 В "ЛНР" заманивают на "выборы" 100-рублевыми картами пополнения мобильного счета

Об этом сообщают новостные сайты террористов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини".
Согласно сообщению, каждый проголосовавший сможет бесплатно получить карту пополнения от сепаратистского оператора мобильной связи "Лугаком" в рамках акции "Покажи силу своего голоса".
"Акция будет проводиться 11 ноября с 8.00. В рамках этой акции жители, которые придут на избирательные участки и проголосуют, смогут получить абсолютно бесплатно карту оплаты на 100 рублей", - пояснил первый заместитель гендиректора компании Эдуард Егоров.
Сообщается, что возле каждого "избирательного участка" будут работать представители "Лугакома", к которым нужно подойти и получить карту оплаты на 100 рублей.
Вот что значит дрессировка!
Я таких собак люблю,
Я сейчас же их куплю.
За собачек сто рублей
Получите поскорей! (с)
Ну, и шо это за новость? Вроде в остальной Украине через полгода это иначе будет выглядеть..