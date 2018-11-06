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 Политика Украины, Происшествия
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 РФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента, представитель на переговорах по Донбассу в Минске Ирина Геращенко обнародовала информацию об очередном раунде переговоров 6 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Геращенко отметила: "В Минске сегодня состоялось заседание ТКГ и рабочих групп. На всех группах украинская сторона подняла вопрос отмены псевдовыборов, организованных Кремлем на оккупированном Донбассе, их непризнания.

РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же "выборов" московских марионеточного режима. Украинская сторона заявляет: РФ, дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, "выборам", которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Действия РФ и их марионеток ведут к срыву политико дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлем, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских.

Эти псевдовыборы уже осудили ЕС, США, страны G7, большинство стран, входящих в Совбез ООН. Их не признает мир, кроме страны-организатора РФ. И, к сожалению, эта авантюра будет иметь серьезные последствия политического характера и характера безопасности.

Важно: спецпредставитель председательствующего в ОБСЕ М. Сайдик сегодня сделал официальное заявление в Минске: псевдовыборы в ОРДЛО категорически противоречат духу и букве минских соглашений".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча подгрупп ТКГ проходит в Минске, - МИД Беларуси

Источник: https://censor.net.ua/n3095421
 
   
 Топ комментарии
 
А какие последствия..? Озабоченность и глубокая обеспокоенность..?
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Да, а еще «фашысты» убили Плотницкого.
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Интересно прочитать идиота о блокаде Донбасса.
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Почему авантюра?, они его завоевали, как и Крым
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ты на кого работаешь, вася? может еще поаплодируешь оккупантам??
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А если без урапатриотических лозунгов???
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Если без, от нужно было всех сжечь на оккупированных территориях и оставить территорию пустой, для тех кто ценит Украину и не будет помогать врагу оккупировать.
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это гражданское сепарское население убивает без жалости каждый день украинцев , так что их не жалко тоже.
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гейропа по попе п надавала, как в случае с Крымом
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Геращенко, в стране война, а не авантюра и врага нужно оружием изгонять из нашей территории, а не трепаться только. От трепни кацап не уйдет.
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Крим кацапня не завойовувала, вона його вкрала i це була дiйсно дешева путлеровська авантюра
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Может все-таки захватила или вторглась и оккупировала, а не украла.
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вкралы у нас Майдан, а русня именно завоевала, потому как нам прийдется его только отваевывать, а не возвращать....
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А какие последствия..? Озабоченность и глубокая обеспокоенность..?
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озабоченность в твоей недалекой башке-обратись в дурку
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Пархатая рошенвская дипломатия довела до того , что даже обеспокоенность никто вызывать не будет .
А рашка готовиться к включению в свой состав новой территории - всё идёт как в Крыму :
смена власти ( могилёва на аксенова ) , референдум и включение .
А рошеновская мразь будет опять вопить про миролюбие и санкции , каждый день возя уголь и сжиженный газ вместе с медведчуком из рашки .

