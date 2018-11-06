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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Польша (4574) рабство (104) заробитчане (285)

 Украинцев использовали в Польше на принудительных работах

Поляк отбирал у них документы и почти не платил денег, а тем, кто возмущался, угрожал депортацией.

В Польше задержали 42-летнего гражданина страны, который использовал украинцев для принудительной работы на стройках. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Всего от его действий пострадали 540 человек – как украинцев, так и граждан других стран, в том числе поляков. Этим людям работодатель задолжал более 1 миллиона евро, в среднем получается по 1850 евро на человека.

Читайте на Цензор.НЕТ: Польше нужно все больше заробитчан из Украины: в стране кадровый голод, - DW

Подозреваемый нанимал по объявлению для работы на стройках граждан Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и Польши. Их отправляли трудиться в Польшу и Швецию. С работниками или вообще не заключали никаких договоров о найме, или заставляли их подписывать документы на языке, которого они не понимают. У заробитчан отбирали паспорта и документы, а зарплату выдавали по копейке или не платили вообще. Стоило им начать возмущаться, как их тут же пугали депортацией или обвиняли в краже и говорили, что подадут заявление в полицию.

Для того, чтобы скрыть огромные деньги, которые он задолжал работникам, мужчина перебрасывал средства между сотнями банковских счетов, говорят следователи.

Также на Цензор.НЕТ: "У нас есть два пути - или железный занавес образца СССР, или повышение зарплат внутри страны", - Порошенко. ВИДЕО

Поляку предъявлено обвинение в торговле людьми. Теперь ему грозит как минимум 3 года за решеткой.

Источник: https://censor.net.ua/n3095384
 
 
 Топ комментарии
 
Ну так его задержали и посадят,а в Украине задерживают зарплату и платят копейки совершенно безнаказанно.
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А я знаю группу людей, которые платят Украинцам грошИ, фактически удерживая их на положении рабов.
Только кто ж их посадит. Они же -правительство Украины!!!
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Шотварицца, шотварицца, каравул!
А, я дико извиняюсь, конечно, но напишите правду про украинские стройки и С/Х.
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Ну так его задержали и посадят,а в Украине задерживают зарплату и платят копейки совершенно безнаказанно.
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Обрати внимание. Даже при таких условиях они не хотели чозвращаться на родину,. Угрожал депортацией!!!!!!
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то просто люди привыкли, что их имеют. Там при малейшей жалобе на нарушение условий труда мало не будет.
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Шотварицца, шотварицца, каравул!
А, я дико извиняюсь, конечно, но напишите правду про украинские стройки и С/Х.
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А я знаю группу людей, которые платят Украинцам грошИ, фактически удерживая их на положении рабов.
Только кто ж их посадит. Они же -правительство Украины!!!
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Почему гроши? Они и эти гроши обязаны отдать ворюгам- олигархам за ЖКХ, за курятину - отраву, за масло - отраву. За лекарство- пустышку. За лечение без лечения. На содержание правовой системы без прав самого человека. За бесплатное платное образование. За сигареты по европейским ценам , с неевропейской зарплаты. На бензин разбавленный по цене приличного. Короче- в Украине лучше поскорее умереть: и сам не мучаешься, и Реве больше останется.
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с 1 января Германия открывает свой рынок труда
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странно как то получается, раньше чудь, пшеки всякие бортничали для великаго князя володимера и древних трипольцев и не выныкивали, а теперь все наоборот?
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Правильную религию приняли.И стали частью цивилизованного мира. Се ля ви.
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Бедные зарабитчане.Неблагодарные ! Над ними издеваются,а они все прут и прут.Из 540 человек,так никто и не сдал хозяина все это время. - Мазохисты.
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В Лисичанске шахтеры под землей бастуют из за невыплат зарплаты.Интересно кого то посадят?
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120 евро в месяц, 6 евро в день, 70 евроцентов в час.
Для сравнения - минималка у пОляка - 2100 злотых или 15 тыс гривен в месяц на наши ..
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15 тыс? Я меньше, чем 30 000 и не видел предложений. Там сейчас трудовой голод. Так это только для начинающих или для сезонных работ. Что за 15 000?
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Минимальный гарантированный уровень оплаты труда, назначенный Польским правительством для поляков.
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Это для налогов. Но меньше 30 000 не видел, чтоб предлагали. По крайней мере у нас.
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***

зато и офисная работа не проходит даром
научился вот ремонтировать носки степлером
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боюсь даже пробовать...лучше степлером..по-старинке
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В жизни каждого мужчины наступает момент, когда чистые носки проще купить. (с)
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Олени - благородные животные, а эти - Алени
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Не может быть, всем же известно что в Польше каждому приехавшему заробитчанину раздают бесплатную хавку, и зарплату по 1500 Евро!
Это Ахметов проплатил "Польскому радио", чтоб страшилками удержать своих рабов в Украине!
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Опять вылезло чудило, которое гонит на Польшу, при этом само из Польши уезжать не собирается...
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я гоню не против Польши, а ржу с влажных мечт двоечников, что они поедут в Польшу и перестанут быть неудачниками :
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То не українці то терпіли...
У самураїв колись було кредо : Якщо ти Вовк - бери, якщо ти Вівця - терпи
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Отбирал у них документы и почти не платил денег, а тем, кто возмущался, угрожал депортацией...

Українців використовували в Польщі на примусових роботах - Цензор.НЕТ 857
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Блин! Повторю:

Поляк отбирал у них документы и почти не платил денег, а тем, кто возмущался, угрожал депортацией



Есть вапросы?
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Я извиняюсь, а почти не платил денег, это значит выплачивал по 1500 евро? И ещё... Угрожал депортацией, это как - билеты домой покупал?
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Наши добрые миллиардеры аж из штанов выпрыгивают, что бы напугать убегающих рабочих, вместо того, что бы им поднять зарпалты.
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Кума работает в горячем цеху по 10 часов за 7000 грязными.
Уехать не может по семейным обстоятельствам.
Говорит - за год в Польшу уехало 20 процентов заводчан.
Оставшимся увеличили з.п на 10 процентов, а план - на 20 (((
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Это НОРМАЛЬНЫЙ процесс. Уезжали из Ирландии, уезжали из Италии...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраинцев использовали в Польше на принудительных работах
 
 
 
 
 
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