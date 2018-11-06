 В США стартовали промежуточные выборы: власть Трампа может пошатнуться

В США открылись участки для голосования на промежуточных выборах в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".
На этих выборах полностью переизбирают состав нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов, 36 из 50 губернаторов, большую часть верхних и нижних палат законодательных собраний штатов (87 из 99), генеральных прокуроров и других чиновников во многих штатах.
Сейчас Республиканская партия, членом которой является президент Трамп, контролирует сразу две палаты — Сенат (51 республиканец и 49 демократов) и Палату представителей (241 республиканец и 194 демократа).
Выборы называются промежуточными, поскольку они проходят через два года после последних президентских выборов и за два года до следующих в 2020 году.
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Промежуточные выборы нередко отражают уровень президентской популярности ", – цитирует DW ученого Тревора Тролла, который специализируется на изучении вопросов внешней политики при Университете Джорджа Мейсона и Институте Катона. "Внешнеполитический курс Трампа оказался в целом весьма непопулярным в глазах американской общественности, о чем свидетельствует большинство недавних опросов, и это негативно сказалось на его популярности ", – добавляет эксперт.
Если демократы, которые сегодня в оппозиции, вернут себе большинство в одной или обеих палатах Конгресса, то смогут блокировать проводимые администрацией Трампа реформы (в частности, в сфере налогов, миграции и системы здравоохранения), а также влиять на подписание международных договоров.
Газета The Washington Post не исключает, что реванш демократов может привести к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Трампа или даже к началу процедуры его импичмента.
Голосование завершится завтра в 6 утра по киевскому времени.
Промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории. Только ТВ-реклама кандидатов обошлась более чем в $1 млрд.
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33 хв. ·
ППКС
Mason Lemberg
36 хв.
Я не був фанатом загиблої Гандзюк. Попри те, я теж вимагаю покарання її вбивць, організаторів, замовників.
Але що роблять ті люди, які розказують, що вони друзі Гандзюк? Що роблять ті "опозиціонери", які зараз роблять гучні заяви?
Адже 4 чи 5 місяців пройшло з моменту замаху на неї. Весь той час вона лежала в лікарні. Хоч хтось з тих садових, йуль, парасюків відвідав її? Я бачив в неї посла Канади, бачив Луценка, а ви Садового там бачили? Бачили, щоб Юля не замовила 3 білборди і зекономлені гроші віддала потерпілій на лікування? Бачили, щоб Садовий домовлявся з закордонними клініками про її лікування?
За 4 чи 5 місяців можна було б щось зробити для потерпілої? Зате для нових футболок депутатів і нових банерів, готових на наступний ранок після смерті, знайшлися і час і гроші.
А зараз вони влаштували політичне піар-шоу НА СМЕРТІ
Парасюк танцює на костях, звинувачуючи в смерті Порошенка, розказуючи про якусь систему яка вбила Гандзюк. Нагадую, Гандзюк вбили ваші "побратими", з якими ви разом стояли на редутах колоРади, а не якась віртуальна система.
Ці люди, замість хоч найменшої допомоги потерпілій, влаштували цинічні танці на костях нібито їхнього друга. То що ж говорити коли ці гієни-трупоїди дорвуться до влади?
при каких раскладах ты пишешь "йуль"?
ты проплаченый панамский бот...
подстилка...
потамушто не бот панамский в отличии от тебя с- вопросызадающего...
Бат итс ту факин дэйнджероуз!
Не теребите Клинтон
Не теребите Клинтон
У Хиллари нет сил
Не теребите Клинтон
Не теребите К
Не теребите там где Билл потеребил
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