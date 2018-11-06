 Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября, – Гройсман

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщил украинский премьер-министр Владимир Гройсман по итогам встречи с новым чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Украине Джоэлом Лионом.
"Документ существенно расширит наше экономическое сотрудничество и позволит нарастить товарооборот, который сейчас составляет $1 млрд в год", – отметил глава правительства.
В.Гройсман также добавил, что в этом месяце в Киеве пройдет украинско-израильский инновационный саммит, участниками которого станут представители около 50 предприятий, работающих в области высоких технологий.
"Сотрудничество именно в сфере инноваций считаем одним из самых перспективных", – подчеркнул украинский премьер.
Как сообщалось, Украина и Израиль завершили переговоры о заключении соглашения о ЗСТ в апреле и намерены были подписать его к концу 2018 года. В начале августа стороны завершили юридическую сверку текста, а следующим шагом подготовки соглашения к подписанию был перевод согласованного текста на украинский язык и иврит.
Минэкономразвития Украины отмечало, что с момента вступления документа в силу Израиль намерен отменить на 80% пошлины для промышленных товаров, а также ряда товаров аграрной продукции – в рамках квот. Полностью ввозные пошлины на указанные в соглашении сельхозтовары будут отменены в ходе переходных периодов на три, пяти и семь лет. Для отдельной категории товаров предусмотрена частичная либерализация.
В свою очередь, Украина намерена открыть 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей, а также отменить пошлины на ряд сельскохозяйственной продукции сразу после вступления в действия соглашения, на некоторые – в течение трех-пяти лет. В том числе Украина планирует снизить тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.
Израиль станет 46 страной, с которой Украина заключит соглашение о ЗСТ.
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И вы мне скажите, я вас правильно понял, шо это таки нам будет профит и гешефт, а не сплошная порча нервов и зрения?
Два еврея...
- Дорого. Даже и не рассчитывайте.
- А если я таки приду к тебе домой, а не в клинику?
- Тогда чуть дешевле.
- Со своими инструментами?!
- Ещё немного скину.
- А то, шо я таки твой отец?
- Ой... Вы таки опять с козырей пошли, папа?
Я мешок муки достал.
Мне кулич, тебе маца...
Ламца-дрица... гоп-ца-ца...
-Гадость моя, мне все гавно!😁
27 апреля 2018 Киев и Тель-Авив подписали соглашение о свободной торговле
- Что такое еврейская дипломатия?
Киссинджер ответил:
- Оу! Это универсальный метод! Поясню на примере: вы хотите методом еврейской дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из сибирской деревни. Как это сделать? Я еду в Сибирь, нахожу там простого парня и спрашиваю:
- Хочешь жениться на американской еврейке?
Он мне:
- Нахрена мне ж-довка?! У нас и своих девок полно.
Я ему:
- Да. Но она - дочка миллиардера!
Он:
- О! Это меняет дело…
Тогда я еду в Швейцарию, на заседание правления банка и спрашиваю:
- Вы хотите иметь президентом сибирского мужика?
- Нет, конечно же, - говорят мне в банке.
- А если он, при этом, будет зятем Рокфеллера?
- О! Это, конечно, меняет дело!..
И таки-да, я еду домой к Рокфеллеру и спрашиваю:
- Хотите иметь зятем сибирского мужика?
Он мне:
- Что вы такое говорите, у нас в семье все - финансисты!
Я ему:
- А если он - президент правления Швейцарского банка?
Он:
- О! Это меняет дело!
И зовет дочь:
- Сьюзи! Пойди сюда, мы нашли тебе жениха. Это президент Швейцарского банка!
Сьюзи:
- Фи… Все эти финансисты - дохляки или педики!
А я ей:
- Да! Но этот - здоровый сибирский мужик!
Она:
- О-о-о! Это меняет дело…
Молодая женщина: "Дайте мне конфет, но не "рошен"
Продавец: "Почему?"
Ответ: "Не хочу спонсировать президента"...
И таки остался должен.
Китай все время уводит производство из США, закрылись заводы и фабрики, уничтожены миллионы рабочих мест. При этом Китай всегда ставит очень жесткие условия для тех кто хочет что то продавать в Китае.
Трамп просто начал немного исправлять эту поганую ситуацию.
особенно когда начнут бомбить кацапов