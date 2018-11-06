 "Главная цель - сохранение зеленых насаждений": "Киевзеленбуд" объяснил необходимость кронирования деревьев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Киева.

"В коммунальном объединении "Киевзеленбуд" разъясняют: кроны деревьев необходимо обрезать, поскольку это позволяет удалять сухие ветви без ущерба зеленым насаждениям, а также из соображений безопасности: во время непогоды деревья могут повредить автомобили или другое имущество, разбить крыши зданий, повредить электросети или даже травмировать человека", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работники автодора уже неделю "не видят" огромную яму на дороге возле ж/д вокзала Киева. ФОТО

Как отмечается, специалисты "Киевзеленбуда" осуществляют осмотр зеленых насаждений, во время которого обнаруживают деревья, требующие принятия мер санитарной, формовочной или омолаживающей обрезки крон. Также "Киевзеленбуд" мониторит обращение киевлян относительно обрезки и на месте определяет ее целесообразность. Обрезке подлежат деревья, имеющие сухие или аварийные ветви, суховершинность, признаки поражения болезнями или омелой, а также те, которые требуют формирования кроны или ухудшают видимость дорожных знаков и средств регулирования дорожного движения, могут привести к повреждению линий электропередач и т.п.

В предприятии отметили, что обрезка крон деревьев осуществляется в соответствии с Правилами содержания зеленых насаждений в населенных пунктах Украины (утвержденных приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины №105). Главная цель - сохранение зеленых насаждений и содержание их в здоровом упорядоченном состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Народное творчество" и горы мусора: в сети показали последствия распития кофе, купленного в столичных МАФах. ФОТО

Невыполнение мер может привести к: повышению уровня опасности поражения деревьев возбудителями болезней и вредителями; распространению растения полупаразита омелы; невозможности соблюдения строительных норм и других нормативно-правовых актов относительно расстояния от крон деревьев к зданиям, сооружениям, коммуникациям и тому подобное.