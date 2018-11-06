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 Политика Украины, За рубежом
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 Венгрия заверяет в неизменной поддержке территориальной целостности Украины, - посол Непоп

Представитель Украины встретилась в Будапеште с вице-премьером Венгрии.

Вице-премьер-министр Венгрии Шандор Пинтори заверил посла Украины в Будапеште Любовь Непоп в неизменной поддержке территориальной целостности Украины. Об этом посол рассказала после встречи с венгерским чиновником на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

"Подробно проинформировала о ситуации на Востоке Украины в контексте продолжающейся российской агрессии и ситуации во временно оккупированном Россией Крыму. С венгерской стороны было заверение в неизменности позиции по поддержке территориальной целостности и восстановлению мира в Украине", – написала Непоп.

Кроме того, стороны обсудили вопросы взаимодействия в правоохранительной сфере, охрану границы и улучшение условий ее пересечения, в том числе путем введения совместного пограничного и таможенного контроля, предотвращения природных катастроф и противодействия им, отметила посол.

Напомним, отношения Венгрии и Украины усложнились на фоне языкового вопроса. Так, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ,вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене.

Также на Цензор.НЕТ: Венгрия продолжит блокирование Комиссии Украина-НАТО, - Сийярто после встречи с Климкиным

Отношения Украины и Венгрии стали еще хуже после скандала с раздачей венгерских паспортов на Закарпатье. 28 сентября стало известно, что прокуратура возбудила по факту раздачи венгерских паспортов дело о государственной измене.

10 октября,Венгрия вызвала на ковер посла Украины Любовь Непоп из-за публикации сайтом "Миротворец" информации о более 300 закарпатских чиновников, которые имеют украинское и венгерское гражданство.

4 октября Украина объявила консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата. Он должен покинуть территорию Украины.

24 октября министерство иностранных дел Венгрии предложило Украине подписать соглашение о защите нацменьшинств. Венгерское предложение предусматривает, что обе страны будут воздерживаться от политики, которая приведет к ассимиляции нацменьшинств и к изменению состава национальностей на Закарпатье.

Источник: https://censor.net.ua/n3095425
 
 
 Топ комментарии
 
Та то фігня, кацапи взагалі себе нашими братами називали, і що?
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Будапештский меморандум разве не в в Венрии был подписан? Как-то плохой знак верить всему тому что из Венгрии исходит
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Будапештский меморандум разве не в в Венрии был подписан? Как-то плохой знак верить всему тому что из Венгрии исходит
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І якого "хрєна" було туди їхати ? Кацапія теж підтримувала , поки не захотілось Криму . Так і тут.
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Та то фігня, кацапи взагалі себе нашими братами називали, і що?
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адиннарот гаварили и прадалжают гаварить Венгрия заверяет в неизменной поддержке территориальной целостности Украины, - посол Непоп - Цензор.НЕТ 4701
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Бесноватый фюрер тоже заверял всех в своем миролюбии...
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...хЮрер, принаймні, всім, на кого нападав, оголошував війну. А сокова червона мерзота всю свою історію нападала на сусідів без оголошення війни.
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Крокодил у болоті теж божився, що козу нівроку не затягне. Зрештою, таки втягнув, аж сльзоа пролилася. А козі від того ліпше?і
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заигралась Венгрия...
(главное чтобы аборт от хутина делать не пришлось)
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"Шо делать, шо делать?...". Уже "делают... Не знаю, дали консулу в Берегово,"пенделя", или нет, но посол Венгрии в Украине, вроде-бы, новый...
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Запевняю вас, мад"яри, це суцільне гівно. Так було завжди. За співпрацю з Гітлером усташі не відповіли як і йося сталін, через це всі біди. Злочин без покарання провокує іти далі.
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Это не только Вы знаете, это ВСЯ Европа знает... поэтому с венграми ПРИНЦИПИАЛЬНО никакой бизнес не работает.
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Це про Україну - " Мишки кололись , плакали , але продовжували жерти кактуса" . Здати ще й Закарпаття щоб зрозуміти , що Україна сама собі друг , товариш і брат ? А кацапи і угри тут нідочого .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВенгрия заверяет в неизменной поддержке территориальной целостности Украины, - посол Непоп
 
 
 
 
 
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