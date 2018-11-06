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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (16731) пробки (310) растаможка (69) Ноняк (6) евробляхи (9)

 "Евробляхеры" завтра хотят перекрыть центр Киева и проспект Победы: ожидаются пробки

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией намерены провести акцию протеста под Верховной Радой в Киеве и заблокировать правительственный квартал, а владельцы автобусов и фур проведут митинг возле Министерства инфраструктуры, заблокировав проспект Победы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает Цензор.НЕТ.

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"Акция протеста завтра будет только в Киеве. Первая часть будет возле Министерства инфраструктуры. Там будет около 300 автобусов, полсотни фур. Будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция начнется в 7 утра и закончится около 8:30. С 9 утра начнется акция протеста автомобилистов на еврономерах возле Верховной Рады. Они перекроют правительственный квартал. Скорее всего, акция протеста здесь будет целый день, а может и не один день. Планируется, что в митинге примут участи от 10 до 30 тысяч машин. Но сколько будет - посмотрим", - сказал он.

Ярошевич сообщил, что протестующие будут требовать уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка и принять законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

"Мы будем требовать, чтобы вышел министр инфраструктуры и взял требование об увольнении главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Я понимаю, что решение об увольнении принимает не министр, но он будет в Кабмине. Поэтому он сможет передать наше требование правительству. Возле Верховной Рады мы будем требовать принять законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. Принять их с правками, а не в том виде, в котором они вышли из комитета", - сказал он.

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Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины восстановил в должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка, который был отстранен от работы на время проведения расследования.

В марте министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка.

Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. В свою очередь, Ноняк ранее заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, которые предоставляет "Укртрансбезопасность", в электронный формат.

В июле Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №8487, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей. А также, проект закона №8488, целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.

