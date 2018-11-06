 РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Геращенко отметила: "В Минске сегодня состоялось заседание ТКГ и рабочих групп. На всех группах украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания.
РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских.
Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные последствия политического характера и характера безопасности.
Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ М. Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений".
А рашка готовиться к включению в свой состав новой территории - всё идёт как в Крыму :
смена власти ( могилёва на аксенова ) , референдум и включение .
А рошеновская мразь будет опять вопить про миролюбие и санкции , каждый день возя уголь и сжиженный газ вместе с медведчуком из рашки .
Порохососы , отзовитесь.
сценарий то обкатан уже в Крыму... (и не только)
От такого рашка точно не надорвётся .
Только рост цен на нефть от 40 до 75 приносит рашке дополнительный доход в бюджет минимум 30 млрд $
Если бы Украина целыми днями била по полотну-рельзам вне городов - то никто в мире бы и не пикнул про то , чтобы Украина перестала это делать .
Не надо стрелять по рельсам в городах , а за их пределами .
Остановка Алчевского комбината , шахт и др - вызовет массовый отъезд людей из оккупации и истерику у кремля и их марионеток .
Это в 100 раз действенне как-то трамповских санкций.
Так и днр и лнр не загибаются пока не остановить флагманы их террористической эконогмики - это уголь и метал на экспорт через рашку .
Для этого надо остановить железнодорожное грузовое сообщение внутри днр и с рашкой .
Всё .
Тогда они заистерят и или попрутся на нас войной с новой силой - тогда конченный трамп не сможет устоять перед конгрессом и даст нам наступательное оружие в виде Тосмагавков и боевых дронов или они попросят полного перемирия и любых переговоров на наших условиях .
Надо что-то делать , а то что делает пархатый кондитер - это набивание своего кармана и кармана медведчука - для нас украинцев это рабство и нищета в будущем .
Вы хоть немного задумайтесь над тем , кто руководит нашей армией .
Вспомните как Гиркина приказом порошенко выпустили из Славянска как сдавали 31-й , 32-й блокпосты , как сдавали ДАП , Дебальцево и др.
Просто задумайтесь .
Мы ведь не будем стрелять по населённым пунктам , а будем уничтожать возможность подвоза боеприпасов - так в ООН и заявим .
И посмотрим какая итальянская или австрийская мразь потребует от нас прекращения обстрела железнодорожного полотна .
Если от террористов - то мы её и так целыми днями получаем , а начав уничтожать железнодорожное полотно , возможность быстрого подвоза боеприпасов снизится и они начнут считать боеприпасы и медленнее их расходывать .
А если вы имеете ввиду ответ от рашки - так надо брать всех послов за шкирку и везти показывать на фрон и пусть они телеграфируют в свои посольства и не рассказывают сказки про гражданскую войну или конфликт низкой активности .
Надо нам визжать с такой силой , чтобы папа римский потребовал от трампа и нато нанести удар домагавками и авиацией минимум по дрн и лнр , а по возможности и Крыму .
А если мы и дальше будем назначать свидания в Минске - то это конец Украине .
Никаким нарушителем перемирия Украина не будет - так как перемирия нету .
Во-вторых стрельба по железнодорожному полотну мы объясним надобностью остановки подвоза боеприпасов из рашки и всё .
В самой Украине,спокойно себя чувствует кум путина и вся остальная шобла,которая открыто поддерживает кремль.
Военная операция сейчас - бред того же рода,пока есть сегодняшняя нарасейка,это не увенчается успехом!
Окопать гетто по периметру,записать в Конституцию,что это территории (вместе с Крымом),оккупированные срасией,как Северные Территории у Японии - и заняться,наконец,своим домом!
а территории рано или поздно вернутся..
я говорю - внести в Конституцию,улавливаешь?
https://charter97.org/ru/news/2018/11/6/311800/
РФ обрала шлях ескалації своєї агресії проти України.Чекаємо на реакцію Західних демократій.
Вона також наголосила, що визнання фейкових виборів на окупованому Росією Донбасі є повтором сценарію 2014 року, "коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі", а також тисяч жертв серед військових і цивільних.
"Ці псевдовибори вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН. Їх не визна світ, окрім країни-організатора РФ. І, на жаль, ця авантюра матиме серйозні безпекові і політичні наслідки", - нагадала представник України у ТКК у Мінську.
Зо тут не так ? Абсолютно вірно сказала Геращенко , з приводу дикунських виборів на Донбасі , щоби догодити кремлівській шоблі !
Ну,а щодо наслідків т.з."виборів" в ОРДЛО то крім чергового геморою на свої дупи мокшанє нічого доброго не отримають...😕😕😕