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 За рубежом
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Все про:Китай (967) Россия (71006) США (14361)

 Из-за проблем с демографией и экономикой игра РФ в большую глобальную силу закончится за считанные годы: не думаю, что она будет представлять серьезную угрозу в 2025 г., - генерал США Данфорд

По мнению американского военного, игра Москвы в "большую глобальную силу", которая бросает вызов Западу, не будет длиться долго.

Рост экономических и военных возможностей Китая, а также агрессивное поведение России, заставили Запад вспомнить о реалиях Холодной войны. Но по словам Председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, говорить о возвращении тех времен рано. Об этом он сказал во время выступления перед студентами Дюкского университета в городе Дарем, Южная Каролина, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Он признал, что в 90-х годах говорили о "конце истории" потому, что после распада СССР у Америки фактически не было соперников на международной арене. Теперь же Россия и Китай снова заняли эту роль. Однако, это все же не Холодная война.

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"Соревнование не обязательно должно быть конфликтом. Но теперь существуют две страны, которые могут бросить вызов нашей способности проецировать силу. Поэтому ситуация изменилась после 90-х годов", - отметил американский генерал.

Впрочем, по его мнению, такое трехстороннее соперничество не будет длиться долго. И за считанные годы игра России в "большую глобальную силу" закончится. А соревноваться американским военным придется только с Китаем.

"Если посмотреть на Китай, на его демографию и экономику, можно сказать, что его способность придерживаться нынешнего курса значительно стабильнее. Оценивая то, что он сделал в измерении повышения военных возможностей на протяжении последних нескольких лет, я бы ожидал, что Пекин продолжит этот курс. И когда я смотрю на 2025 или 2035 год, показателем, относительно которого мы будем оценивать нашу способность выполнять свою работу как военные, будет скорее путь к наращиванию сил Китая, а не России. Потому что по тем же причинам россияне вряд ли смогут долго поддерживать свою нынешнюю деятельность. У них есть проблемы с демографией и экономикой. И я не думаю, что Россия будет представлять серьезную угрозу в 2025 или 2035 году, как Китай", - пояснил Данфорд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095396
 
   
 Топ комментарии
 
СССР задавили за 10 лет,Кацапстан лишь жалкая тень Совка.
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Сейчас выползет полуразумный лапоть и будет вещать про госдолг США.
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СССР задавили за 10 лет,Кацапстан лишь жалкая тень Совка.
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Очевидно, що розвиток російської армії триває/////
-Один "кузя" чого вартий! - Топить хоч доки, хоч літаки, плюс стелс-технології, - його вже два роки не видко в світовому океані... А якщо йому, після забивання діри соломою, та ше й причеплять бойовий таран і він не поступиться ніякому т(б)арановозу !в світі!!
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Якщо мова про НЕядекрну війну..... То потужнішою є та Армія, у якої економіка-ЗМОЖЕ підтримувати під час війни-свою армію, тил і населення, а не скопититься через місяць.

Потужніша та армія, в якої ліпший вишкіл, ліпші стратегія і тактика і яку очолюють не барани а полководці...
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А дядько зі Штатів добре знає, що каже.. Такі люди слова на вітер не пускають😋😋😋
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можно побыстрей, задолбала эта бензоколонка
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Рашкой, как бесконечно малой и ничего не значащей величиной, можно пренебречь.
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ну вот и свет в конце туннеля для раши.
того туннеля что, как говорят, видят умирающие
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раньше . еще раньше засрашка - изгойка займет свое место - псевдогосударственных образований и скорее всего дудет называться мордовско удмуртским улусом Вяликого китая.
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Сейчас выползет полуразумный лапоть и будет вещать про госдолг США.
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не выползет. сейчас каждый кацап на цензоре редкость. А те из русни что остались за шыкаладный цех топят.
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І яке діло русні до цеху у Вінниці, щоб за нього топити? Дивні речі пишете, зовсім логіки немає. Вже зовсім нульових стали набирати?
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пресс должен давить все сильнее.
надо плести лапти сп2.
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вопрос.

