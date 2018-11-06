Рейтинговым голосованием нардепы не поддержали отставку Генпрокурора Луценко.

По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Этому предшествовал призыв И.Геращенко вынести данный вопрос на голосование.
"Юрий Витальевич (Луценко) поднял этот вопрос. Поэтому я обращаюсь к председателю парламента сейчас: поставьте на голосование, и мы посмотрим, что коалиция не даёт на это голоса", - сказала И.Геращенко.
Согласно процедуре, предусмотренной украинским законодательством, генпрокурор должен подать заявление об отставке президенту Украины, который в свою очередь вносит в парламент соответствующее представление.
Ранее во вторник генпрокурор Ю.Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.
Я слышал, что говно всё-таки горит
кинуть петра алексеича накануне выборов?
это всё равно что выстрел в голову его президентской карьере
псы. у пепо есть шанс сыграть на опережение)
на выборы царя,
Сначала слушали Лису,
и слушали не зря -
Такую речь произнесла,
такого наплела,
Что даже глупого Осла
в прострацию ввела.
Пообещала навести
в курятнике ажур,
Сказала - Будет лес цвести!
Я вылезу из шкур,
чтоб защитить бельчат, зайчат
от рысей и волкОв!
Кричала - Дайте мне начать!
Клянусь! Без дураков!
- Я обеспечу всем прирост!
Вперёд пойдут дела!...
Плутовка даже рыжий хвост
косичкой заплела.
Никто Куму не узнаёт,
прям не Лиса, а Лев!
И звери слушали её,
немного офигев.
Усугубил переполох
Волчара (страшный зверь)
сказал, что будет он как лох
капусту жрать теперь!
А, что по-молодости был
бандит, подлец и вор,
и, что сожрал табун кобыл -
Так это наговор!
- Не верьте им! - орал Медведь -
- Святой здесь - только Я!
Сосу, вот, лапу! КрОви, ведь,
не брала длань моя!
Зверям Топтыгин доказал,
что жив он мёдом пчёл -
Укус на морде показал,
и Библию прочёл.
Пообещал того-сего,
запудрил всем мозги...
Короче, выбрали ЕГО
хозяином тайги.
Но, только выборам конец -
Медведь задрал ЛосЯ,
Матёрый Волк душил овец,
и кур кралА Лиса...
***
Читать морали всем подряд
не буду.... я ж - не зверь!
Лишь попрошу: ЭЛЕКТОРАТ!
НЕ ВЕРЬ, ТЫ, ИМ! НЕ ВЕРЬ!
🤑
Вперёд пойдут дела!...
Плутовка даже рыжий хвост
косичкой заплела.
Здавалося б, до чого тут геноцид і зубожіння?
не....ну он же хотел? хотел! какие к нему претензии?
Ирка дома выпишет пендель... за его пьяный гендель...
(синяк у синяка... сколько заживает?)
Гі. Спочатку @Leshchenkos пише твіт, що виступає проти відставки Луценко. На голосуванні не голосує. А потім подає заяву, що хотів голосувати "За", але не спрацювала картка! Щось зовсім заплутався... чи забрехався )
шо скажешь,скрепнутый?
Генпрокурор Луценко однією цитатою пояснив усе, що відбувається навколо нападів на активістів та постійного «відмазування» корупціонерів. "Вина в цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів".
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Тобто Луценко відверто каже:
1) активістів вбивають і катують, бо вони не люблять чинну владу, через те, що вона займається корупцією і зрадою національних інтересів,
2) усі напади ніхто не розслідує, бо «неякісна робота правоохоронних органів», тобто Луценко визнає, що сам працює неякісно, бо певно нема бажання захищати активістів від бандитів при владі в Києві та на місцях,
3) можна зробити висновок, що усі ТОП-корупціонери яких виправдовують один за одним отримали «індульгенції», бо люблять чинну владу, її друзів-бандитів і їх друзів-непрацюючих правоохоронців.
У сухому залишку. 50 нападів на активістів за 2018 рік з яких 5 померло і десятки назавжди покалічені. Жодного замовника не виявлено і не покарано. Вимоги громадськості, у тому числі на акції «Ніч на Банковій» про скликання РНБО та розгляд проблеми на загальнодержавному рівні, створення парламентської комісії та публічний звіт Авакова будуть проігноровані.
