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 Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Мороз призывает прихожан готовиться к физической защите святыни и сеет панику, - Тернопольский облсовет

Тернопольский облсовет призвал МВД обеспечить круглосуточную охрану Почаевской Свято-Успенской лавры (УПЦ МП) из-за нагнетания страстей вокруг святыни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в обращении к руководителю МВД Арсену Авакову, принятому на сегодняшнем очередном заседании облсовета.

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В нем депутаты выражают уверенность, что решение о создании единой украинской православной церкви будет способствовать межконфессиональному и церковно-государственному диалогу в Украине, станет важным шагом для обеспечения прав, свобод и религиозных потребностей граждан.

При этом они отмечают, что накануне объединения УПЦ КП и УАПЦ "отдельные заинтересованные структуры пытаются обострить противоречия между верующими православных конфессий, прибегают к искусственному нагнетанию религиозной ситуации и спекуляций вокруг юридической принадлежности Свято-Успенской Почаевской Лавры.

"Дополнительного беспокойства добавило обращение наместника Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополита Владимира Мороза, который, ссылаясь на угрозы "расправой" над монахами, обнародовал просьбу к прихожанам подготовиться к физической защите святыни. Размещение в сети Интернет и распространение среди граждан недостоверной информации о планах силового захвата культового объекта приводит к массовой искусственно созданной паники, которая в перспективе может отразиться в противоправной деятельности", - говорится в обращении.

Поэтому депутаты высказали просьбу организовать круглосуточную охрану святыни путем привлечения подразделений Национальной гвардии Украины, чтобы повысить уровень безопасности граждан на территории Почаевской объединенной территориальной общины и не допустить кровопролития и силового захвата Почаевской Свято-Успенской Лавры.

Депутаты также дополнили обращение просьбой к Министерству юстиции, а также управления СБУ в Тернопольской области и прокуратуры дать оценку факту незаконной регистрации права пользования на 6 сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, которые относятся к памятнику архитектуры национального значения, которое недавно совершил регистратор КП "Струсовское" в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, обеспечив аренду лавры для УПЦ МП до 2052 года.

Как сообщалось, в субботу, 3 ноября, Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали в Стамбуле соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как сказал по итогам встречи Порошенко, соглашение создает условия для того, чтобы "процесс предоставления Томоса (об автокефалии. – Ред.) был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви". Глава государства назвал этот день, 3 ноября, историческим.

Также на Цензор.НЕТ: Если РПЦ усомнилась в правах Вселенского патриарха, она должна отречься от собственной автокефалии, - архиепископ Тельмиский Иов (Геча)

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Константинополь продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Источник: https://censor.net.ua/n3095398
 
   
 Топ комментарии
 
***
- Батюшка, по-моему звонарь на колокольне опять бухой…
- Та ну… Привередлив ты, раб Божий?! Чё «Металлика» не нравится?..
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Это оголтелое сопротивление лишний раз доказывает, какие огромные потоки бабла в этом круговороте. Есть за что сражаться
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На Західній Україні, повний капєц. На Тернопільщині тупорилих хватає
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проблему Аренды решить просто Рада Принимает Закон а КМУ- Постанову а Минфин и ГФС Приказ и вводит плату за землю 1 кв. САНТИМЕТР СТОИТ 25 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ.. ВЫЧИСЛЯЕМ КВАДРАТУРЫ И УСЕ... А СТРОЕНИЯ ТАКЖЕ 1 КВ. СМ. ЗДАНИЙ ПО 50 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ И умножаем на квадратуру...Итог- сами попы сдадут Украине- как стеклотару Лавру и поедут у Парашку..
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***
- Батюшка, по-моему звонарь на колокольне опять бухой…
- Та ну… Привередлив ты, раб Божий?! Чё «Металлика» не нравится?..
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Мабудь, звонарь хотів щось з Black Album за#бошить...
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Ні, це була композиція з "...And Justice for all" Намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври Мороз закликає прихожан готуватися до фізичного захисту святині й сіє паніку, - Тернопільська облрада - Цензор.НЕТ 3258
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так он гражданин Украины или нет?...
и в одном и в другом случае, эта проблема решается очень просто!...
не усложняйте и жизнь наладится...
если он преступник и подстрекатель, в условиях войны - должен быть наказан...
Суд да дело и на йух, в Мордор...
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Та депортувати цього московитського сектанта-провокатора разом з його братієй в Рашку і не буде жодних конфліктів..😕😕😕
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Где реакция правохранительных органов? Или опьять будут реагировать постфактум?
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Смолу со стен лить будут?

При этом они отмечают, что накануне объединения УПЦ КП и УАПЦ "отдельные заинтересованные структуры пытаются обострить противоречия между верующими православных конфессий...

