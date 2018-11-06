 Донбасс находится на грани экологической катастрофы, - ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости ООН".
"Сегодня война разрушает окружающую среду в Украине. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов", - говорится в материале.
В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира.
"Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой – загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму", - утверждает эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.
По оценкам экспертов, промышленные предприятия в восточном регионе страны несут потенциальную угрозу здоровью людей и природе.
"В регионе сосредоточено 5,5 тыс. промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды. Загрязнение рек, включая Дон, угрожает здоровью людей. Зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинена неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия", - отмечают в ООН.
Черчиль
немцыополченцы должны будут своими руками все отстроить.в том числе и заблудившиеся из рашки,и добровольцы оттуда же.практически все они уже вычислены и задокументированы.
лучше - миротворцы (не друзья пути) на границу, образца 2014 года
и сами удивитесь - как только иссякнет поток оружия, боеприпасов, долбо... и пропагандонов..., как только перестанет смердеть руцким миром... экология воспрянет...