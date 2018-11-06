Рейтинговым голосованием нардепы не поддержали отставку Генпрокурора Луценко.

По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 - "против", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Этому предшествовал призыв И.Геращенко вынести данный вопрос на голосование.

"Юрий Витальевич (Луценко) поднял этот вопрос. Поэтому я обращаюсь к председателю парламента сейчас: поставьте на голосование, и мы посмотрим, что коалиция не даёт на это голоса", - сказала И.Геращенко.

Согласно процедуре, предусмотренной украинским законодательством, генпрокурор должен подать заявление об отставке президенту Украины, который в свою очередь вносит в парламент соответствующее представление.

Ранее во вторник генпрокурор Ю.Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.