 Украинцев использовали в Польше на принудительных работах

В Польше задержали 42-летнего гражданина страны, который использовал украинцев для принудительной работы на стройках. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".
Всего от его действий пострадали 540 человек – как украинцев, так и граждан других стран, в том числе поляков. Этим людям работодатель задолжал более 1 миллиона евро, в среднем получается по 1850 евро на человека.
Читайте на Цензор.НЕТ: Польше нужно все больше заробитчан из Украины: в стране кадровый голод, - DW
Подозреваемый нанимал по объявлению для работы на стройках граждан Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и Польши. Их отправляли трудиться в Польшу и Швецию. С работниками или вообще не заключали никаких договоров о найме, или заставляли их подписывать документы на языке, которого они не понимают. У заробитчан отбирали паспорта и документы, а зарплату выдавали по копейке или не платили вообще. Стоило им начать возмущаться, как их тут же пугали депортацией или обвиняли в краже и говорили, что подадут заявление в полицию.
Для того, чтобы скрыть огромные деньги, которые он задолжал работникам, мужчина перебрасывал средства между сотнями банковских счетов, говорят следователи.
Также на Цензор.НЕТ: "У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО
Поляку предъявлено обвинение в торговле людьми. Теперь ему грозит как минимум 3 года за решеткой.
А, я дико извиняюсь, конечно, но напишите правду про украинские стройки и С/Х.
Только кто ж их посадит. Они же -правительство Украины!!!
Для сравнения - минималка у пОляка - 2100 злотых или 15 тыс гривен в месяц на наши ..
зато и офисная работа не проходит даром
научился вот ремонтировать носки степлером
Это Ахметов проплатил "Польскому радио", чтоб страшилками удержать своих рабов в Украине!
У самураїв колись було кредо : Якщо ти Вовк - бери, якщо ти Вівця - терпи
Поляк отбирал у них документы и почти не платил денег, а тем, кто возмущался, угрожал депортацией
Есть вапросы?
Уехать не может по семейным обстоятельствам.
Говорит - за год в Польшу уехало 20 процентов заводчан.
Оставшимся увеличили з.п на 10 процентов, а план - на 20 (((