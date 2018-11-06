 РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "В Минске сегодня состоялось заседание ТКГ и рабочих групп. На всех группах украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания.

РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских.

Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные последствия политического характера и характера безопасности.

Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ М. Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений".

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