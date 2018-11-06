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 Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека, - Джемилев

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев рассказал подробности передачи президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом российской стороне "списка на освобождение" украинских политзаключенных.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" Мустафа Джемилев отметил, что в список вошли украинские граждане, арестованные российскими силовиками в оккупированном Крыму. По словам Джемилева, Эрдоган передал список через человека, близкого к российскому президенту Владимиру Путину.

"Речь идет о наших политзаключенных, арестованных оккупационными властями в Крыму. Точно не помню, их или 70 или 63, все, независимо от национальности ... Мы планировали спросить у Эрдогана, что он сделал по этому поводу. Но он сам, еще до наших вопросов, на совещании по стратегическому сотрудничеству сказал, что передал список. Затем на отдельной встрече с ним я спрашивал: "Вы как передали по линии МИД"? Он сказал: "Нет, есть ближайший к Путину человек ... он обычно в течение 24 часов обязательно все, что мы передаем, доставляет Путину", - рассказал Джемилев.

Он добавил, что, по словам Эрдогана, турецкая сторона пока не получила ответа из России по поводу переданного списка.

Мустафа Джемилев отметил, что Меджлис крымскотатарского народа "ведет учет арестованных" в Крыму, в этом Меджлису способствует общественное объединение "КримSOS".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция получила от Украины список политзаключенных и передала его России, - Эрдоган

Источник: https://censor.net.ua/n3095407
 
 
 Топ комментарии
 
Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека

Как маляву..
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Не понял!
А в расисе уже что, интернет рубанули?
Следующий список через голубей передадим?
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Эрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека

Как маляву..
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так у кремлядей такие понятия..... как с ними по другому....
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Лучше бы он этот список отдал капитану сухогруза "Ашот"!
Вот тот бы и передал...
Как говорится - С оказией....))))
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Подивимося як Пуйло буде викручуватися.... Бо Ердоган він такий, він і образитися може...😕😕😕
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Не понял!
А в расисе уже что, интернет рубанули?
Следующий список через голубей передадим?
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Много пропавших крымских татар вообще не числятся заключёнными. Может это про них. Тогда это секрет.
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Невже знову через Мертветчука??!
🤑
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Интересно, с какой целью?
Проинформировать, бо кацапоцарь не в курсах, или намекнуть ему, шо я, типа, за тобой слежу?
Эрдоган, конечно, тоже прибацанный трохи.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЭрдоган передал список крымских политзаключенных через близкого Путину человека, - Джемилев
 
 
 
 
 
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