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 Политика Украины
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Все про:ОБСЕ (3376) Климкин (1922) Хуг Александр (447)

 Хуг в очередной раз попал в коммуникационную передрягу: ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций, - Климкин

Бывший первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг в силу своего статуса наблюдателя не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя". Вместе с тем, ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную передрягу. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя". И все равно, это не оправдание. Ведь даже в этой чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ. Так, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо", - заявил Климкин.

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Хуг в очередной раз попал в коммуникационную передрягу: ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо пророссийских интерпретаций, - Климкин 01

Ранее замглавы миссии ОБСЕ Хуг заявил, что не видел прямого российского военного вмешательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3095413
 
   
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хуг метит в замы к шрёдеру...
туда же и меркельша лыжи навострила...
недаром северный поток2 выдала все разрешения...
трави продажние...
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Та хугу похугу..
нефтедоллары не пахнут..
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Ну,это пиздец. Мало того ,что главным наблюдателем назначили слепого тугодума,так у него еще и проблемы с коммуникацией.Он не аутист случайно?
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он педераст..в самом плохом смысле..
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Все в этом мире объясняется диалектикой: если где то появилась говорящая каска, то в другом месте обязательно появятся говорящие подвернутые джинсы
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Побёг кореша отмазывать, герой "руской весны", мля.
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а на этот случай есть и поговорочка его друзей - СКОЛЬКО ВЕРЁВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ..... Хуг в очередной раз попал в коммуникационную передрягу: ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций, - Климкин - Цензор.НЕТ 9682 Хуг в очередной раз попал в коммуникационную передрягу: ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций, - Климкин - Цензор.НЕТ 8369
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Ну конечно, куда ему в исскустве лицемерства до соевых. Пусть берет у них уроки.
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За язык его никто не тянул, там за каждое слово заплачено...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХуг в очередной раз попал в коммуникационную передрягу: ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций, - Климкин
 
 
 
 
 
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