не только в политике, в быту таких хитровыделанных тоже хватает. Но в политике это возведено в энную степень. Это там скорее считается нормой, чем пороком. А ещё лучше вообще в случае чего под имбецила косить, они неподсудны.
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Экс заместителя главы миссии СММ ОБСЕ А. Хуг:

- Вы меня не так поняли. Меня тошнит от этой чистоты. Меня тошнит от моего брака. Я тратил жизнь впустую.
- Мне знакомо это чувство.
- Меня блядски тошнит от того, какой я есть. (с)
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зря иронизируешь. ездить в этот долбаный Минск и общаться там с долбаными... совсем не сахар
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...а пока Цензор выставляет новости типа «власть Трампа может пошатнуться" . Дружить нужно исключительно с Америкой.
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Таке враження, що ПРОДОЖНІСТЬ то нормальна риса Європи.

Європа кричить про корупцію в Україні, хоча сама Європа живе по вуха в корупції.
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Хуг - это его девичья, а настоящая Хуйг Erlogen (Брехливый)
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Вопєрвих він не крав, а вовторих - вже положив на мєсто...
Шото ізмєльчала вся ця дупломатія. Сама шелупонь якась.
Я давно помітив. Ще як Шредер, не досидівши канцлером, рвонув в газпром як в голий в баню. Та і зараз з Німеччини регулярно штинить газом так, шо очі виїдає.
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как-то Европа и европейцы выглядят, мягко говоря, странно.

Думаю, что вопрос о создании Речи Посполитой актуален.
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хотілося би уточнень: так все ж такі некоректний переклад чи такі особиста думка?
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Да,весьма странно.Так всегда, когда хочется "и рыбку съесть, и на х@й сесть", то есть для вида журить агрессора, пока он жрет не тебя, а Украину и Грузию, и вести с ним торговлю - получать у него краденый газ и нефть в любых количествах, продавать ему оборудование для производства военной техники,и т.д.Как говорит антипутинец профессор истории Андрей Зубов, "все это уже было", и в 1939 году привело к кровопролитнейшей войне. При такой политике ЕС все может повториться с более тяжелыми последствиями, учитывая наличие ЯО у агрессора.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава СММ ОБСЕ Апакан в Минске: "Заявления Хуга были некорректно представлены и являются личным мнением"
 
 
 
 
 
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