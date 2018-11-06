 Украинцев использовали в Польше на принудительных работах

В Польше задержали 42-летнего гражданина страны, который использовал украинцев для принудительной работы на стройках. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Польское радио".

Всего от его действий пострадали 540 человек – как украинцев, так и граждан других стран, в том числе поляков. Этим людям работодатель задолжал более 1 миллиона евро, в среднем получается по 1850 евро на человека.

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Подозреваемый нанимал по объявлению для работы на стройках граждан Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии и Польши. Их отправляли трудиться в Польшу и Швецию. С работниками или вообще не заключали никаких договоров о найме, или заставляли их подписывать документы на языке, которого они не понимают. У заробитчан отбирали паспорта и документы, а зарплату выдавали по копейке или не платили вообще. Стоило им начать возмущаться, как их тут же пугали депортацией или обвиняли в краже и говорили, что подадут заявление в полицию.

Для того, чтобы скрыть огромные деньги, которые он задолжал работникам, мужчина перебрасывал средства между сотнями банковских счетов, говорят следователи.

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Поляку предъявлено обвинение в торговле людьми. Теперь ему грозит как минимум 3 года за решеткой.