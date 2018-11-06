 Из-за проблем с демографией и экономикой игра РФ в большую глобальную силу закончится за считанные годы: не думаю, что она будет представлять серьезную угрозу в 2025 г., - генерал США Данфорд

Рост экономических и военных возможностей Китая, а также агрессивное поведение России, заставили Запад вспомнить о реалиях Холодной войны. Но по словам Председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, говорить о возвращении тех времен рано. Об этом он сказал во время выступления перед студентами Дюкского университета в городе Дарем, Южная Каролина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Он признал, что в 90-х годах говорили о "конце истории" потому, что после распада СССР у Америки фактически не было соперников на международной арене. Теперь же Россия и Китай снова заняли эту роль. Однако, это все же не Холодная война.
"Соревнование не обязательно должно быть конфликтом. Но теперь существуют две страны, которые могут бросить вызов нашей способности проецировать силу. Поэтому ситуация изменилась после 90-х годов", - отметил американский генерал.
Впрочем, по его мнению, такое трехстороннее соперничество не будет длиться долго. И за считанные годы игра России в "большую глобальную силу" закончится. А соревноваться американским военным придется только с Китаем.
"Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс. И когда я смотрю на 2025 или 2035 год, показателем, относительно которого мы будем оценивать нашу способность выполнять свою работу как военные, будет скорее путь к наращиванию сил Китая, а не России. Потому что по тем же причинам россияне вряд ли смогут долго поддерживать свою нынешнюю деятельность. У них есть проблемы с демографией и экономикой. И я не думаю, что Россия будет представлять серьезную угрозу в 2025 или 2035 году, как Китай", - пояснил Данфорд.
-Один "кузя" чого вартий! - Топить хоч доки, хоч літаки, плюс стелс-технології, - його вже два роки не видко в світовому океані... А якщо йому, після забивання діри соломою, та ше й причеплять бойовий таран і він не поступиться ніякому т(б)арановозу !в світі!!
Потужніша та армія, в якої ліпший вишкіл, ліпші стратегія і тактика і яку очолюють не барани а полководці...
того туннеля что, как говорят, видят умирающие
надо плести лапти сп2.
кому мешает хазовая труба русни???
Ответ - только тем кто сидит на такой же трубе в Украине.
Украинская гтс не заплатила в бюджет ни копейки денег.
😎🤑
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"Кремль рапортует о росте доходов, а россиянам уже нечего есть"
Пенсионерам не хватает денег даже поехать на дачу.
Доходы россиян практически не растут: люди вынуждены экономить уже не только на одежде и развлечениях, но и на продуктах питания. И если молодежь еще хоть как-то способна выбраться из бедности, то пожилые люди обречены! Зато чиновники продолжают бодро рапортовать о том, как все прекрасно в России.
http://investxp.ru/blogs/Toms_Reader/kreml-raportuet-o-roste-dohodov-a-rossiyanam-uzhe-nechego-est/
Как живёт российская провинция - миф и реальность.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/
за 5 лет они существенно изменились и далеко не в пользу ху#ла
Як не тужилась московія всіх лякати, щоб не мішали окупувати Україну, її не бояться. Це було в нею остання надія, остання потужня зброя після пропаганди. А ядерна зброя, може десь якась ракета і вилетить зі своєї нори, та рукожопі так її спрограмували, що вона влупить по самій московії.
Разрекламированный российский суперсамолет Sukhoi Superjet 100 оказался не нужен еще одной стране - стало известно, что бельгийские авиалинии отказались от российских самолетов SSJ-100 и заменят их на канадские лайнеры Bombardier.
Об этом сообщает известный российский блогер Рустем Адагамов, публикуя на своей странице в социальной сети неприятную для россиян новость.
Самолет SSJ-100 долгое время считался гордостью российского самолетостроения. Выяснилось, что авиакомпания BRUSSELS AIRLINES больше не хочет использовать российские самолеты из-за их частых поломок. Сразу 4 арендованных самолета будут возвращены в Россию, а на их место будут приобретены канадские самолеты Bombardier.
Космонавтику для скрепности пора переименовать в путинавтику. Ведь за что бы он не взялся накрывается бабушкиным проблемным органом. О котором он так часто расказывает.
Не стоит радоватся и росту сил Китая. Анекдот анекдотом но, лично я не хотел бы, чтобы Украина граничила с Китаем.
Но, самое хутшее то, что времени у нас очень мало 2035 не за горами.
это и есть демография
Самый большой в России корабль потопил самый большой в мире плавучий док.
В ответ, на авианосец напал башенный кран и проломил ему палубу...
Кто ж знал, что восстание машин начнется на свалке металлолома?