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Зате, тим часом, з Насірова зняли електронний браслет, суд зруйнував головний доказ у справі схеми з паливом Міноборони на 150 мільйонів, прокуратура відмовилась розслідувати справу Мосійчука. До того усі звинувачення були зняті з сина Авакова, міністра уряду Януковича Злочевського та інших. З свіжого, то уряд хоче віддати 4 мільярди Ахметову через пріоритет на газове вугілля, Spiegel пише, що Україна втрачає 750 мільйонів євро щороку на податкових махінаціях, а Independent пише, що влада звільнила від відповідальності Кернеса в обмін на підтримку на виборах 2019 року. На свободу випустили навіть антимайданівця «Топаза».
Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу за її незаконні та антидержавні рішення, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск; крадеш разом з нами - отримуєш від нас захист і повну реабілітацію.
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Олексій РОГОВИК
[Луценко чітко позначив формулу влади: критикуєш владу, викриваєш корупцію - отримуй тюрму, кислоту в обличчя, тиск, - Роговик]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1538236457-lutsenko-chitko-poznachiv-formulu-vladi-kritikuesh-vladu-.html
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Между Украиной и Сейшелами нет договора об оказании правовой помощи по уголовным делам и взаимной выдаче преступников
Вчера луценковская прессекретарша разместила в ФБ очередной пост в защиту своего незабвенного начальника, уличенного СМИ в приобретении недвижимости на Сейшелах. В этот раз мадам из ГПУ пригрозила журналистам судом за распространение «откровенной лжи» о генпрокуроре, который, по ее мнению, не покупал на Сейшелах дорогую виллу. Она даже не постеснялось заявить, что «кожна копійка», взысканная с журналистов в качестве возмещения «морального вреда», будет перечислена «військовим госпіталям»…
«Обиженным» из ГПУ видимо не известно, что в судебном порядке нельзя требовать опровержения информации, которая просто не понравилась истцу, как нельзя требовать и возмещения морального ущерба за распространение такой информации. Закон предусматривает возможность опровержения только той информации, которая является недостоверной, негативной, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию истца. Отсутствие хотя бы одного из этих трех критериев является основанием для отказа в удовлетворении «хотелок» генпрокурора. Моральний ущерб, причиненный публикацией, подлежит доказыванию истцом. Ему придется приобщать к иску справки, к примеру, из «військових госпіталів» о том, что он был госпитализирован с психическим расстройством, вызванным «тяжкими душевными муками» из-за публикации в СМИ.
А теперь о сути сделки на Сейшелах. В СМИ опубликованы фотографии виллы, выписки из реестра и данные некого Кевина Моренго, на которого и оформлена вилла генпрокурора. Сейшельские риелторы подтвердили, что простой строительный рабочий Кевин Моренго стал лишь номинальным собственником виллы, а фактическим собственником является известный украинский чиновник-олигарх.
Вас что-то удивляет, друзья? Тогда вспомните как известный журналист сообщил о том, что генпрокурор оформил свою коммерческую недвижимость в Киеве на подставных лиц. А бывший нардеп - о том, что генпрокурор за полученную от него взятку купил и оформил на подставных лиц недвижимость в Крыму. Так вот никаких исков к «лжецам» генпрокурор так и не подал и по сей день.
Журналистам нечего опасаться луценковских угроз. Никакого иска не будет. Адвокаты изучат материалы, посоветуются с экспертами-лингвистами и не будут позориться участием в заведомо проигрышном деле. Как вариант: иск подадут, распиарят его подачу, а потом тихонечко, без лишнего шума отзовут.
Кстати, друзья, как думаете, почему Луценко выбрал именно Сейшелы? Тут все просто. Между Украиной и Сейшелами не подписан договор об оказании правовой помощи по уголовным делам и взаимной выдаче преступников. Похоже, генпрокурор с семейством готовятся к иммиграции после неизбежной смены власти в Украине. Сарган, думаю, тоже следует приготовиться - не отдуваться же ей одной за всю гоп-кампанию...
