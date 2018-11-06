 Террористы запугивают мирных жителей наказаниями за неучастие в "выборах" в ОРДЛО. Наиболее суровые грозят пенсионерам и бюджетникам, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, в связи с этим, с 5 ноября с.г. начат процесс досрочного принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских оккупационных войск: "Командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных избирательных участков обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций оккупантов и, которые включены в списки избирателей".

Вместе с тем, по данным ГУР, российским оккупационным режимом активно распространяются слухи об усилении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в голосовании.

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"Наиболее суровые наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы"", - говорится в сообщении.