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 Политика Украины, Киевские новости
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 Чиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева

При участии прокуратуры города Киева завершено судебное разбирательство и объявлен обвинительный приговор бывшему начальнику отдела Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе ГУ ГФС в Киеве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева, чиновник требовал и получил от представителя частного предприятия неправомерную выгоду в размере 111 тыс. гривен за уменьшение суммы пени, установленной в ходе документальной внеплановой выездной проверки указанного предприятия.

Днепровским районным судом города Киева поддержана позиция прокурора и вынесен обвинительный приговор, которым чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать административные должности в органах государственной власти на 3 года и конфискацией имущества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095374
 
 
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занятная арифметика-а ежели бы он взял 222 тыс. гривен, то сел бы на десять лет или это фантастика?
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Наверное с дистрибьютора Roshen вымогал, в других случаях даже с работы не выгоняют.
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А террористу из "оплота" дали три года за войну против Украины))))
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а за убийства украинцев, дают только 3 года - нужно было идти убивать, и заработал бы и меньше дали!.... Чиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7157
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧиновник ГФС приговорен к пяти годам тюрьмы за взятку в 111 тысяч гривен, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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