#Луценко #Сейшелы #ГПУ #ГраниГидности #РенатКузьмин
Ренат Кузьмин
http://ua24ua.net/pochemu-lutsenko-vibral-imenno-seysheli/
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Они так громко больше не ругаются. Притерлись и спелись.
Прекрасное. 12 лет назад, 5 марта 2006 года, Александр Турчинов прокомментировал заявления Юрия Луценко в газете "Зеркало недели":
"Я не удивлен очередной бредом исполняющего обязанности министра внутренних дел Юрия Луценко в его интервью "Зеркалу недели". Я не буду также удивляться, когда окажется, что генеральная прокуратура действительно сфабриковала очередное дело относительно якобы незаконного прослушивания телефонных разговоров во время моего руководства Службой безопасности Украины.
Все это мы уже проходили во времена властвования Кучмы. С сожалением констатирую, что новая власть унаследовала самые плохие и самые грязные недостатки его режима.
Комментарий Луценко относительно меня свидетельствует не столько о его полном непрофессионализме и некомпетентности, но в первую очередь, о его моральном уровне, а вернее - об отсутствии морали.
В то же время, я готов публично доказать в прямом эфире любого телеканала в присутствии господина Луценко, что он стукач, лжец и провокатор.
...
Силовые структуры сегодня используются в политической борьбе и непосредственно в избирательном процессе так, будто и не было оранжевой революции и публичных клятв власти в честности и верности интересам людей".
Сейчас, 12 лет спустя, они так громко больше не ругаются.
Притерлись и спелись.
http://ua24ua.net/kogda-to-turchinov-nazival-lutsenko-lgetsom-stukachom-i-provokatorom/
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Не уходи, побудь со мною
Даже теряюсь в догадкам, кто же там мог проголосовать против такого волевого решения.
Те, кто обычно мешает Луценка с дерьмом, и часто заслуженно, требуют его смены и распятия, сегодня юродствуют по поводу того, что Юра подал в отставку, мол, сдрыснуть решил, жопа горит и т.д. и т.п.
Блядь. вы ж именно этого хотели!
Радуйтесь и клеймите тех, кто за отставку не голосовал!
Так нет же!
Юра козел, потому что не хотел уходить, и снова козел, так как хотел уйти, но не дали!
А вы говорите, цирк только в Раде...
Один паренек пожалел старика: - Папаша, рука у тебя нелегка! Я возле коровы твоей постою, Авось продадим мы скотину твою. Идет покупатель с тугим кошельком, И вот уж торгуется он с пареньком: - Корову продашь? ... - Корову свою не продам никому - Такая скотина нужна самому!
Кажуть, стати генпрокурором без юридичної освіти можна, а от піти у відставку без юридичної освіти з посади генарокурора вже ні.
Дмитрий Гордон @dmitry_gordon
ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»
#Чумак: Заявление #Луценко об отставке - это смешная игра, которая называется "вотум доверия"
Если бы не дебилы в партии "родина" так бы и не узнала общественность о столь замечательной игре
(с) не я
https://youtu.be/uaPaCOg1pRs
...Когда-то мой одноклассник три года копил на шевроле лаччети. Он горел этой машиной. Он откладывал деньги. Каждую свободную копейку он нес в кубышку. Он радовался урожаю винограда на даче - это дополнительный кэшфлоу в копилку. Он смеялся и танцевал от радости, когда тесть продал таврию и доложил денег на машину. В день покупки он закатил пир горой и был гейзером счастья. Через неделю он мне позвонил и мрачным голосом предложил нажраться.
- Понимаешь, старик. Я смотрю на неё (на машину), а внутри пустота. Ну, съездили с женой один раз за покупками. Теперь жду, когда продукты кончатся. На завод я езжу на общественном транспорте, бензин дорогой. Сезон шашлыков откроется только через полгода. На море катать малого еще позже. Я думал, что машина сделает меня счастливым. А меня делало счастливым только желание ею обладать.
