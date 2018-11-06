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 Политика Украины
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Все про:Бережная (38) Кильчицкая (132) обыск (1204) провокация (1182) Россия (71006) СБУ (12947) Гитлянская (143)

 СБУ проводит обыски у Бережной по делу о содействии спецслужбам РФ: "Одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими чиновниками"

По данным Службы безопасности Украины, одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками и представителями госорганов РФ.

СБУ проводит ряд санкционированных следственных действий по подозрению в содействии спецслужбам страны-агрессора, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора. Сотрудники СБУ задокументировали, что по указаниям и финансированию кураторов "общественный деятель" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.Продолжаются следственные действия", - заявили в ведомстве.

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Вместе с тем, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила "Интерфакс-Украина" подтвердила, что Служба безопасности Украины  проводит обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе у матери экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной - Елены Бережной.

"СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сообщила Е.Гитлянская во вторник.

Отвечая на вопрос о том, входит ли в список людей Е.Бережная, она ответила утвердительно.

Также Е.Гитлянская сообщила, что проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой.

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"Но это помещение арендует Бережная. К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - отметила спикер СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3095400
 
 
 Топ комментарии
 
По данным Службы безопасности Украины, одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками и представителями госорганов РФ.

И шо? На фоне Медведчука это вообще не предъява.
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Медведчук - хороший парень и уже практически попутчик Революции.
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Так это шо скоро и мертвечука брать будут....
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По данным Службы безопасности Украины, одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками и представителями госорганов РФ.

И шо? На фоне Медведчука это вообще не предъява.
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Медведчук - хороший парень и уже практически попутчик Революции.
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Не, ну а шо не так? Ну не будет же президент-патриот с врагом политические и бизнесовые шуры-муры крутить...
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А что тебе Медведчук?!Может он как Штирлиц(Исаев),который и на Москву работал и помогал Мюллеру с Шеленбергом выявлять "врагов германского рейха"...за что и получил от них звание полковника!Так и Медведчук, играет роль "лампы" на "свет которой летят проросийские насекомые"...
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- Карп, ты на руки то его посмотри... Из него водила как из Промокашки скрипач...(с)
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Цей світогляд і методи ви у себе в Домбабве залишайте. А нормальним українцям потрібні верховенство права і правосуддя.
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Ух как разошлись, на старушку наехали.
Гляди так лет через 10 очередь до Метверчука дойдет, если конечно до этого времени не сдохнет где нибудь.
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Кильчицкая воровала-воровала, воровала-воровала - Киев раздевала, а у СБУ к ней вопросов нет. Вот просто ноль. Департамент по экономическим преступлениям есть, а претензий к от крым казнокрадам и коррупционерам у него нет. Шо там с семочко?
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===Одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими чиновниками===

Медведчук и весь Оккупационный блок, да и половина БПП
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Так это шо скоро и мертвечука брать будут....
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"По данным Службы безопасности Украины, одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими высокопоставленными чиновниками и представителями госорганов РФ"
И что? Депутаты из БПП практически все регулярно посещают срашку и стучат за благословение вести там бизнес.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСБУ проводит обыски у Бережной по делу о содействии спецслужбам РФ: "Одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими чиновниками"
 
 
 
 
 
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