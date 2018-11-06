 От зарплат и пенсий до коррупции и экологии: политологи рассказали об основных "наживках" для избирателей

Об этом идет речь в материале 112. ua "Популистские мифы и обещания: Как избирателю уберечься от предвыборных манипуляций".

Как сообщают журналисты, помимо традиционных "хлебных" тем для оппозиционеров, перед выборами в информпространство просачиваются и не совсем традиционные темы.

"Та же Юлия Тимошенко пытается завлечь молодежь обещаниями искоренить коррупцию с помощью блокчейна. А политическая партия "Сила людей" в качестве предвыборного лозунга выбрала тему экологии. Она недавно представила в Кривом Роге свою экологическую программу, организовала экологические протесты в Мариуполе, муссирует тему в СМИ", - говорится в материале.

Впрочем, политтехнологи уверены, что не все идеи сработают. Так, например, политикам, сделавшим экологию своей предвыборной фишкой, далеко уехать на этой теме не удастся.

"Тема экологии актуальна для богатых стран, для которых вопрос элементарного выживания (как в Украине) не стоит остро. Экология вообще никого не волнует в стране, где важны вопросы "смогу ли я купить хлеб и заплатить за электричество", - сказал 112.ua политтехнолог Сергей Гайдай.

В целом на выборах все политики будут искать фишки, на которые могут отреагировать избиратели. Проблема в том, что в Украине мало политиков с твердыми убеждениями и политическим видением, за которое они готовы были бы даже умереть, отмечает Сергей Гайдай: "У 90% украинских политиков единственная идея - прийти во власть, потому что это благополучие. Это возможность защищать капиталы своего окружения, зарабатывать, это билет в ложу сословия, которое может промышлять", - рассказал Гайдай.