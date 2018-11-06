 Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину

Патруль воинской части в городе Староконстантинов Хмельницкой области задержал возле технической территории в/ч подозрительного мужчину на транспортном средстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.
Инцидент произошел вечером 5 ноября. У мужчины не было при себе документов – ни удостоверяющих его личность, ни на транспортное средство.
"Дежурным воинской части были безотлагательно извещены представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении. Задержанного передали полиции.
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Дежурные силы и средства воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.
Накануне сообщалось, что подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотника вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне.
Этот тип действительно подозрительный (исходя из инфы в статье)
Шумит камыш, враг в часть крадётся...
Эдуард Шляпников
Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!
Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.
Не смог враг, верно, увернуться,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно дуб кого убил...
Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!
А так - ассоциативно вспомнилось.