Порохососы , отзовитесь.
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ясный пень - признает
сценарий то обкатан уже в Крыму... (и не только)
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А побарабану...🥁 пусьвыберают... огородить стеной и пусть сосут у своего путлера.
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Это признание мыльный пузырь, поскольку признающая сторона сама является не признанной
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Да, а еще «фашысты» убили Плотницкого.
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Интересно прочитать идиота о блокаде Донбасса.
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Небажання торгувати з дирами це не блокада, в них кордон з росіянами відкритий.
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- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
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такая вот несгибаемая ирка, покруче железной леди тэтчер
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тем самым они берут лугандон на попечительство, раша не совок, надорвется финансово намного быстрее.....
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Там на попечительство идут не большие деньги - максимум 1-1,5 ярда зелени .
От такого рашка точно не надорвётся .
Только рост цен на нефть от 40 до 75 приносит рашке дополнительный доход в бюджет минимум 30 млрд $
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Только идиоты собираются в Минске . Минские договорняки это зло и предательство которое привело к затяжной войне. Если на оккупанта нет никакого давления, то давите на местное коллаборационное население они это заслужили. Санкции для них нужны наказывать их нужно за поддержку и пособничество, а не ублажать их разными способами.
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Нужны не санкции , а уничтожение железнодорожного полотна , по которому вывозится уголь и метал в рашку и там легализируется , а сюда везутся составы с боеприпасами .
Если бы Украина целыми днями била по полотну-рельзам вне городов - то никто в мире бы и не пикнул про то , чтобы Украина перестала это делать .
Не надо стрелять по рельсам в городах , а за их пределами .
Остановка Алчевского комбината , шахт и др - вызовет массовый отъезд людей из оккупации и истерику у кремля и их марионеток .
Это в 100 раз действенне как-то трамповских санкций.
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С нашей страны тоже выехало в Польшу и др минимум 5-7 млн людей , но мы не загнулись .
Так и днр и лнр не загибаются пока не остановить флагманы их террористической эконогмики - это уголь и метал на экспорт через рашку .
Для этого надо остановить железнодорожное грузовое сообщение внутри днр и с рашкой .
Всё .
Тогда они заистерят и или попрутся на нас войной с новой силой - тогда конченный трамп не сможет устоять перед конгрессом и даст нам наступательное оружие в виде Тосмагавков и боевых дронов или они попросят полного перемирия и любых переговоров на наших условиях .

Надо что-то делать , а то что делает пархатый кондитер - это набивание своего кармана и кармана медведчука - для нас украинцев это рабство и нищета в будущем .
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На фоне такого ничтожества как порошенко , даже такой никто как я в ваших глазах выглядит Наполеоном .
Вы хоть немного задумайтесь над тем , кто руководит нашей армией .
Вспомните как Гиркина приказом порошенко выпустили из Славянска как сдавали 31-й , 32-й блокпосты , как сдавали ДАП , Дебальцево и др.
Просто задумайтесь .
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Так террористы его и не выполняют .
Мы ведь не будем стрелять по населённым пунктам , а будем уничтожать возможность подвоза боеприпасов - так в ООН и заявим .
И посмотрим какая итальянская или австрийская мразь потребует от нас прекращения обстрела железнодорожного полотна .
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Ответку от кого ?
Если от террористов - то мы её и так целыми днями получаем , а начав уничтожать железнодорожное полотно , возможность быстрого подвоза боеприпасов снизится и они начнут считать боеприпасы и медленнее их расходывать .
А если вы имеете ввиду ответ от рашки - так надо брать всех послов за шкирку и везти показывать на фрон и пусть они телеграфируют в свои посольства и не рассказывают сказки про гражданскую войну или конфликт низкой активности .
Надо нам визжать с такой силой , чтобы папа римский потребовал от трампа и нато нанести удар домагавками и авиацией минимум по дрн и лнр , а по возможности и Крыму .
А если мы и дальше будем назначать свидания в Минске - то это конец Украине .
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Удар по крыму я написал в конце как алегорию .
Никаким нарушителем перемирия Украина не будет - так как перемирия нету .
Во-вторых стрельба по железнодорожному полотну мы объясним надобностью остановки подвоза боеприпасов из рашки и всё .
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к этому и шло ,не получилось впихнуть в Украину это гавно ,значит будут .так действовать .а шо он нам такой нужен ,или кто то надеялся шо сами реинтегрироватся будут .слово такое .да короче хрен на них .они выбрали сами себе свою жизнь
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Ну так пусть дальше Европа строит северные потоки2, а трампушка откладывает санкции с деребаски и с бизнеса РФ! Пусть министры Италии продолжают бегать в футболке хуйла по красной площади, а делегации Европы продолжают посещать аннексированный Крым.
В самой Украине,спокойно себя чувствует кум путина и вся остальная шобла,которая открыто поддерживает кремль.
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Да все нормуль. Кацапы продолжают копать свою яму.
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Кацапы продолжают копать свою яму. Т.е. сидя в яме, продолжают ее копать. РФ у Мінську офіційно заявила, що визнає результати псевдовиборів на окупованому Донбасі. Ця авантюра матиме серйозні наслідки, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5970
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дамбаз сейчас - неподъемная гиря на ногах Украины,народ,как вы представляете себе жизнь под одной крышей с этими недоумками ? Как??
Военная операция сейчас - бред того же рода,пока есть сегодняшняя нарасейка,это не увенчается успехом!
Окопать гетто по периметру,записать в Конституцию,что это территории (вместе с Крымом),оккупированные срасией,как Северные Территории у Японии - и заняться,наконец,своим домом!
а территории рано или поздно вернутся..
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минские соглашения - развод для лохов (нарасиянцев) с целью выигрыша времени для укрепления обороны - поэтому все их нарушения - пох..
я говорю - внести в Конституцию,улавливаешь?
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А что, разве в минских написано что та территория не оккупирована?
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Так она оккупирована или ты веришь что #ихтамнет?
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Рашист, ты понял что со мной лучше не спорить?
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Закрийте всі пункти перетину хоча б на рік.
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взагалі кордон з росією треба повністю перекрити.
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Когда же эта курица поймёт и не будет подигрывать России , что Россия оккупировала часть украинской территории? Я ее после соболезнования России вообще терпеть не могу .
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816 коллаборантов. Список. Продолжаем публиковать пособников оккупантов и тех, кто будут принимать непосредственное участие в незаконных выборах на оккупированной части Донбасса.
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Алексей Навальный: Ракеты превращаются... во французские шале

