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 Киевские новости
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 "Главная цель - сохранение зеленых насаждений": "Киевзеленбуд" объяснил необходимость кронирования деревьев

"Киевзеленбуд" заявляет, что кроны деревьев необходимо обрезать из соображений безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Киева.

"В коммунальном объединении "Киевзеленбуд" разъясняют: кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветви без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности: во время непогоды деревья могут повредить автомобили или другое имущество, разбить крыши зданий, повредить электросети или даже травмировать человека", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, специалисты "Киевзеленбуда" осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают деревья, требующие принятия мер санитарной, формовочной или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленбуд" мониторит обращение киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, имеющие сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, которые требуют формирования кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению линий электропередач и т.п.

В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №105). Главная цель - сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.

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Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространению растения полупаразита омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев к зданиям, сооружениям, коммуникациям и тому подобное.

Источник: https://censor.net.ua/n3095406
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро зима . Дрова в цене . Кронируют , пилят , продают .
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Я за экологию, но может так случится, что не будет гиляки, где можно повесить москаля. Я вот против этого.
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Деревья засохнут и построят там маленький торговый центр. И никто протестовать не будет.
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Скоро зима . Дрова в цене . Кронируют , пилят , продают .
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багато ви дров з крони заготовите? А щоби їх зпиляти, треба купу пального на вишку витратити..
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У меня во дворе таким кронированием убили два великолепных белых тополя, пидорасы.
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Тополи - ладно. Они гниют изнутри, их нужно. Но зачем каштаны, липы, ивы так уродовать?
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У нас года три назад так обрезали каштаны. Сейчас стоят красивые-красивые, как молоденькие
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У нас три года назад каштаны обрезали, до сих пор не могут отойти, постоянно сохут на солнце. Ветки по 20 сантиметров за три года. Думал, что сдохнут, а рядом здоровенные красавцы 50-летние, которых мы не дали зарезать, такая боль...могу фотки завтра наделать и скинуть.
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обрезка как бы нужна, но рукожопые "спецы" на автокране подъедут, под 0 обчекрыжат и уедут. Заставь дурного Б-гу молиться...
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хтось ще сумнівається що у нас в країні все робиться во-благо Людини та у відповідності до законодавства "Из соображений безопасности": "Киевзеленбуд" объяснил необходимость кронирования деревьев - Цензор.НЕТ 6798
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Лучше бы просто деньги своровали, сволочи.
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Уже своровали , а теперь дрова продают .
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Половину, з цього ужОса, взагалі потрібно видаляти.
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Деревья засохнут и построят там маленький торговый центр. И никто протестовать не будет.
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Я за экологию, но может так случится, что не будет гиляки, где можно повесить москаля. Я вот против этого.
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Нічого. В разі потреби і на палю можна буде посадити..😋😋😋
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Еще лет 10 назад так не уродовали и Киев был в 70-90 годах очень зелен. Сидят какие-то кретины в зеленбуде, не понимают ничего в ботанике. Просто уродуют и убивают деревья.
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Лес утешался той мыслью, что из него сделают гроб для дровосека...😭
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У меня под окном, эти дебилы,чуть шикарную осину не угробили. Хорошо,сосед- садовод выбежал и остановил. Обрезать нужно уметь,нужны знания,а там набирают идиотов,которые только бензопилой дрова пилить могут, они и гробят деревья неправильно их обрезая.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости"Главная цель - сохранение зеленых насаждений": "Киевзеленбуд" объяснил необходимость кронирования деревьев
 
 
 
 
 
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