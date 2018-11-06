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 Донбасс находится на грани экологической катастрофы, - ООН

Военные действия на территории Донецкой и Луганской областей наносят серьезный экологический ущерб Украине, а восточный регион оказался на пороге экологической катастрофы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости ООН".

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"Сегодня война разрушает окружающую среду в Украине. По оценке экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в результате конфликта на Донбассе разрушены экосистемы на территории по меньшей мере в 530 тысяч га, в том числе в 18 природных заповедниках общей площадью в 80 тысяч га. Кроме того, пострадало 150 тысяч га лесов", - говорится в материале.

В ООН настаивают на том, что защита окружающей среды должна стать частью усилий по предотвращению конфликтов и стратегий по поддержанию мира.

"Донбасс находится на пороге экологической катастрофы, причина которой – загрязнение воздуха, почвы и воды в результате разрывов большого количества боеприпасов и затопления промышленных предприятий. Необходимо срочно провести оценку экологического ущерба, вызванного вооруженным конфликтом, и свести его к минимуму", - утверждает эксперт ЮНЕП Лейла Урекенова.

По оценкам экспертов, промышленные предприятия в восточном регионе страны несут потенциальную угрозу здоровью людей и природе.

"В регионе сосредоточено 5,5 тыс. промышленных предприятий и объектов инфраструктуры, которые в случае повреждения станут источником значительного ущерба для окружающей среды. Загрязнение рек, включая Дон, угрожает здоровью людей. Зона боевых действий, в том числе сельскохозяйственные угодья, начинена неразорвавшимися боеприпасами, на ликвидацию которых уйдут годы или даже десятилетия", - отмечают в ООН.

Источник: https://censor.net.ua/n3095418
 
 
 Топ комментарии
 
Если долго орать Путин помоги, прблизительно это и должно было случиться.
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Вот пусть ООН ставит вопросы к странам, поддержавшим агрессию РФ в отношении Украины. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Сирия, Венесуэла, Куба, Сев. Корея и т.д.
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Если долго орать Путин помоги, прблизительно это и должно было случиться.
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Вот пусть ООН ставит вопросы к странам, поддержавшим агрессию РФ в отношении Украины. Это Беларусь, Казахстан, Армения, Сирия, Венесуэла, Куба, Сев. Корея и т.д.
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Да..Зона отчуждения она такая..+ приспособившиеся к выживанию аборигены и их хозяева Донбасс находится на грани экологической катастрофы, - ООН - Цензор.НЕТ 7588
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"Миротворец кормит крокодила в надежде на то, что крокодил съест его последним."

Черчиль
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Минску уже пятый год,а толку ноль.Перекрыть воду,сами выдохнут.
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Пять лет,полет нормальный,Лугандон превращается в 2Чернобыль",главное не дать разползтись этой заразе дальше,а на оккупированных землях можно ставить крест.
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Казахстан відмовиться від російського "Союзу" на користь ракет Маска. Бо так дешевше
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и бедные дельфины тож протестуют против крымского моста, даже написали петицию в минвот
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не мешайте рогозе пилить рашкин бюджет...больше попилит-меньше кацапне на понты останется Донбасс находится на грани экологической катастрофы, - ООН - Цензор.НЕТ 6639
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правильно,оценить и предоставить счет к оплате.а пленные немцыополченцы должны будут своими руками все отстроить.в том числе и заблудившиеся из рашки,и добровольцы оттуда же.практически все они уже вычислены и задокументированы.
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обеспокоенности - мало, деньги давать - не надо
лучше - миротворцы (не друзья пути) на границу, образца 2014 года
и сами удивитесь - как только иссякнет поток оружия, боеприпасов, долбо... и пропагандонов..., как только перестанет смердеть руцким миром... экология воспрянет...
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так сами попросили, Хуйло и ввело, откуда кипишь?...
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Просили единицы,а продажные сбу и мвд ,агенты кремля и предатели способсттвовали захвату донбасса и крыма
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А мусор сдавший Горловку Безлеру,рулит мусарней Киева))А виновата баба Клава,что беззубым ртом кричала "Путлер введи".
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Пускай подохнут там все, плохо что через КПП разрешают им переезжать и селиться по всей Украине как зараза распространяется.
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И кто за это ответит..? Кто оплатит ликвидацию последствий..?
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Петруха рассчитывает на запад,но оплатит в конечном итоге украинцы
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДонбасс находится на грани экологической катастрофы, - ООН
 
 
 
 
 
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