https://charter97.org/ru/news/2018/11/6/311800/
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"РФ у Мінську офіційно заявила, що визнає результати псевдовиборів на окупованому Донбасі..."
РФ обрала шлях ескалації своєї агресії проти України.Чекаємо на реакцію Західних демократій.
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Иришка заспiвай про миротворцев РФ у Мінську офіційно заявила, що визнає результати псевдовиборів на окупованому Донбасі. Ця авантюра матиме серйозні наслідки, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1588
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Почему такое удивление? Россия должна была сказать, что-то другое и мы , как всегда, оказались не готовы к такой неожиданности?
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Ошибаешься , ольгинец , так как украинцы всегда готовы к кацапской , детской неожиданности 😃
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Как и следовало ожидать , признание моцкалями , так называемые выборы , иначе гоблин Пенис Душилин обидется на сцарька московии и покончит жизнь самоубийством 😂😂😂
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Геращенко говорит о последствиях для Украины, так как употребляет слово "к сожалению" - зачем ей сожалеть, что это обернется последствиями для России?
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"РФ сьогодні офіційно заявила , що визнають результати організованих ними ж "виборів" московських маріонеточних режимів. Українська сторона заявляє: РФ, яка дала старт псевдовиборам в окупованому Донецьку і Луганську, "виборам", які суперечать букві і духу Мінських угод, сьогодні видала цією заявою мандат на війну, яку вона давно оголосила Україні", - зазначила Геращенко.

Вона також наголосила, що визнання фейкових виборів на окупованому Росією Донбасі є повтором сценарію 2014 року, "коли псевдовибори, організовані Кремлем, призвели до зриву мінських переговорів, невиконання мінських угод і серйозної дестабілізації на Донбасі", а також тисяч жертв серед військових і цивільних.

"Ці псевдовибори вже засудили ЄС, США, країни G7, більшість країн, що входить до Радбезу ООН. Їх не визна світ, окрім країни-організатора РФ. І, на жаль, ця авантюра матиме серйозні безпекові і політичні наслідки", - нагадала представник України у ТКК у Мінську.
Зо тут не так ? Абсолютно вірно сказала Геращенко , з приводу дикунських виборів на Донбасі , щоби догодити кремлівській шоблі !
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Мокшанє можуть в себе визнавати що завгодно - Що і Земля є пласкою, що тримається вона на трьох слонах, а увесь Всесвіт обертається навколо пуйла. Що дивуватися з лишньохромосомних, якщо їх предками були... а втім хто його знає ким були їхні предки. Але однозначно не Гомо сапієнси...
Ну,а щодо наслідків т.з."виборів" в ОРДЛО то крім чергового геморою на свої дупи мокшанє нічого доброго не отримають...😕😕😕
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Ну пройдут эти фальшивые выборы, ну признает их Рашка, и что изменится?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРФ в Минске официально заявила, что признает результаты псевдовыборов на оккупированном Донбассе. Эта авантюра будет иметь серьезные последствия, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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