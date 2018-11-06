 НАБУ завершило расследование "дела Омеляна"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что во вторник, 6 ноября 2018 года, стороне защиты предоставлен доступ к материалам уголовного производства для ознакомления.
В НАБУ напомнили, что по данным следствия, в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, Омелян приобрел в собственность активы, законность получения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.
Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 выпуска и наличные в сумме 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро. Общая стоимость таких активов в то время составляла 4 млн 230,5 тыс. грн.
Кроме того, детективы НАБУ установили факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в е-декларации. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.
Также отмечается, что в декларации за оба года чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого, по версии следствия, он является, и который находился в его владении и пользовании. Не отражены в электронной декларации 2015 года расходы на аренду дома, в котором фактически проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.
Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с мая 2017 года.
Напомним, 13 сентября сотрудники НАБУ вручили министру инфраструктуры Омеляну подозрение за "незаконное обогащение" десять лет назад, "пользование или приобретения" машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.
Сам министр заявил о сотрудничестве руководства Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с украинскими политиками и намерении подать на бюро в суд. Он категорически отверг коррупционные обвинения в своей адрес и заявил, что не будет подавать в отставку с должности.
В свою очередь, в НАБУ назвали заявления министра Омеляна о предъявленном ему подозрении "манипуляцией фактами".
14 сентября Соломенский районный суд города Киева решил отпустить министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна на поруки.
Нагррадить!
🤑
Вышиванка. невыполнимые прожекты, заграничные дети - все при нем!
Омелян - идеальный образ «нового украинца».
Посудите сами:
Патриот - фотографируется в вышиванке и разговаривает на украинском
Рисует бесконечные неосуществимые идиотские прожекты
Рукопожатен для «честных» СМИ
Ворует, даже не утруждая себя выдумыванием каких-то схем
Дети - граждане других государств
И ему все сойдьот с рук, потому что он «свой»
🤑
Феерически некомпетентный чел, который подменяет отраслевые знания угарными ультрапатриотическими призывами - д@бил Б@Я!
Так ведь всегда в финале случается. Можно много говорить о большой идеологии, патриотизме, а также о том, что враги мешают крутым реформатором круто реформировать. И что слепец не видит улучшений, а по/прежнему молча вопит об изношенных, грязных, потно-удушающих жД-перевозках, тотальном срыве пассажирских графиков, ломанных маршрутках-убийцах, разрушенных автомагистралях. У нас ведь уже есть Ryanair и значит мы чемпионы). Но в итоге все сводится к банальному личному обогащению. К циничной корысти циничного гопника. И тогда ты, наконец, окончательно уже понимаешь, что «рождённый крысой, летать не будет». Потому что некогда. Нужно ещё немножко закрысить благ... Детективы НАБУ несколько неожиданно, но прямо в лоб официально впечатали фанфаронистому парнишке Омеляну, который до сих пор министр инфраструктуры, элементарное «воровское» подозрение. В банальном. В многолетней жизни «не по заработанным средствам». В ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 УК... Суть? Традиционно. Его официальные доходы 2000-2018 гг. категорически не объясняют его роскошь. Более того, Омелян посчитал, что нет смысла включать в е-декларации данные о люксовых машинах/домах/долларовом кэше).
В общем-то, все привычно. Есть феерически некомпетентный и раздражительный Чел, который подменяет отраслевые знания угарными ультрапатриотическими FB-призывами, но который уютно так устроился в формально «воровском комфорте». Почему в воровском? Потому что явно живет не средствам, а по итогу обязательно выкупит эти обвинения и получит типичную воровскую индульгенцию. Отдав, скажем, пару сотен тысяч незадекларированного кэша... Правда, данное НАБУ-шное подозрение отлично отвечает на два других вопроса. Поясняет ретивость Омеляна в отмене прямого пассажирского сообщения с РФ аж на 5-м году войны. Не товарно-грузового, но именно пассажирского. А также, объясняет, почему обычного крысиного бюрократа, который почти два десятилетия сидит на госслужбе и соотвественно впитал в себя все грехи этой системы, до сегодняшнего дня называли «новым лицом»). Хотя он всего лишь мелкий «голубой воришка»...
С другой стороны, все озвученное и инициированное Омеляном - всегда pr-мусор. Чистейший и незамутненный. Так, в середине лета, когда была массовая задержка/отмена рейсов и многие люди сутками спали на полах в чужих аэропортах, этот фанфарончик вышел с табличной, что все ОК и некоторые отмены связаны только с пиковыми нагрузками. Пик давно прошёл, но 8 сентября в Борисполе опять почти на сутки зависли 170 туристов в Турцию, 11-12 - уже в Барселону. И везде фронтируют аферисты из JoinAP. А почему? Потому что Омелян... Потому что мелкий голубой воришка, который львиную долю времени тратит на то, чтобы скрыть от декларирования новый BMW или старый Volvo... Потому что никто не накажет пирамидальщиков из Join-a, если врущего мальчика-министра можно купить за... ничтожные откупные тысячи для личного е-карманчика)...
Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/obichnie-golubie-vorishki-vse-ozvuchennoe-omelyanom-vsegda-pr-musor-chisteyshiy-i-nezamutnenniy/
🤑
- Нет.
- Ну, на нет и суда нет...
не то щоб я був проти що навіть за таке треба нести відповідальність....ну це якось "по дитячому"