 Полиция приняла мою жалобу и показания, - посол Щерба о нападении пропагандиста Филлипса

Об этом сообщил украинский дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Полицейские зафиксировали мою жалобу и записали показания. Каковы дальше будут действия полиции, то уже другое дело", - пояснил он.
Щерба добавил, что полиция должна знать о таких провокациях.
"Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него прячется, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом и вообще толкать. Полиция об этом должна знать", - резюмировал дипломат.
Ранее сообщалось, что пропагандист Грэм Филлипс пытался спровоцировать украинского посла Александра Щербу на драку под посольством в Вене. Сначала он снимал видео, а затем начал толкать дипломата.
тем более лысый дебил - не гражданин Украины
пусть идет толкать посла Британии
заява в Німечинні є, тепер от в Австрії...
має всьому цивілізовано світу бути представлена реальна картина "рускава міра" й послідовників...
Чи один раз- не п...Гей?