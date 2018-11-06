 Чиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 111 тыс. гривен за уменьшение суммы пени, установленной в ходе документальной внеплановой выездной проверки указанного предприятия.

Днепровским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора и вынесен обвинительный приговор, которым чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности в органах государственной власти на 3 года и конфискацией имущества.

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