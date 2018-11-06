 Нардеп Паламарчук уволил помощника, которого СМИ и соцсети считают посредником в убийстве Гандзюк

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук уволил своего помощника Игоря Павловского, которого активисты назвали посредником в убийстве Екатерины Гандзюк. Об этом Паламарчук сообщил в комментарии "Радио НВ", информирует Цензор.НЕТ.
По словам депутата, он освободил Павловского от обязанностей, чтобы тот имел возможность доказать следствию свою позицию.
Паламарчук считает, что это позволит избежать давления на следствие.
"Вместе с тем это не означает, что я разделяю обвинения СМИ в его адрес", – добавил он.
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5 ноября Telegram-канал The Newsroom, который ведут журналисты Татьяна Николаенко и Оксана Денисова, сообщил со ссылкой на собственные источники, что Павловского подозревают в передаче денег Сергею Торбину – вероятному организатору убийства сотрудницы мэрии Херсона, общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Паламарчук назвал информацию о своей возможной причастности к убийству Гандзюк "бредом". "Так меня можно и в убийстве Кеннеди обвинить", – сказал он.
Его помощник Павловский также говорит, что не причастен к убийству. По его словам, он не был знаком с активисткой и не желал ей зла.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
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6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября пострадавшая скончалась в больнице. В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Луцке, Полтаве, Одессе, Ужгороде, Херсоне, Хмельницком, Черноморске, Житомире, Тернополе, Ровно, Славянске и Сумах прошли митинги-реквиемы.
Новости » Происшествия 06.11.2018 - 15:07 Новина українською
Фото: Василий Грицак (flickr.com/securityserviceofukraine)
Грицак отметил, что фактически материалы по делу Гандзюк уже находятся в Киеве
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак ожидает, что материалы по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк поступят в СБУ сегодня, 6 ноября 2018 года. Об этом Грицак заявил в ходе выступления в парламенте, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил Грицак, 31 июля 2018 года сразу после совершения нападения на Гандзюк в Херсоне местная полиция зарегистрировала уголовное производство, которое расследовало облуправления Нацполиции.
"С самого первого дня расследования этого производства СБУ принимала непосредственное участие в работе и в следственных действиях по поручению процессуального руководителя и следователей. Через неделю, 6 августа было зарегистрировано еще одно уголовное производство, которое предоставлено было для расследования в СБУ. Оно было зарегистрировано по статье 258, 15 и 115 УКУ именно в части заказчика", - сообщил Грицак.
Он также добавил, что недавно было принято решение об объединении указанных дел и сейчас СБУ ожидает материалы дела.
"Принято решение ГПУ о передаче материалов и объединении этих двух производств в одно. Фактически материалы уже находятся в Киеве, и я надеюсь, что сегодня мы их получим физически для продолжения дела", - сказал он.
Напомним, сегодня в Верховной раде Украины нардепы заслушали представителей правоохранительных органов относительно расследования дела Гандзюк.
В частности, в Раде выступил генпрокурор Юрий Луценко, который заявил, что дело до конца года передадут в суд.
В Раде также выступил глава Нацполиции Сергей Князев, который сообщил, что изначально организатор обещал заказчику 5 тыс. долларов за избиение Гандзюк, позже планы злоумышленников изменились и ее решили облить кислотой.
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https://www.rbc.ua/rus/news/arma-nazvali-usloviya-zapuska-arestovannyh-1541509397.html
Мы живем в извращенной информационной атмосфере. Сегодня в войне обвиняют не Путина, который напал на страну и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Порошенко и всю власть, потому что люди рвутся к этой власти.
Сегодня обвиняют не Януковича, который обокрал страну и убежал в Москву, а тех, кто забрал у него два миллиарда и принес в бюджет. Сегодня обвиняют не тех, кто убил Ганздюк и задержан Национальной полицией, а тех, кто, по версии следователя, не указывает на нужного им заказчика для захвата власти. Это все - борьба за власть. На этих эфирах.
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15:4302.11.2018
Поэтому чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Катерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться.
Но двоевластия в стране, когда правоохранительную систему уничтожают без доказательств даже за раскрытые преступления, я допустить не могу. Как глава правоохранительной системы, сегодня подам заявление. А вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экрана телевизора виновных или, может, правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность.