Источник: https://censor.net.ua/n3095430
 
 
 Топ комментарии
 
правильно делают, надо заблокировать все дороги до тех пор пока вопрос не решится
почему украинци должны платить за машину, купленные в Польше, Германии или Литве больше чем европейцы? мы же в Европу идем, а не в таежный совок!
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Кто за беспошлинный ввоз европейских автомобилей - ставьте лайк. Платить нужно лишь за регистрацию и номера. Саипали эти поборы. Какие ещё нах, скажите, отечественные автомобилестроители? Дайте ссылку на список легковых авто, которые производятся в Украине, пожалуйста.
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Полностью поддерживаю евробляхеров. Платить драконовские налоги (которые идут в кармины косюкам, витренок и коболевых) в Украине может только психически больной и неадекватный человек.
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машина, купленная украинцем в Польше или Литве за 500 Евро, должна стоить 500 Евро и ни копейки больше
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Так то так, але треба облік везти таких автівок. А то злодіїв безкарних тільки поширюватись буде. Та й не тільки злодіїв.
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Так почему власть не разрешает поставить на украинский учет ети автомобили?
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Наша власть тянет время. Ждут, когда владельцы етих автомобилей будут их ставить на росийский учет.
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Ты плохо относишься к донорам органов.
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Жигули, москвичи, волги, таврии, и подешевле есть. Они не убийцы?
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луше плохо ехать чем хорошо идти
вот когда построят в Украине хотя бы один автомобильный завод, тогда пусть и вякают
а до тех пор - никаких таможенных сборов
точка
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Заблокировать всех крыс сидящих у ВРУ, Кабмине и на Банковой - до полного решения вопроса.
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главное набрать побольше сала и не забыть кирогазки
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а когда ж в конце-концов выйдут на протесты потребители "еврогаза"?!
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"лохи" могут только выйти на протесты с требованием повышения цены до 900 долларов за 1000 кубов.
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Ты выходишь с протестами регулярно или ольгинцам это не к лицу ?
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В Фейсбуке постоянно повторяют что готовится закон о новом налоге на б.у. автомобили эксплуатирующиеся в Украине возрастом более 5ти лет и эта акция будет направлена именно против него. Кто подскажет это правда, готовится такой закон?
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Если бы в фейсбуке свершалось то что там пишут, мы бы жили уже в Рае на Земле
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Така можливість їх зібрати та й провести перевірку ПДД, а не склавших тести позбавити прав..... ех Аваков(((
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Цены на продукты выше, на автомобили, одежду выше, чем в Европе. А зарплаты в Украине ниже. Каждый поляк имеет в 18 лет авто, которую может купить с зарплаты. Почему тарифы европейские, а зарплаты нет? Так дайте, хоть авто купить по ценам Европы.
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Ахметов? Если не знаете, что в Европе часть дохода по закону распределяется на зарплаты, а у нас доходы огромные, а на зарплаты дают копейки. Нигде нет, чтоб за год олигархи от 50 % до 200 % поднимали личный капитал, кроме бывших бывших соцстран. Это возможно только у нас. Доход в 10% в Европе уже считается отличным. Есть деньги и зарплаты поднять, было бы желание. А я с экономическим, и юридическим образование, лучше в Европе, как рабочий поработаю на зарплату в три раза выше, чем в Украине.
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Патамушта голосовать нужно не за гречку и не в один тур.
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Вольсваген б5 2.2 дизель, в Европе 3 тыс долл, в Украине 10 тыс.... Почувствуйте разницу
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Дело не в цене, дело в том что у тебя нет 10 тысяч ….. но разницу ты хочешь почувствовать...
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Я могу купить и за 10. Только меня жаба давит купить авто за 3000, и расстаможить за 6 тыс. В то время как чиновники хотят европейские тарифы на жкх, но не европейские на расстаможкой. Я хочу легально расстаможить по европейским ценам, а не по украинским.
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Ох уж ети евробляхеры. Никак не хотят платить налоги. Неужели они не понемают что Косюку нужно еще пару лярдов собрать на яхту и покупку куриных заводов во Франции.
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А давайте післязавтра дорогу перекриють шанувальники важкої наркоти, а згодом - прихильники декриміналізації звалтування - чо злочинна влада порушує їх свободи, га?
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Ты намекаешь что нужно посадить всех судей и прокуроров с депутатами которые торгуют наркотиками?
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Евробляхеры давайте быстрее, потому что Всеукраинское Движение Наркоманов (ВДН) тоже хочет перекрыть улицы Киева с требованием легализовать лёгкие наркотики, и Движение Азартных Игороков (ДАИ) тоже хотят перекрывать дороги с требованием вернуть казино.
А движение "Мы ложили на ПДД" требует вообще отменить правила дорожного движения.
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блокировать, блокировать и еще раз блокировать!
никакой пощады коррумпированным чиновникам
Украина идет в Европу!
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А движение Порохоботов И Других Обожателей Реформ Озверевшей Власти (аббревиатуру сам сделать сумеешь) не хотят провести свою акцию? "Євробляхери" завтра хочуть перекрити центр Києва і проспект Перемоги: очікуються пробки - Цензор.НЕТ 148
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Только евробляхи верят в то, что они ведут "борьбу" за справедливую растаможку для всех. На самом деле все как у ленина …… кто был никем , тот "станет всем" …. Или как у нас ….. " Якщо його нема, той ніколи не буде " …….
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обьясни украинцам кто такой "ленин"?
твой родственник?
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А не пора ли этим хитрожопым вломить п....ы?
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Це зловживання своїм правом на протест.Правильно нещодавно сказав Джемілєв "те що у нас зараз робиться це не демократія, а зловживання демократією.А зі зловживаннями треба боротися ".
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Если ты про президента, вр, и олигархов то ты прав))
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Прихильники петі - а чим погана вимога зниження акцизу при розмитненні авто? Чому "коаліція потужних реформаторів" не проголосувала за це без тиску вулиці? Може вже набридло люду коли по їхніх кишенях і гаманцях постійно шастають волохаті лапи владних мужів?
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а давайте взагалі скасуємо податки,всілякі збори, та й гроші нам не потрібні,Україна перейде до натурального господарства,айфони будемо вимінювати в американців на буряки та настане вселенське щастя.
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Не пересмикуй.. Мова йшла не про скасування , а про зниження..
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в кожної людини своя міра,одному буде досить а другому треба задарма,психологію вивчайте.
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Ти взагалі усвідомлюєш, шо таке податки та для чого вони утримуються?
Мета стягнення податків - фінансове забезпечення фунціонування держави і виконання її обов'язків перед громадянами. Якщо держава надає своїм утримувачам неякісні послуги або в більшості випадків не надає їх взагалі, лише розкладає ці кошти і розпихує по власним кишеням, - то про які податки може йти мова? Хай держава, якщо хоче отримувати гроші на своє фінансове забезпечення, як генпідрядник, замінює виконавців на більш кваліфікованих і порядних.
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В жопу авто, требую снижение акциза на сигареты!
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так,це логічно, палії цигарок чим гірше тих хто, завозить металобрухт з за кордону.
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Своїм авто і своєю дупою - розпоряджайся на свій розсуд..
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Автомобиль - способ передвижения!
Сигареты - прихоть!