кому мешает хазовая труба русни???
Ответ - только тем кто сидит на такой же трубе в Украине.
Украинская гтс не заплатила в бюджет ни копейки денег.
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А тим хто в Польщі на такій же трубі сидить нічого не заважає? А в Словакії? А в Румунії, Турції, Німеччині? Вам тільки Україна муляє, так? )))
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полякам и прибалтам нет. У них терминалы на балтике построены.
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Що за "прибалти"? Поляки і є прибалти до вашого відома. А у решти немає терміналів, їм нічого не муляє?
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из теримнала качают по трубам, даже мы берем.
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Так, так, і чому ж все-таки газова труба русні заважає тим хто сидить на такій же трубі в Україні, а тим хто сидить на такій же трубі наприклад в Словакії не заважає? Ви б хоч видимості логіки трималися, зовсім вже пишете що попало, навіть нецікаво вже з вами
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Ну, це не ви, там Wevelsburg якийсь питання задавав і сам відповідав ))
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блин организуйте поставку стекломоя по демпинговым ценам - и за три года все порешается - и с демографией и с экономикой...
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Любой адекватный психолог или психиатр (даже старой, советской «закваски») скажет вам, что проявления необъяснимой, немотивированной агрессии - это в большинстве случаев верный признак сексуальной неудовлетворенности. А что такое сексуальная неудовлетворенность? Грубо говоря, это когда человек хочет, но по каким-либо причинам не может.

😎🤑
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из кацапских источников
----------------
"Кремль рапортует о росте доходов, а россиянам уже нечего есть"

Пенсионерам не хватает денег даже поехать на дачу.

Доходы россиян практически не растут: люди вынуждены экономить уже не только на одежде и развлечениях, но и на продуктах питания. И если молодежь еще хоть как-то способна выбраться из бедности, то пожилые люди обречены! Зато чиновники продолжают бодро рапортовать о том, как все прекрасно в России.

http://investxp.ru/blogs/Toms_Reader/kreml-raportuet-o-roste-dohodov-a-rossiyanam-uzhe-nechego-est/

Как живёт российская провинция - миф и реальность.
https://www.youtube.com/watch?v=Qal56UTVSks
https://site.ua/tanyaadams/15066-vybory-vybory-kandidaty-klevye/

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А як же "високіє расійскіє пєнсії"? Кримчани на пустишку купилися? Та ще і в 65 років замість 60, йолопи, що тут скажеш )))
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особый интерес представляют комментарии жителей заснеженной Нигерии
за 5 лет они существенно изменились и далеко не в пользу ху#ла
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Російська імперія перестане існувати, бо для цього є безліч причин. Буде багато національних держав, які будуть проходити болючий процес усвідомлення своїх національних культур та вивчення своєї мови.
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та кацапня ще мультики страшилки намалюють )
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та пох що там недораша...треба з Китаєм вести перемовини щодо облаштування КПП на українсько-китайському кордоні...)))
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Существует другая проблема, что делать с ядерным оружием и беженцами, после полного развала паРаши? Нужен какой то санитарный кордон и специальная миссия ООН.
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такой проблемы неты. удмурты сами его продадут или обменяют на стекломой или комбикорм.
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ато хуйло нападет? мы это гдето слышали. вроде как такой стон раздавался из шыкаладного цеха.
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хуйла уже не будет к тому врмени, я говорю о исламских террористах.
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игил - хизбут тахрир-меджлис? так об этом мордва постоянно похрюкивает.
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мы только за. вот ори оставшуюся русню и зашкварят.
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Пока что муслимы больше шкварят граждан ЕС.
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Так до 2025-го года эта кацапендрия еще так много может нагадить в мире.
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Дядьку Данфорд,що ти таке кажешь?Рогозин каже,що в 2020 на Луне будут раша базы с аватарами Через проблеми з демографією й економікою гра РФ у більшу глобальну силу закінчиться за лічені роки: не думаю, що вона становитиме серйозну загрозу в 2025 р., - генерал США Данфорд - Цензор.НЕТ 3117
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дата выбрана кокретная 2025г. когда хуйло ласты склеит. Ничего страшного, ждали дольше...
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По поводу демографии , к 2100 году население США достигнет 490млн (сейчас 330млн), Китай :сейчас 1млрд 400млн (2100г - 1млрд), сРаша : сейчас 147млн (2100 - 120млн) Привет из Индии : сейчас 1млрд 350млн (2100 - 1млрд 500млн). https://countrymeters.info/ru/
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Т.е. сейчас здоровенному тренированному, хорошо вооруженному западному зольдату грозит беззубая умирающая старушенция Роися с берданкой, возомнившая себя амазонкой в рассвете сил.
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"тристороннє суперництво не буде тривати довго. І за лічені роки гра Росії у "велику глобальну силу" закінчиться. А змагатися американським військовим доведеться лише з Китаєм" Амінь.

