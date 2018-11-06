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 В США стартовали промежуточные выборы: власть Трампа может пошатнуться

Если победят демократы, они могут начать новые расследования о связях Трампа с Россией.

В США открылись участки для голосования на промежуточных выборах в парламент, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио свобода".

На этих выборах полностью переизбирают состав нижней палаты Конгресса – Палаты представителей, а также 35 из 100 сенаторов, 36 из 50 губернаторов, большую часть верхних и нижних палат законодательных собраний штатов (87 из 99), генеральных прокуроров и других чиновников во многих штатах.

Сейчас Республиканская партия, членом которой является президент Трамп, контролирует сразу две палаты — Сенат (51 республиканец и 49 демократов) и Палату представителей (241 республиканец и 194 демократа).

Выборы называются промежуточными, поскольку они проходят через два года после последних президентских выборов и за два года до следующих в 2020 году.

Также на Цензор.НЕТ: Россия в соцсетях распространяет дезинформацию среди военных США, - Голос Америки

Промежуточные выборы нередко отражают уровень президентской популярности ", – цитирует DW ученого Тревора Тролла, который специализируется на изучении вопросов внешней политики при Университете Джорджа Мейсона и Институте Катона. "Внешнеполитический курс Трампа оказался в целом весьма непопулярным в глазах американской общественности, о чем свидетельствует большинство недавних опросов, и это негативно сказалось на его популярности ", – добавляет эксперт.

Если демократы, которые сегодня в оппозиции, вернут себе большинство в одной или обеих палатах Конгресса, то смогут блокировать проводимые администрацией Трампа реформы (в частности, в сфере налогов, миграции и системы здравоохранения), а также влиять на подписание международных договоров.

Газета The Washington Post не исключает, что реванш демократов может привести к ряду повесток в суд для сотрудников администрации Трампа или даже к началу процедуры его импичмента.

Голосование завершится завтра в 6 утра по киевскому времени.

Промежуточные выборы в Конгресс станут самыми затратными в истории. Только ТВ-реклама кандидатов обошлась более чем в $1 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095404
 
   
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33 хв. ·
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Mason Lemberg
36 хв.

Я не був фанатом загиблої Гандзюк. Попри те, я теж вимагаю покарання її вбивць, організаторів, замовників.
Але що роблять ті люди, які розказують, що вони друзі Гандзюк? Що роблять ті "опозиціонери", які зараз роблять гучні заяви?
Адже 4 чи 5 місяців пройшло з моменту замаху на неї. Весь той час вона лежала в лікарні. Хоч хтось з тих садових, йуль, парасюків відвідав її? Я бачив в неї посла Канади, бачив Луценка, а ви Садового там бачили? Бачили, щоб Юля не замовила 3 білборди і зекономлені гроші віддала потерпілій на лікування? Бачили, щоб Садовий домовлявся з закордонними клініками про її лікування?
За 4 чи 5 місяців можна було б щось зробити для потерпілої? Зате для нових футболок депутатів і нових банерів, готових на наступний ранок після смерті, знайшлися і час і гроші.
А зараз вони влаштували політичне піар-шоу НА СМЕРТІ
Парасюк танцює на костях, звинувачуючи в смерті Порошенка, розказуючи про якусь систему яка вбила Гандзюк. Нагадую, Гандзюк вбили ваші "побратими", з якими ви разом стояли на редутах колоРади, а не якась віртуальна система.
Ці люди, замість хоч найменшої допомоги потерпілій, влаштували цинічні танці на костях нібито їхнього друга. То що ж говорити коли ці гієни-трупоїди дорвуться до влади?
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Спит Америка.. Не спит только гадкий утёнок Дональд - он продался большевикам и теперь его мучает совесть (с)
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порохобота видно с первых его слов...
при каких раскладах ты пишешь "йуль"?
ты проплаченый панамский бот...
подстилка...
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33 хв. ·
ППКС



Mason Lemberg
36 хв.

Я не був фанатом загиблої Гандзюк. Попри те, я теж вимагаю покарання її вбивць, організаторів, замовників.
Але що роблять ті люди, які розказують, що вони друзі Гандзюк? Що роблять ті "опозиціонери", які зараз роблять гучні заяви?
Адже 4 чи 5 місяців пройшло з моменту замаху на неї. Весь той час вона лежала в лікарні. Хоч хтось з тих садових, йуль, парасюків відвідав її? Я бачив в неї посла Канади, бачив Луценка, а ви Садового там бачили? Бачили, щоб Юля не замовила 3 білборди і зекономлені гроші віддала потерпілій на лікування? Бачили, щоб Садовий домовлявся з закордонними клініками про її лікування?
За 4 чи 5 місяців можна було б щось зробити для потерпілої? Зате для нових футболок депутатів і нових банерів, готових на наступний ранок після смерті, знайшлися і час і гроші.
А зараз вони влаштували політичне піар-шоу НА СМЕРТІ
Парасюк танцює на костях, звинувачуючи в смерті Порошенка, розказуючи про якусь систему яка вбила Гандзюк. Нагадую, Гандзюк вбили ваші "побратими", з якими ви разом стояли на редутах колоРади, а не якась віртуальна система.
Ці люди, замість хоч найменшої допомоги потерпілій, влаштували цинічні танці на костях нібито їхнього друга. То що ж говорити коли ці гієни-трупоїди дорвуться до влади?
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порохобота видно с первых его слов...
при каких раскладах ты пишешь "йуль"?
ты проплаченый панамский бот...
подстилка...
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я же не пишу "йуль" и "порох" и авакарсенов или югик....
потамушто не бот панамский в отличии от тебя с- вопросызадающего...
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так в неї сина нема, тільки донька, самозванець)
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кокс - на уровне подсознания по Фрейду... наркоман за дозу гной постишь...
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Лучше иметь дочь - проститутку, или сына - пид@раса, чем - связи с Рашкой.
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Спит Америка.. Не спит только гадкий утёнок Дональд - он продался большевикам и теперь его мучает совесть (с)
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да фіг там, тільки якщо рашко хакери знову допоможуть Трампу.
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Лет ми аск э квэсчен фром май харт: а зей рили гоинг ту шейк зэ кэбин (итс инглиш фо "шатат зе бьюдка" ин рашен)?
Бат итс ту факин дэйнджероуз!
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Не теребите Клинтон
Не теребите Клинтон
Не теребите Клинтон
У Хиллари нет сил
Не теребите Клинтон
Не теребите К
Не теребите там где Билл потеребил
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Ольгинские что-то такое на выборах херачили.
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Надо ему сказать, что выборы уже год, как прошли, а то всё воюет с Клинтон.
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Я предполагаю, что наиболее увесистые удары он поимеет от сми, с подавляющим их большинством он в разладе
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Кто сказал что Америка спит?
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У США стартували проміжні вибори: влада Трампа може похитнутися - Цензор.НЕТ 7796

У США стартували проміжні вибори: влада Трампа може похитнутися - Цензор.НЕТ 8585
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Не верю в "пошатнувшуюся" власть Трампа . В США президенты не досиживают второй срок только при форс-мажоре, вроде минета в Белом доме, или очень громкого скандала вроде Уотергейта.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ США стартовали промежуточные выборы: власть Трампа может пошатнуться
 
 
 
 
 
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