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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Австрия (391) нападение (1632) провокация (1182) пропаганда (2076) дипломаты (331)

 Полиция приняла мою жалобу и показания, - посол Щерба о нападении пропагандиста Филлипса

После провокации и нападения российского пропагандиста Грэма Филлипса на украинского посла в Австрии Александра Щербу к зданию дипучреждения прибыла полиция.

Об этом сообщил украинский дипломат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Полицейские зафиксировали мою жалобу и записали показания. Каковы дальше будут действия полиции, то уже другое дело", - пояснил он.

Щерба добавил, что полиция должна знать о таких провокациях.

"Человек приходит к иностранному посольству, кричит, что посол от него прячется, а когда посол выходит, то начинает оскорблять его словесно, а потом и вообще толкать. Полиция об этом должна знать", - резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что пропагандист Грэм Филлипс пытался спровоцировать украинского посла Александра Щербу на драку под посольством в Вене. Сначала он снимал видео, а затем начал толкать дипломата.

Источник: https://censor.net.ua/n3095403
 
   
 Топ комментарии
 
а посол обязан выходить к каждому дебилу ???
тем более лысый дебил - не гражданин Украины
пусть идет толкать посла Британии
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когда уже проломят этот лысый череп????
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імхо - посол красавчик!!!
заява в Німечинні є, тепер от в Австрії...
має всьому цивілізовано світу бути представлена реальна картина "рускава міра" й послідовників...
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когда уже проломят этот лысый череп????
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а осквернение могилы в Германии -что осталось безнаказанным?
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а посол обязан выходить к каждому дебилу ???
тем более лысый дебил - не гражданин Украины
пусть идет толкать посла Британии
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Посол - лошара, к всякому быдлу выходить?
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посол публичный человек и должен понять что от него хотят, малоли что хотел сказать ему человек, в данной ситуации человек оказался проплаченным кацапским дебилом, посол правильно среагировал - вызвал полицию, полиция отвезет на дурку и чем больше заявлений в полицию на этого дурака тем меньше гонорары из крэмля.
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імхо - посол красавчик!!!
заява в Німечинні є, тепер от в Австрії...
має всьому цивілізовано світу бути представлена реальна картина "рускава міра" й послідовників...
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Головне фіксувати правопорушення вилупка.Контора пише і це головне.
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молодцы, пора уже щимить эту рашистскую мерзость по всем фронтам и всему миру - хватит быть хлюпиками и все прощать...
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Филиппок - профи в своём паскудном деле, провокатор со стажем. Действует исключительно на камеру. Он ждёт нервного срыва и физического ответа от оппонента, чтобы потом вопить на весь мир, что честного репортёра убивают. "На камеру" с ним надо бороться исключительно в правовых рамках - обложить официальными жалобами и персональными санкциями, сделать не въездным в нормальные страны и не вхожим в приличное общество. Когда предоставится возможность и рядом не будет ни камер, ни свидетелей - вырвать язык и отрезать уши. Тогда пусть жалуется.
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Разикально как то. Лучше по судам затаскать собаку бешеную.
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Идея хорошая, но что то пока его нигде задержать не могут, хотя он поотмечался и по Украине и в Австрии и в Германии...
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Радикально - это отрезать голову. А так в пределах скрепных норм.
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Посол, зная что за фрукт его провоцирует, должен был выйти с охранником. Дождаться, когда русскомирный начнет его толкать, после чего вмешивается охранник, трамбует русскомирного и передает его полиции. Сами понимаете, что при этом возможны любые повреждения у русскомирного.
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Цікаво, а круті донбасськіі пацани хоча б розуміють що фотка з гомосексуалістом- це зашквар?
Чи один раз- не п...Гей?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция приняла мою жалобу и показания, - посол Щерба о нападении пропагандиста Филлипса
 
 
 
 
 
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