Не сравнивайте палец с "пальцем"...
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Тому що спочатку треба добиватися змін, а не потім коли вже порушено закон. Зараз бляхери - всі злочинці, порушники законів. За несплату податків Аль-капоне сів на 8 років, де і загнувся. Бляхерів теж треба саджати, не треба всіх, а лише тих хто стали на цьому супербагатими. Деякі вже завезли і продали тисячі авто. А ти говориш барига, шоколадний. А дрібна піздо.а сама побіжить оформляти реєстрацію.
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Щодо Аль Капоне - ти дарма.. Про канал потужних і чесних новин , де зарплатню виплачували ще років зо два тому в конвертах - свідомо та цинічно ухиляючись від сплати податків, відрахувань до пенсійного фонду , сплати військового збору - щось чув.. Може і власника цього каналу - як Аль Капоне в Алькатрас? "Євробляхери" завтра хочуть перекрити центр Києва і проспект Перемоги: очікуються пробки - Цензор.НЕТ 3882
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А що з цього приводу каже блок ЮВТ?
Вибачте мені мою можливу неуважність.
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юлія за халяву, їй же бюджет непотрібно збалансовувати.
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Це поки що її надійний електорат.
Але і ж бюджет треба вчитись якось розумно збалансовувати. Виграє вибори - і що потім?
Кине оцих злиднів?
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Йуля заявить, що це бляхерський геноцид злочинної влади.
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протестующим нужно побольше запастить покрышками
коррумпированная власть не любит запах паленой резины
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Быдло на ржавых вёдрах.
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Щодо бляхерної халяви - пора владу застосувати. Бюджет не збалансований саме через такі продавлювання. Спочатку валютчики вимагали повернення кредитів по 8 грн., потім Косюк на бідність мільярд, тепер бляхери? гройсман ау????? бюджет балансувати треба за рахунок косюка, ахметова та інших твоїх друзів та подільників.
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шо счас перекупыы которые торгуют машинами на укр.номерах попадут в просак
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какие авто? в соседней ветке плачутся что коммуналку нечем платить
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желаю завтра БЛЯХЕРАМ получить пи........ы от властей !!! надоели !!!!
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Задолбали эти владельцы евроблях. Все суки котят на халяву и рыбку съесть и на хер сесть. Авария они суки бросают машины и не знайдешь кто это и чья это машина. Нарушают правидла ДД в основном это суки на евробляхах. Если внедрить видеорегистрацию их не найдёшь. Налоги бля..ди суки не платят. Нет не в одной стране не зарегистрированных машин, только в Украине. Хлам пиде..сы навезли и катаются на этом хламе.
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Ви самі собі протиречите, щоб не було того, що Ви пишите, дані авто потрібно зареєструвати і щоб кожен з них отримав держ.номери. І ніхто "халяви" не хоче. Кожен готовий заплатити за розмитнення, адекватну ціну. А от як введуть податок на авто і кожен рік потрібно буде сплатити власнику "Москвича" 70-х років понад 30 000 гривень, я хотів би побачити, що тоді Ви заспіваєте
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що таке адекватна ціна?В деяких країнах ЄС за експлуатацію такої шкідливої для екології автомашини довелося б заплатити набагато більше 1000 євро.
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В деяких країнах ЄС заробітна плата від 3000 евро.
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Никакой закон принят не будет! Будут "править", "дорабатывать" и тянуть волынку вплоть до выборов. Ну, а потом как у Перро - в 00 часов карета превратится в тыкву.
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Хто управляє Україною, бляхери чи вибрана народом влада? чи там не влада, а клінічні імпотенти, не здатні навести порядок в столиці?
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народ надав владі мандат управляти країною на виборах.
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Интересно что за конские тарифы никто вообще не выходит, молча в тряпочку получают платёжки и бегут платить, а вот за кусок жестянки на колёсах прям паника, перекрытые кварталы и дороги, вроде это что то люто важное. Интересно как психиатры обьясняют это явление?
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А Ви зайдіть в соцзабез, всі зараз там в чергах на субсидію, а от коли більшості відмовлять, ось тоді можливо до них і дойде із першою платіжкою за газ
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Бензин дорогой, налоги на растаможку высокие ,ТО автомобиля дорогое..,а в Киеве пробки постоянно..яке жахливе зубожиння....Но я не про это, а про то что если цены на машины резко упадут, а ещё если снизить цену на бензин то я не сомневаюсь что пешком дойти с Минской до Контрактовой будет быстрее чем на машине..Киев тупо станет в пробке! Наши дибилы готовы на последние копейки залезть в кредит лишь бы с понтами на машине, а сделай на халяву так вообще будут тупо по приколу бесцельно катаца по городу...ХЗ может наоборот цену поднимать надо??..По крайне мере пока машины летать не научились
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Хорошо тебе. Сидишь себе на диване и забот нет. Строчишь себе хренотень разную и не каких евроблях не надо. Скоро пойдешь по гречку на выборы. "Євробляхери" завтра хочуть перекрити центр Києва і проспект Перемоги: очікуються пробки - Цензор.НЕТ 9698
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І ціни на продукти теж потрібно піднімати ще на відсотків 50, щомісяця, бо українці багато їдять, ну хоча б до того часу, поки не здохне мільйонів з 15 українців. Бо бюджет не витримує кормити таке кагало.
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Мэрс А140 2000 года в идеальном состоянии в Польше стоит штуку баксов.
У нас за штуку можно ездить только на Жиге или Москале...
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Евробляхеры" завтра хотят перекрыть центр Киева и проспект Победы: ожидаются пробки
 
 
 
 
 
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