Сегодняшний демарш Луценка в ВР, помимо иммунитета, показал нам одну важную вещь. Те нардепы, которые находятся в «оппозиции», вовсе не желали отставки генпрокурора. Они желали орать, наставлять обличающий палец, и брызгать слюной, требуя отставки. Им не нужен результат. Им нужен перманентный процесс уличения власти в бездействии.
Совсем, как антикоррупционеры. Если завтра к нам прилетят инопланетяне и распылят в атмосфере антикоррупционин, после чего исчезнет вся коррупция на земле, то АКры повесятся с горя. Потому что исчезнет смысл жизни и источник существования. А подсобником на стройку их никто не возьмет.
Так что да. Сегодня Юрий Витальевич захлопнул для них книгу, которую они читали вечность. Растерянность парламентского лепрозория (смотрите ютуб) - это лучшее, что я видел в нашем политическом плюрализме.
Ярослав Матюшин
Но сейчас ситуация явно играет против. Команда Петра Алексеевича и сам президент явно становятся слишком токсичными. Везде
Юрий Витальевич Луценко, наверное, лучше многих нынешних политиков чувствует негативную конъюнктуру. Хорошо прожжённым нутром чувствует. И точно знает, когда нужно красиво отыграть личный моно/спектакль, чтобы либо усилить собственные позиции в команде пауков, которые явно паникуют. Либо заложить основы оправдательного будущего. Отсюда и его заявление об отставке, в котором, конечно, куда больше бравады и «взятия на понт», чем осмысленного желания заранее спрыгнуть с президентского корабля)...
Так или иначе, предварительные итоги подвести можно. ЮВ предано отсидел два сладких года в ключевом силовом кресле. Провёл чрезвычайно много - пусть и неуспешных - информационных кампаний). И, естественно, не показал никаких системных результатов. Ни по реформе ведомства, ни по резонансным уголовным делам. Почему? Потому что нынешняя система вообще НЕ предполагает результатов. Она предполагает только объемную pr-демагогию и обязательное сохранение чужих теневых статус/кво. Луценко чётко отыграл свою партию и не нарушил ни единого написанного правила олигархии...
Но сейчас ситуация явно играет против. И дело не только в активистах, смерти Гандзюк и временной следственной комиссии. Все хуже... Команда Петра Алексеевича и сам президент явно становятся слишком токсичными. Везде. Причин много... Прежде всего, это стремительно разросшаяся коррупционная составляющая и тотальный уход экономики под смотрящих и теневиков, что резко увеличивает риски социального недовольства. И системные протесты. Которые можно заглушить только жёсткими... прокурорскими рейдами по этим самым смотрящим). Но сажать воров никто не будет, а значит внутренне недовольство будет нарастать. И как следствие этого, государство попытается защититься, увеличив... количество эксцессов на улицах. Стандартное отвлечение внимания. Но и с этим прокуратура реально ничего не сможет сделать. Потому что она (прокуратура) совершенно не влияет на оперативных силовиков. А доказывать в судах агрессию «членов парамилитарных бригад» себе дороже... Кроме того, очевидно, что Луценко так и не сможет до конца довести самые шумные истории, включая «расстрельный майдан» и «гос/предательство Януковича». Потому что в этом совсем не заинтересована нынешняя элита. Зачем им бередить старое, если оно уже принесло доходы? Репутационно же это сильно бьет только по Луценко...
Впрочем, не это определило нынешний демарш Юрия Витальевича. Он просто почувствовал свою обречённость внутри президентской команды. Ему не дадут стать дублером). Но его будут настоятельно тянуть в большие репрессии. А зачем ему это? Зачем ему выгребать чужие грехи и добровольно превращаться в изгоя? А так есть шанс переболтать ситуацию. Луценко точно не Яценюк и потому в ключевой момент может аргументировано доказать, почему прокурор не смог довести ни единого дела до конца. Парочка таких интервью напрочь снесёт действующего президента). Или ему просто начнут прямо сейчас больше платить)...
Михаил Подоляк
http://ua24ua.net/pochti-otstavka/
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''Зависшие'' дела на 174 миллиарда. О чем спросить генпрокурора Юрия Луценко до и после отставки
https://uainfo.org/blognews/1541508466--zavisshie-dela-na-174-milliarda-o-chem-sprosit-genprokurora.html
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