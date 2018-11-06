EN|RU|UK
Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество
  742  15
Материалы по теме:
Все про:выборы (20591) Луганщина (3935) мобильная связь (307) оккупация (6670)

 В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета

Оккупанты обещают первым 300 тыс. местным жителям, которые проголосуют на так называемых выборах в самопровозглашенной "Луганской народной республике" 11 ноября, карту пополнения мобильного счета.

Об этом сообщают новостные сайты террористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".

Читайте также: Террористы запугивают мирных жителей наказаниями за неучастие в "выборах" в ОРДЛО. Наиболее суровые грозят пенсионерам и бюджетникам, - ГУР

Согласно сообщению, каждый проголосовавший сможет бесплатно получить карту пополнения от сепаратистского оператора мобильной связи "Лугаком" в рамках акции "Покажи силу своего голоса".

"Акция будет проводиться 11 ноября с 8.00. В рамках этой акции жители, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту оплаты на 100 рублей", - пояснил первый заместитель гендиректора компании Эдуард Егоров.

Сообщается, что возле каждого "избирательного участка" будут работать представители "Лугакома", к которым нужно подойти и получить карту оплаты на 100 рублей.

Источник: https://censor.net.ua/n3095415
 
 
 Топ комментарии
 
"пидарасав" деньгами не заманить...
 показать весь комментарий
 
Нормально. А весною приїдуть і проголосують за Юльку.
 показать весь комментарий
 
Краще б відрили закопану "санкціонку" в паРаші та привезли до Лугандону, то явка була б біля 90 %-ів.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это ловко!
Вот что значит дрессировка!
Я таких собак люблю,
Я сейчас же их куплю.
За собачек сто рублей
Получите поскорей! (с)
 показать весь комментарий
 
 
в донецке по бюлютеням айфоны будут разыгрывать. В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета - Цензор.НЕТ 6167 .
 показать весь комментарий
 
Нормально. А весною приїдуть і проголосують за Юльку.
 показать весь комментарий
 
 
Для чего заманивают ? "Кормильцы" бесплатно придут .
 показать весь комментарий
 
 
Краще б відрили закопану "санкціонку" в паРаші та привезли до Лугандону, то явка була б біля 90 %-ів.
 показать весь комментарий
 
 
В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета

Ну, и шо это за новость? Вроде в остальной Украине через полгода это иначе будет выглядеть..
 показать весь комментарий
 
 
В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета и в придачу бесплатно баночку вазелина...В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета - Цензор.НЕТ 3866
 показать весь комментарий
 
я так понял что оливье только для Севастополя?
 показать весь комментарий
 
А тому хто прийде першим, пам'ятник в Якутії зроблять!
 показать весь комментарий
 
Народные республики опять процветают
 показать весь комментарий
 
Ну, "Як у воду дивився..."!!! Саме смішне буде, коли вони проголосують, їм поповнять рахунки, а наступного дня ці рахунки будуть заблоковані... Оце буде "суперкидалово"!!! Це буде ще "крутіше", ніж "халявна" роздача картоплі з морквою і цибулею...
 показать весь комментарий
 
 
А не краще було б кожному,хто проголосує,видавати упаковку бояришніка? Явка була б близька до стопроцентної...
 показать весь комментарий
 
а где же их лугандонский патриЙОтизЬм и сАзнательность ...?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета
 
 
 
 
 
 вверх