Як не тужилась московія всіх лякати, щоб не мішали окупувати Україну, її не бояться. Це було в нею остання надія, остання потужня зброя після пропаганди. А ядерна зброя, може десь якась ракета і вилетить зі своєї нори, та рукожопі так її спрограмували, що вона влупить по самій московії.
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Россия, конечно, медведь. Вылепленный из говна.
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Европа отказалась от российских самолетов SSJ-100



Разрекламированный российский суперсамолет Sukhoi Superjet 100 оказался не нужен еще одной стране - стало известно, что бельгийские авиалинии отказались от российских самолетов SSJ-100 и заменят их на канадские лайнеры Bombardier.

Об этом сообщает известный российский блогер Рустем Адагамов, публикуя на своей странице в социальной сети неприятную для россиян новость.

Самолет SSJ-100 долгое время считался гордостью российского самолетостроения. Выяснилось, что авиакомпания BRUSSELS AIRLINES больше не хочет использовать российские самолеты из-за их частых поломок. Сразу 4 арендованных самолета будут возвращены в Россию, а на их место будут приобретены канадские самолеты Bombardier.
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и
Космонавтику для скрепности пора переименовать в путинавтику. Ведь за что бы он не взялся накрывается бабушкиным проблемным органом. О котором он так часто расказывает.
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рашка- старый, дырявый гандон, возомнивший себя новеньким презервативом...Через проблеми з демографією й економікою гра РФ у більшу глобальну силу закінчиться за лічені роки: не думаю, що вона становитиме серйозну загрозу в 2025 р., - генерал США Данфорд - Цензор.НЕТ 8563
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Не стоит уповать на то, что если эрефия не противник для США то и для нас она никчемна. Даже у ослабленной эрефии потенциал намного выше украинского. И главное, мы всё ещё не создали общественную систему, которая давала бы надежду изменить расклад сил. К тому же, чем меньше интерес США к эрефии, тем меньше будет у нас надежд.
Не стоит радоватся и росту сил Китая. Анекдот анекдотом но, лично я не хотел бы, чтобы Украина граничила с Китаем.
Но, самое хутшее то, что времени у нас очень мало 2035 не за горами.
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Молодежь ведь и в России подрастает. И ей похер рюзьгие завывания: они хотят ездить в Европу, учиться там и работать. Ну и в других цивилизованных регионах, истессна. Молодых не наепешь, Киселевыми и Соловьевыми. Время само по себе рассосет этот нацистский гнойник.
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Даремно Штати розраховують на кризу демогрфії в кацапів , там за кожним кацапом вже три китайці стоїть , чекаючи китайські папери на громадянство в Мордорі . Північна провінція Піднебесної , від цього нікуди не дінешся..
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кацапы повысдыхают - так это же хорошо!

это и есть демография
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tall ship sailor‏ @nutvox 7 ч.7 часов назад

Самый большой в России корабль потопил самый большой в мире плавучий док.
В ответ, на авианосец напал башенный кран и проломил ему палубу...
Кто ж знал, что восстание машин начнется на свалке металлолома?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИз-за проблем с демографией и экономикой игра РФ в большую глобальную силу закончится за считанные годы: не думаю, что она будет представлять серьезную угрозу в 2025 г., - генерал США Данфорд
 
 
 
 
 
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