 Нардеп Паламарчук уволил помощника, которого СМИ и соцсети считают посредником в убийстве Гандзюк

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом Паламарчук сообщил в комментарии "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.

По словам депутата, он освободил Павловского от обязанностей, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.

Паламарчук считает, что это позволит избежать давления на следствие.

"Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", – добавил он.

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5 ноября Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщил со ссылкой на собственные источники, что Павловского подозревают в передаче денег Сергею Торбину – вероятному организатору убийства сотрудницы мэрии Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Паламарчук назвал информацию о своей возможной причастности к убийству Гандзюк "бредом". "Так меня можно и в убийстве Кеннеди обвинить", – сказал он.

Его помощник Павловский также говорит, что не причастен к убийству. По его словам, он не был знаком с активисткой и не желал ей зла.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.