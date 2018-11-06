 Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека, - Джемилев

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" Мустафа Джемилев отметил, что в список вошли украинские граждане, арестованные российскими силовиками в оккупированном Крыму. По словам Джемилева, Эрдоган передал список через человека, близкого к российскому президенту Владимиру Путину.

"Речь идет о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Точно не помню, их или 70 или 63, все, независимо от национальности ... Мы планировали спросить у Эрдогана, что он сделал по этому поводу. Но он сам, еще до наших вопросов, на совещании по стратегическому сотрудничеству сказал, что передал список. Затем на отдельной встрече с ним я спрашивал: "Вы как передали по линии МИД"? Он сказал: "Нет, есть ближайший к Путину человек ... он обычно в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, доставляет Путину", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что, по словам Эрдогана, турецкая сторона пока не получила ответа из России по поводу переданного списка.

Мустафа Джемилев отметил, что Меджлис крымскотатарского народа "ведет учет арестованных" в Крыму, в этом Меджлису способствует общественное объединение "КримSOS".

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