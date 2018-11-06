 "Главная цель - сохранение зеленых насаждений": "Киевзеленбуд" объяснил необходимость кронирования деревьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Киева.
"В коммунальном объединении "Киевзеленбуд" разъясняют: кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветви без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности: во время непогоды деревья могут повредить автомобили или другое имущество, разбить крыши зданий, повредить электросети или даже травмировать человека", - говорится в сообщении.
Как отмечается, специалисты "Киевзеленбуда" осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают деревья, требующие принятия мер санитарной, формовочной или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленбуд" мониторит обращение киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, имеющие сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, которые требуют формирования кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению линий электропередач и т.п.
В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №105). Главная цель - сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.
Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространению растения полупаразита омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев к зданиям, сооружениям, коммуникациям и тому подобное.