В Европе бодания между гугенотами и католиками более 400 лет назад проходили, а здесь вот - светское государство Украина на разогреве.
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В свое время не сделали- приходится теперь.
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Это оголтелое сопротивление лишний раз доказывает, какие огромные потоки бабла в этом круговороте. Есть за что сражаться
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Не только бабла. За мозги , затуманенные религией тоже сражаются.
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Затуманенные мозги - это именно тот инструмент, который и воспроизводит бабло
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зачем новой полиции - очьень важьно охранять самосвятов - раскольников от народа?
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В самом сердце Украины в нашем любимом почаевском монастыре какое- то Дед Мороз начинает выделываться против украинской же церкви. И вредить.
Это просто все несовместимые вещи, которые нужно исправить
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Нет никакой управы на сектанта-еретика у государства?????
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конечно есть. но для соевых он мышыбрат и тамжынашлюдь и занимается перемещением грузов.
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Всё , что находится на территории Украины , принадлежит Украине .
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Тобто у керівника Свято-Почаївської лаври нема бажання апелювати до закону, суду... Все він хоче вирішувати силою.
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Как они могут к чему-то апеллировать, если они простые арендаторы на птичьих правах? Зато талпаепам по ушам проехались, шо это их власнисть . Решение КМДА,судебный исполнитель и один Богдан с Кордом решают этот вопрос.
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Це не так просто. Самі розумієте, що вони будуть робити.
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В общем так!!!
Предлагаю создать Религиозные НАБУ, САП и т.д.
Даже и не знаю, это я с сарказмом или на полном серьезе!
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перечень не полный. еще тогда нужен религиозный гиперлуп и роттердам Х
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Друзья, пускай бесятся пока. Сей час главное получить официальную независимость. Дальше дело техники. В последствии сами понимногу начнут переходить ибо дела духовные - это дела духовные. А вот бизнес из них никто терять не захочет...
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В Почаевской лавре такое мракобесие и украинцы не могут отстоять свое право на религию, там управляет раша, могло ли быть такое в раше и какие бы законы они соблюдали...
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збір по тривозі?!)))все в кращих традиціях "органів"))

чемоданчики тривожні взяти треба?!))
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Зачем вовлекать ни в чем неповинных людей?
Раз этот кацапский поп так хочет именно физических мероприятий, то стоит устроить их ему лично до полного прекращения функционирования организма.
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Ти кацап, а при крещені Києва і Русі в річці Дніпрі жодного кацапа охрещено не було, тому виходь з vpn і не пали контору.
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Вот с финляндий барин вазвернетца и усьо ррразррулит!
😇
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Мороз забивай погреба фуражем..Катапульты уже тащат
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Єдине,що можна порадити мацковському попу-нах за парєбрік. Поки не пізно.... Намісник Свято-Успенської Почаївської Лаври Мороз закликає прихожан готуватися до фізичного захисту святині й сіє паніку, - Тернопільська облрада - Цензор.НЕТ 2904
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кстати, как только "нацики" начнут патрулировать вокруг да около - тот час попы завоют, что вот началось - нас патрулирует Нацгвардия, а они же фашисты...ну и т.д...Там хоть в лоб, хоть по лбу - идиоты есть идиоты...
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"Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Мороз призывает прихожан готовиться к физической защите святыни и сеет панику" - "1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними пе­реконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлен­ня прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовни­ми або іншими ознаками, - караються штрафом до п'ятидесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або об­меженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого. 2. Ті самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою, - караються виправними роботами на строк до двох років або позбавлен­ням волі на строк до п'яти років. 3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років." - ближе к Новому году Мороза арестовать и посадить в тюрьму.
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А поп уже среди паствы своей, "правосеков" - "слуг Антихриста", назначил? Или их роль будут "паломники по святым местам", из других регионов, исполнять, чтобы не опознали? А тернопольские к ним поедут...
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Религиозные убеждения - прекрасный предлог, чтобы делать людям гадости. Олдингтон Р.
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А що, це не справа поліції,нехай запросять цього громадянина Мороза у відділок для надання свідчень того хто йому погрожує,якщо це не підтвердиться потрібно притягти до відповідальності за поширення недостовірної інформації яка може викликати порушення громадянського порядку.
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Как-то раз одному человеку приснился сон. Ему снилось, будто он идёт песчаным берегом, а рядом с ним - Господь. На небе мелькали картины из его жизни, и после каждой из них он замечал на песке две цепочки следов: одну - от его ног, другую - от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя картина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тянулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, что это были самые тяжёлые и несчастные времена в его жизни.
Он сильно опечалился и стал спрашивать Господа:
- Не Ты ли говорил мне: если последую путём Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в самые трудные времена моей жизни лишь одна цепочка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?
Господь отвечал:
- Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и никогда тебя не покину. Когда были в твоей жизни горе и испытания, лишь одна цепочка следов тянулась по дороге. Потому что в те времена Я нёс тебя на руках.
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Звісно. Коли ти грішиш, Бог не карає тебе, він просто перестає тебе оберігати.
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цей паскудник ще з літа такі воззванія пише, накручує народ, лякає та створює умови для ненависті украінців один до одного.. І це духовний отець ??? Диявол у рясі він, а не служитель української церкви !
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Украинская полиция должна привлекать русскомирных попов к ответственности за подобные призывы. Пару раз штраф, а потом и закрыть на 15 суток. Пусть русскомирный поп вместе с пьяницами, дебоширами, бомжами и тунеядцами улицы подметает на благо общественности!
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Огласите плиз цены и тарифы ЖКХ для религиозных сооружений и громад. Все так же на 50% меньше, чем платят обычные граждане? Тогда о чем вы тут пафосно кукарекаете, будто не можете найти на них управу???
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А это уже терроризм, ребята. За ухо, этих "святых" мацковских отцов, и в СБУ.
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Чему учит нас история религий? Что они повсюду раздували пламя нетерпимости, устилали равнины трупами, поили землю кровью, сжигали города, опустошали государства; но они никогда не делали людей лучше. Гельвеций К.
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так скоро и до ночи длинных ножей договорятся попы)))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаместник Свято-Успенской Почаевской Лавры Мороз призывает прихожан готовиться к физической защите святыни и сеет панику, - Тернопольский облсовет
 
 
 
 
 
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