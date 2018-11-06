 В РФ запретили использование мессенджеров по чужим номерам телефона

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лента.ру, постановление опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.
Новые правила предполагают, что мессенджером сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Чтобы удостоверить его личность, администрация мессенджера должна передать операторам информацию о клиенте.
Операторы обязаны ответить сотрудникам мессенджера за 20 минут. Если данные об абоненте совпадут с информацией в базе, личность пользователя будет считаться идентифицированной. Он получит уникальный код, который операторы внесут в свои базы данных. В противном случае использовать мессенджер запретят.
По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, это решение обеспечит безопасность россиян, так как возможность анонимной коммуникации в мессенджерах "затрудняет деятельность правоохранительных органов".
Баян хз какой давности (видел эту картинку ещё в конце 90-х) стал реальностью.
Бьет его по роже хулиган сирожа."
У кацапстані незабаром до громадських туалетів будуть пускати за паспортом.
Вообще запретить?
А если тупо чат самописный???
А форум на приватный сервер поставленный?
Капец дебилы..
Явно спецслужбы смогут и сами залогиниться, без тебя )))