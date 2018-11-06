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 Экономика
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Все про:Израиль (893) Гройсман (4403) ЗСТ (496)

 Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман

Украина и Израиль подпишут Соглашение о зоне свободной торговле (ЗСТ) в конце ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман по итогам встречи с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.

"Документ существенно расширит наше экономическое сотрудничество и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет $1 млрд в год", – отметил глава правительства.

В.Гройсман также добавил, что в этом месяце в Киеве пройдет украинско-израильский инновационный саммит, участниками которого станут представители около 50 предприятий, работающих в области высоких технологий.

"Сотрудничество именно в сфере инноваций считаем одним из самых перспективных", – подчеркнул украинский премьер.

Также читайте: Украина и Израиль завершили подготовку соглашения о зоне свободной торговли

Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман 01

Как сообщалось, Украина и Израиль завершили переговоры о заключении соглашения о ЗСТ в апреле и намерены были подписать его к концу 2018 года. В начале августа стороны завершили юридическую сверку текста, а следующим шагом подготовки соглашения к подписанию был перевод согласованного текста на украинский язык и иврит.

Минэкономразвития Украины отмечало, что с момента вступления документа в силу Израиль намерен отменить на 80% пошлины для промышленных товаров, а также ряда товаров аграрной продукции – в рамках квот. Полностью ввозные пошлины на указанные в соглашении сельхозтовары будут отменены в ходе переходных периодов на три, пяти и семь лет. Для отдельной категории товаров предусмотрена частичная либерализация.

В свою очередь, Украина намерена открыть 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменить пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции сразу после вступления в действия соглашения, на некоторые – в течение трех-пяти лет. В том числе Украина планирует снизить тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.

Израиль станет 46 страной, с которой Украина заключит соглашение о ЗСТ.

Также читайте: Текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем будет готов до конца 2017 года, - израильский министр

Источник: https://censor.net.ua/n3095426
 
   
 Топ комментарии
 
Они нам мандарины, а мы им их реФФорматоров взад
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а чего гросе кипу (или ермолку)... не надели... ? ну как же так!
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Вот и встретились родственные души Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман - Цензор.НЕТ 1460А этот джоэл на винницком базаре не приторговывал? Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман - Цензор.НЕТ 10
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Родственники Гройсману скинулись?
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Они нам мандарины, а мы им их реФФорматоров взад
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Подписание Гройсманом соглашения о свободной торговле в конце ноября...

Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман - Цензор.НЕТ 1755
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Что значит "взад"?!Они ваши,ими и пользуйтесь или сами реформируйте.У нас ещё и апельсины есть,и авокадо,можем договориться за беспилотники и ещё что-нибудь интересное.
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Вы знаете, недавно я имел возможность оценить израильский шоколад. Это чего-то с чем-то особенным, скажу вам честно, никакой Рошен и рядом не лежал стоять. Вы мне таки скажите, его есть у вас?
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Как там торговля с оккупированным Крымом?... Свободная?...
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"Документ существенно расширит наше экономическое сотрудничество и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет $1 млрд в год", - отметил глава правительства.

...
И вы мне скажите, я вас правильно понял, шо это таки нам будет профит и гешефт, а не сплошная порча нервов и зрения?
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а чего гросе кипу (или ермолку)... не надели... ? ну как же так!
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Вот и встретились родственные души Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман - Цензор.НЕТ 1460А этот джоэл на винницком базаре не приторговывал? Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман - Цензор.НЕТ 10
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Гройсман знает, что делает - в Израиле ж все свои рядами стоят, аж до Стены Плача.
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Ты это слышал,Изя? И этот гой таки будет учить нас коммерции...
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- Фима, а сколько у тебя стоит вставить зуб?
- Дорого. Даже и не рассчитывайте.
- А если я таки приду к тебе домой, а не в клинику?
- Тогда чуть дешевле.
- Со своими инструментами?!
- Ещё немного скину.
- А то, шо я таки твой отец?
- Ой... Вы таки опять с козырей пошли, папа?
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Ленин Троцкому сказал...
Я мешок муки достал.
Мне кулич, тебе маца...
Ламца-дрица... гоп-ца-ца...
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-Абгам, догогой, что тебе пгиготовить: кугочку или гыбку?
-Гадость моя, мне все гавно!😁
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Продукции рошена тут и так хватает, наверное давно заключён договор.
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Возможно,эта продукция теперь подешевеют из-за уменьшения пошлины.
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Судя по вашим двум постам, гешефт таки будет Україна й Ізраїль підпишуть угоду про вільну торгівлю наприкінці листопада, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7598
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Однажды у Генри Киссинджера спросили:
- Что такое еврейская дипломатия?
Киссинджер ответил:
- Оу! Это универсальный метод! Поясню на примере: вы хотите методом еврейской дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из сибирской деревни. Как это сделать? Я еду в Сибирь, нахожу там простого парня и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена мне ж-довка?! У нас и своих девок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Нет, конечно же, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это, конечно, меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем сибирского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А если он - президент правления Швейцарского банка?
Он:
- О! Это меняет дело!
И зовет дочь:
- Сьюзи! Пойди сюда, мы нашли тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сьюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровый сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело…
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Был сегодня свидетелем эпизода в кондитерском отделе.
Молодая женщина: "Дайте мне конфет, но не "рошен"
Продавец: "Почему?"
Ответ: "Не хочу спонсировать президента"...
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Вирус-вымогатель "WаnnаСrу" атаковал Израиль...
И таки остался должен.
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Почему соглашения о "свободной торговле" подаются как победы? США с Китаем к примеру ведут торговые войны, только чтобы не торговать "свободно".
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Это не совсем торговая война.

Китай все время уводит производство из США, закрылись заводы и фабрики, уничтожены миллионы рабочих мест. При этом Китай всегда ставит очень жесткие условия для тех кто хочет что то продавать в Китае.
Трамп просто начал немного исправлять эту поганую ситуацию.
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Это заслуга не Китая, это все "успехи" либерализма-глобализма.
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Израилю - респект
особенно когда начнут бомбить кацапов
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Косюку еще дотаций дадут на выращивание кашерной курочки
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Сомневаюсь что в Израиль пустят продавать курятину выращеную на гормонах и антибиотиках. Разве что Косюку еще миллиард выделят для постройки нового цеха выращивать кур отдельно для Израиля. Только чтобы пробиться на тот рынок нам придется постоянно дотировать тех курочек и петушка Косюка.
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Какая милая фотография. Грося и Йося наконец то встретились. О торговле с Израилем мне даже смешно подумать. сли у нас даже петрушка и морковка из Израиля продается. А в ответ вы думаете технологии и мацу продавать евреям?
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Мне не кажется смешным то, что восьми миллионный Израиль, имеет больший долларовый экспорт и больший ассортимент товаров и услуг, чем 42-х миллионная Украина.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман
 
 
 
 
 
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