... Уважаемые народные депутаты, все это уже было в прошлом году, когда шайка мерзавцев пыталась примазаться к убийству адвоката Ноздровской и проливала здесь море лживых слез о том, что следствие ничего не делает, а когда обвиняемый в убийстве пошел под суд, ни один из этих мерзавцев - и этот, и этот - не пошли даже на судебное заседание. Никого это не волнует! И сегодня похоронами Гандзюк занимается "Народный фронт", а не эти деятели, которые собирают на этом свои кровавые дивиденды. А если бывший председатель комитета, который должен был руководить всей антикоррупционной политикой, до сих пор не понимает разницы между процессуальным руководством и следствием, которого в ГПУ нет уже год, то это не председатель комитета, а просто недоросль, у которого диарея мозга выливается здесь, прямо в зале.
Есть много информации по этому преступлению и ему подобных. Я бы хотел вам предоставить следующую информацию. На прошлой неделе в г. Умань муж женщины, которая пребывала на 8-м месяце беременности, регулярно бил ее по ночам. Она убежала и арендовала квартиру. Негодяи облили ее кислотой. После этого она убежала в Винницкую область в приют для жертв семейного насилия, в который ночью проникли двое в масках и порезали ножом женщину, которая уже была на 9-м месяце беременности. И это дело мы также расследуем. И там Нацполиция задержала исполнителей и сейчас идет по следу заказчика.
У нас в стране около 3 млн единиц нарезного оружия. 1 241 убийство по очевидным обстоятельствам. И когда народные депутаты здесь в зале или на телевидении занимаются только тем, что мне в глаза говорят, что это я их убил, я реагирую как человек. Я на самом деле день и ночь сижу в том проклятом кресле и делаю все, чтобы для всех - для активистов, для пацифистов, для депутатов, для оппозиции, для власти, для пенсионера и миллионера - был закон и справедливость.
Те, кто не могут помочь, по крайней мере не мешайте! Нельзя превращать незавершенное следствие в анализ разбора с трибуны ВР. Это безумие. То, что вчера состоялся первый виток, означает, что мы уже на 30% уменьшили шансы найти заказчика. Сегодня этот пиар продолжается. Сегодня снова абсолютно бездоказательно нам говорят, что ГПУ не расследует, а покрывает. Кто кого и где покрыли? А это никого не интересует.
Сегодня выступают и говорят, что ВСК нужно, чтобы не было дела Гонгадзе. Может, кто-то забыл дело Гонгадзе? Дело Гонгадзе началась с того, что само преступление не было зарегистрировано. Здесь за трибуной стоял заместитель генерального прокурора Баганец и говорил, что тело перезимовало, что оно не того размера... Вообще не регистрировали и отвергали, хоронили, перезахоранивали труп. Что вы сравниваете?
В деле Гандзюк с первой секунды было зарегистрировано производство. По ее настоянию - два производства, которые разделили функции МВД и СБУ. Установлены исполнители, установлен организатор, стоим в полушаге от заказчика, но здесь появляются "благодетели", которые, зная это, к сожалению, из-за утечки, хотят сказать, что это из-за них кто-то что-то раскрыл.
Послушайте, надо прекращать ту всю ложь, нельзя жить в стране, в которой обвиняют тех, кто что-то делает. Можно сделать лучше - зайдите на мое место, но прекратите поливать грязью не Луценко, а всю правоохранительную систему, которая работает в этих условиях - 3 млн оружия, полностью связаны ноги вашими законами. Вы попринимали законы, по которым нельзя даже кислоту установить без решения суда.
https://112.ua/mnenie/pust-mustafa-nayem-rukovodit-sledstviem-kak-yuriy-lucenko-podaval-v-otstavku-468688.html\
Во отмазка, более правдоподобного в депутутскую бестолковку ничего не могло прийти.
Вся грязь(дерьмо) всегда есть удел ментов паганных.
Вот и этот гад направил свои силы на убиение Гандзюк. Менты всегда были тупыми. Они , видимо , расчитывали запугать покойную. Но поскольку им наука химия неизвестна-нек расчитали свои силы. Я не удивлюсь, если какая то падла могла ввести нечто в ток крови девушки. Чтоб она замолчала навсегда. Тупость и глупость основной массы БПП- характерная черта этих людишек. Их шеф- гораздо умнее (барыга Порошенко)
Это пишу я- врач с большим опытом, хорошо знающим химию и фармакологию.
"Менты всегда были тупыми. Они , видимо , расчитывали запугать покойную. Но поскольку им наука химия неизвестна-нек расчитали свои силы". Это цитата Ваших слов. Если Ві такой врач, как эксперт УПК, то грош цена Вашим пациентам. Я два дня слышу, что организатор и исполнители бывшие военные, а Вы менты. Это у Вас там менты, а мы давно полиция. Если Вы хорошо знаете и химию и фармокологию, то получается только Ваши коллеги врачи могли, что-то подмешать, ведь у потерпевшей была охрана. Да, еще, экспертиза показала, что нет никаких отравляющих веществ, оторвался тромб.