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 Общество, Здоровье
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 Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему, - Супрун

В Украине продолжается коренная трансформация системы здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун на Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи в Астане (Казахстан) в понедельник.

"В Украине продолжается коренная трансформация системы здравоохранения. Мы отходим от устаревшей советской системы Семашко, которая базировалась на содержании медучреждений, к модели, которая ориентируется на пациента и медицинские услуги, которые он получает. Главный вектор нашей трансформации - переход от ликвидации последствий болезни (стационарной помощи) к работе "на опережение" - сильной системы общественного здоровья и развитой сети первичной медицинской помощи. Это и есть нашими приоритетами в государственной политике", - сказала Супрун.

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По ее словам, теперь пациенты могут выбрать своего врача первичной медицинской помощи в любом учреждении, как в государственном, так и в частном, при условии, что это учреждение подписало договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

"Это особенно важно для уязвимых групп населения, например, для вынужденных переселенцев", - сообщила она.

Супрун также подчеркнула важность создания защищенной электронной системы здравоохранения, которая является фундаментом для всех процессов.

"Она содержит данные о всех пациентах, врачах и медучреждениях, которые присоединились к реформе. Что это изменило? Это позволило нам освободить пациентов от тех требований, которых нужно было придерживаться ранее, например, обращаться только к конкретному врачу, показывать все личные документы", - сказала и.о. министра здравоохранения.

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Супрун проинформировала, что с начала медицинской реформы более 20 млн украинцев, подписали декларации со своими врачами. Зарплаты многих семейных врачей, терапевтов и педиатров увеличились в 2-3 раза из-за введения капитационной ставки. Поэтому врачи тоже заинтересованы в трансформации медицины.

Источник: https://censor.net.ua/n3095377
 
   
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казахам по ушам проехаться можно!)))))
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Главный вектор нашей трансформации - переход от ликвидации последствий болезни (стационарной помощи) к работе "на опережение" (с)


сразу в морг? Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему, - Супрун - Цензор.НЕТ 5122
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конкретному врачу, показывать все личные документы Украина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему, - Супрун - Цензор.НЕТ 7203
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И это радует! А у ольгинских троллей и наших зрадофилитиков пуканы полыхают.
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и все таки в здоровом образе жизни есть свое рациональное зерно -украина наконец то стала самым главным донором европы в области общечеловеческих ценностей
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про инклюзивное образование слышал..но инклюзивная медицина это похоже шоколадное ноу-хау..не..?
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В общем потрепалась ни о чём.
Это типа того - в здоровом теле - здоровый пук.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраина создает интегрированную инклюзивную медицинскую систему, - Супрун
 
 
 
 
 
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