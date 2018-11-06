 СБУ проводит обыски у Бережной по делу о содействии спецслужбам РФ: "Одна из фигурантов дела систематически посещает Россию, где встречается с бывшими украинскими чиновниками"

СБУ проводит ряд санкционированных следственных действий по подозрению в содействии спецслужбам страны-агрессора, сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ проводят в Киеве ряд санкционированных следственным судьей следственных действий у лиц, которые способствовали спецслужбам страны агрессора в реализации плана по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине. Во время досудебного следствия оперативники спецслужбы установили, что одна из фигурантов дела систематически посещает РФ, где проводит встречи с бывшими украинскими чиновниками, а также представителями государственных органов страны-агрессора. Сотрудники СБУ задокументировали, что по указаниям и финансированию кураторов "общественный деятель" систематически организовывает и проводит в Киеве и областных центрах Украины акции протеста, направленные на дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране.Продолжаются следственные действия", - заявили в ведомстве.

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Вместе с тем, спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила "Интерфакс-Украина" подтвердила, что Служба безопасности Украины проводит обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе у матери экс-народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной - Елены Бережной.

"СБУ проводит ряд обысков у членов пророссийской общественной организации в рамках уголовного производства ч.1 ст.109 и ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сообщила Е.Гитлянская во вторник.

Отвечая на вопрос о том, входит ли в список людей Е.Бережная, она ответила утвердительно.

Также Е.Гитлянская сообщила, что проводится обыск в одном из помещений, которое принадлежит экс-заместителю бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Ирене Кильчицкой.

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"Но это помещение арендует Бережная. К самой госпоже Кильчицкой претензий нет", - отметила спикер СБУ.