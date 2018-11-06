 Хуг в очередной раз попал в коммуникационную передрягу: ему нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций, - Климкин

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МИД Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Александр Хуг в очередной раз явно попадает в коммуникационную передрягу. И не потому, что он пророссийский, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить "от себя". И все равно, это не оправдание. Ведь даже в этой чувствительной ситуации, непосредственно обусловленной его мандатом, нужно было суметь найти другие слова, которые не допускали бы каких-либо "пророссийских" интерпретаций. От этого во многом зависит понимание и поддержка в Украине деятельности СММ. Так, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ на Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо", - заявил Климкин.

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Ранее замглавы миссии ОБСЕ Хуг заявил, что не видел прямого российского военного вмешательства.