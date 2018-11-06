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 Террористы запугивают мирных жителей наказаниями за неучастие в "выборах" в ОРДЛО. Наиболее суровые грозят пенсионерам и бюджетникам, - ГУР

Российские оккупационные администрации принимают меры для предотвращения провала "выборов" 11 ноября с.г. из-за угрозы низкой явки избирателей, в т.ч. военнослужащих соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ, среди которых более 40% склонны избежать голосования.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом говорится в сообщении ГУР.

Как отмечают в украинской разведке, в связи с этим, с 5 ноября с.г. начат процесс досрочного принудительного привлечения к голосованию личного состава в большинстве подразделений российских оккупационных войск: "Командиры передовых подразделений обязаны совместно с представителями выездных избирательных участков обеспечить участие в голосовании 100% личного состава и гражданского населения, находящегося в районах расположения передовых позиций оккупантов и, которые включены в списки избирателей".

Вместе с тем, по данным ГУР, российским оккупационным режимом активно распространяются слухи об усилении ответственности избирателей, которые без уважительных причин не будут участвовать в голосовании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская оккупационная администрация развернула масштабную "предвыборную кампанию" в ОРДЛО, - ГУР

"Наиболее суровые наказания грозят пенсионерам и работникам "бюджетной сферы"", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3095380
 
   
 Топ комментарии
 
Подтверждаю. В шоке и ах#е звонит тёща, типа их всех собрали и сказали, что кто не явится - с работы мол, местных пенсий лишат и т.п. Типа "как быть?", спрашивает.

А я ей про известный бигборд от СБУ напоминаю. Злой я, да. Террористы запугивают мирных жителей наказаниями за неучастие в "выборах" в ОРДЛО. Наиболее суровые грозят пенсионерам и бюджетникам, - ГУР - Цензор.НЕТ 3735
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А "агитировать" будут прикладами? Подскажу "ненасильственную" идею: на избирательных участках организовать продажу по льготным ценам овощей. Народ попрёт табунами... А если это дело организовать "на халяву", то вообще участки разнесут...Маленькая деталь - проход в торговое помещение организовать так, чтобы туда можно было проникнуть только после голосования...
При СССР - "катило "на Ура!!!".
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Подтверждаю. В шоке и ах#е звонит тёща, типа их всех собрали и сказали, что кто не явится - с работы мол, местных пенсий лишат и т.п. Типа "как быть?", спрашивает.

А я ей про известный бигборд от СБУ напоминаю. Злой я, да.
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А мне моя уже не звонит , она уже в ватном "рае" . Горбатых могила .......
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Слишком много внимания и чести кучке уродов. Нужно организовать гетто из донгураса и лугандона -шесть рядов колючки под напряжением в 10кВ, минные поля, ров с крокодилами и пираньями. И забыть за них, пусть хоть каждый день гей оргии и парады устраивают. А каменный остров с его припадочным населением заочно продать Турции НАВЕЧНО! Доход разделить между всеми Украинцами, кроме алихарков и пропить. Вот тогда нас зауважают.
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На лбу пускай клеймо ставят,что бы потом при освобождении территорий не заморачиваться.
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И оставшееся обосранное шахтное быдло которое когда-то было *шахтеры Донбасса* не забывайте своими нагайками и прикладами лупить чтоб мочились под себя и выполняли все прихоти господ!
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А "агитировать" будут прикладами? Подскажу "ненасильственную" идею: на избирательных участках организовать продажу по льготным ценам овощей. Народ попрёт табунами... А если это дело организовать "на халяву", то вообще участки разнесут...Маленькая деталь - проход в торговое помещение организовать так, чтобы туда можно было проникнуть только после голосования...
При СССР - "катило "на Ура!!!".
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Пущяй проводят, чего так наши нервничают, даже интересно, 94% или 106% наберет МММщик? Чмыри прикацапленные...
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погодите-погодите, что значит - запугивают? не может быть!!!
а подкупать "супнаборами" от ахметки и красного креста...уже не будут?
фи... как скучно!
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Супнаборы нонче в цене. Только по блату и только для своих.

Зато отопление включили ровно 15го октября. И пох#й, что за окном +20 - газ ведь ворованный, за него потом грязьпром попытается Украине счёт выставить...
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Самое смешное в этом дурдоме,что уже все выбрано. - Придурок из ммм,глава )) Нужны лишь подписи.Чтобы расширить круг соучастников их преступлений.
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Разведка играет на руку врагу.Потом все будут выть-не виноваты мы-нас заставили! А как же"донбасс ни кто на колени не поставит"???
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Жінки з ОРДЛО,кажіть своїм чоловікам хай їдуть на заробітки,а не стріляють.пушиліна в Польщу на заробітки.
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як там "данбас нікто на калєні ні паставіт"?!...нічого не перепутав?)))
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Внеочередное доказательство того, что все организмы населяющие эту территорию имеют прямые гены от овощей. Х...рово им было при Украине)))) Дотации миллиардами заходили, одни из самых больших средних ЗП по стране, государственная поддержка не прибыльной угольной промышленности, санаторное лечение от Карпат до Крыма. В промежутках можно было выходить на митинги и спокойно погорланить про то как кормим всю Украину, при этом пару гривен давали да еще и наливали... Теперь сопли распускать поздно. Два варианта, или здохнуть (уж как тут выбирайте), или восстание против окупации, после мы уже подумаем прощать или нет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы запугивают мирных жителей наказаниями за неучастие в "выборах" в ОРДЛО. Наиболее суровые грозят пенсионерам и бюджетникам, - ГУР
 
 
 
 
 
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