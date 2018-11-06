 "Евробляхеры" завтра хотят перекрыть центр Киева и проспект Победы: ожидаются пробки

Об этом в комментарии УНИАН заявил руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич, передает Цензор.НЕТ.
"Акция протеста завтра будет только в Киеве. Первая часть будет возле Министерства инфраструктуры. Там будет около 300 автобусов, полсотни фур. Будет полностью перекрыт проспект Победы. Эта акция начнется в 7 утра и закончится около 8:30. С 9 утра начнется акция протеста автомобилистов на еврономерах возле Верховной Рады. Они перекроют правительственный квартал. Скорее всего, акция протеста здесь будет целый день, а может и не один день. Планируется, что в митинге примут участи от 10 до 30 тысяч машин. Но сколько будет - посмотрим", - сказал он.
Ярошевич сообщил, что протестующие будут требовать уволить главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка и принять законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.
"Мы будем требовать, чтобы вышел министр инфраструктуры и взял требование об увольнении главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка. Я понимаю, что решение об увольнении принимает не министр, но он будет в Кабмине. Поэтому он сможет передать наше требование правительству. Возле Верховной Рады мы будем требовать принять законопроекты №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин. Принять их с правками, а не в том виде, в котором они вышли из комитета", - сказал он.
Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины восстановил в должности главу Госслужбы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") Михаила Ноняка, который был отстранен от работы на время проведения расследования.
В марте министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обратился к правительству с предложением уволить Ноняка.
Недовольство министра вызвала непрозрачная работа службы. В свою очередь, Ноняк ранее заявлял об отсутствии поддержки со стороны Министерства инфраструктуры в вопросе изменения нормативно-правовой базы для снижения коррупционных рисков, а также в вопросе перевода услуг, которые предоставляет "Укртрансбезопасность", в электронный формат.
В июле Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона №8487, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей. А также, проект закона №8488, целью которого является усиление контроля за перемещением и нахождением в Украине транспортных средств с иностранной регистрацией.
вот когда построят в Украине хотя бы один автомобильный завод, тогда пусть и вякают
а до тех пор - никаких таможенных сборов
точка
Поддерживаю цитату!
А движение "Мы ложили на ПДД" требует вообще отменить правила дорожного движения.
никакой пощады коррумпированным чиновникам
Украина идет в Европу!
твой родственник?
Мета стягнення податків - фінансове забезпечення фунціонування держави і виконання її обов'язків перед громадянами. Якщо держава надає своїм утримувачам неякісні послуги або в більшості випадків не надає їх взагалі, лише розкладає ці кошти і розпихує по власним кишеням, - то про які податки може йти мова? Хай держава, якщо хоче отримувати гроші на своє фінансове забезпечення, як генпідрядник, замінює виконавців на більш кваліфікованих і порядних.
Сигареты - прихоть!
Не сравнивайте палец с "пальцем"...
Вибачте мені мою можливу неуважність.
Але і ж бюджет треба вчитись якось розумно збалансовувати. Виграє вибори - і що потім?
Кине оцих злиднів?
коррумпированная власть не любит запах паленой резины
У нас за штуку можно ездить только на Жиге или Москале...