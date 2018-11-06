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Все про:задержание (5181) Минобороны (5438) Хмельнитчина (381)

 Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину

У него не было при себе ни своих документов, ни документов на транспортное средство.

Патруль воинской части в городе Староконстантинов Хмельницкой области задержал возле технической территории в/ч подозрительного мужчину на транспортном средстве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

Инцидент произошел вечером 5 ноября. У мужчины не было при себе документов – ни удостоверяющих его личность, ни на транспортное средство.

"Дежурным воинской части были безотлагательно извещены представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении. Задержанного передали полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Гражданина РФ Лукичева, подозреваемого в организации нападения на ветерана АТО Вербича в Киеве, задержали в Калининграде

Дежурные силы и средства воинской части продолжают нести службу в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что подразделение радиоэлектронной борьбы подавило применение беспилотника вблизи одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в запретной зоне.

Источник: https://censor.net.ua/n3095432
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас по всей Украине подозрительные - границы открыты для врага. В каком еще воюющем государстве власть такое позволяет и так безответственно и преступно себя ведет?
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Вспомнилось Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину - Цензор.НЕТ 3063
Шумит камыш, враг в часть крадётся...
Эдуард Шляпников

Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!

Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.

Не смог враг, верно, увернуться,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно дуб кого убил...

Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!
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Сейчас по всей Украине подозрительные - границы открыты для врага. В каком еще воюющем государстве власть такое позволяет и так безответственно и преступно себя ведет?
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30 тис. переходів через лінію розмежування за добу--так цілий полк диверсантів сюди може перейти.
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верно. Следует вводить визы с рф и закрывать границу . Притом давно. А те кто там пахать на врага хочет - там пусть и сидят.
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и кто ж это ему задницу на голову натянул? Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину - Цензор.НЕТ 8784
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це в нього від народження.....спадковість, гени )
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дайте мне комендантскую роту - и я наводню гауптвахту сотнями таких мужчин через час..
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Зачем вы так!
Этот тип действительно подозрительный (исходя из инфы в статье)
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Открою Вам секрет, тоже хожу всю жизнь без документом, аналогично все члены моей семьи. И как назло живу возле части посему приходится по пару раз в день проходить мимо, теперь вот не знаю, надо маршрут пересмотреть наверное, пока эта показательная бурная деятельность закончится Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину - Цензор.НЕТ 8953
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Скоро будемо ходити з паспортами навіть в магазин--як у Парашці?
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и на машине без прав ездишь? Тогда ты кацап.
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не передёргивай. Права на вождение? Документы на машину? Там указано -НЕ БЫЛО.
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у меня дача находится в погранзоне. При себе всегда, когда еду на дачу, держу ксерокопию паспорта.
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І заповіт тримайте, ну так на всяк випадок.
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Вспомнилось Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину - Цензор.НЕТ 3063
Шумит камыш, враг в часть крадётся...
Эдуард Шляпников

Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!

Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.

Не смог враг, верно, увернуться,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно дуб кого убил...

Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!
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в детстве ржали - "ни в склад, ни в лад - поцелуй корову в зад"... При чём здесь это?
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Там в последнем куплете всё поясняется, если что
А так - ассоциативно вспомнилось.
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одни ватноголовые сидят на форуме с паРаши...
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А чем подозрительный? Показывал солдатикам свой томос?
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Так просто такі повідомлення не з'являються. Думаю, в затриманого було виявлено ще дещо, про що ми дізнаємося дещо пізніше ...😕😕😕
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Подозрительно что вообще хоть кого-то задержали Возле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину - Цензор.НЕТ 4679
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВозле воинской части на Хмельнитчине задержали подозрительного мужчину
 
 
 
 
 
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