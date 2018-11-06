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 В РФ запретили использование мессенджеров по чужим номерам телефона

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому мессенджеры обязаны будут идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Новые правила предполагают, что мессенджером сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Чтобы удостоверить его личность, администрация мессенджера должна передать операторам информацию о клиенте.

Операторы обязаны ответить сотрудникам мессенджера за 20 минут. Если данные об абоненте совпадут с информацией в базе, личность пользователя будет считаться идентифицированной. Он получит уникальный код, который операторы внесут в свои базы данных. В противном случае использовать мессенджер запретят.

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По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, это решение обеспечит безопасность россиян, так как возможность анонимной коммуникации в мессенджерах "затрудняет деятельность правоохранительных органов".

Источник: https://censor.net.ua/n3095373
 
   
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Северная Корея в реальности пидоРаши ! Алени возрадуйтесь !
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москвошвея, абырвалг, мордва, напрягись чуток, тупой валенок.
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Шутили, шутили и дошутились.
Баян хз какой давности (видел эту картинку ещё в конце 90-х) стал реальностью.


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лапти воронежские, начинайте рассказывать как все плохо в Украине
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Не верю, что whatsapp ради рашки сделает дополнительный формуляр для имени и фамилии и будет посылать запросы на сверку мобильным компаниям..
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Значит и у нас Будка такой законопроект скоро внесёт
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Не успеет! Будку 31/03 будут демонтировать! У РФ заборонили використання месенджерів за чужими номерами телефону - Цензор.НЕТ 6100
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Во житуха на кацапії, аж завидки беруть.))
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"Плохо жить на свете пионеру пете.
Бьет его по роже хулиган сирожа."
У кацапстані незабаром до громадських туалетів будуть пускати за паспортом.
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А что значит по чужому номеру телефона, откуда они знают кому какой номер принадлежит?
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а если мессенджер без регистрации на телефон???
Вообще запретить?

А если тупо чат самописный???

А форум на приватный сервер поставленный?

Капец дебилы..
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вообще не понятно, как можно логиниться по СМС.

Явно спецслужбы смогут и сами залогиниться, без тебя )))
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Итак на расейке идут семимильными шагами к созданию чебурнета.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ РФ запретили использование мессенджеров по чужим номерам телефона
 
 
 
 
 
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