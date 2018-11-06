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 Политика Украины
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 От зарплат и пенсий до коррупции и экологии: политологи рассказали об основных "наживках" для избирателей

В преддверии президентских и парламентских выборов, в условиях уже начавшейся предвыборной кампании партии и кандидаты готовы применять самые изощренные методы для того, чтобы понравиться избирателю. В ход идет все – от зарплат и пенсий до коррупции и даже экологии.

Об этом идет речь в материале 112. ua "Популистские мифы и обещания: Как избирателю уберечься от предвыборных манипуляций".

Как сообщают журналисты, помимо традиционных "хлебных" тем для оппозиционеров, перед выборами в информпространство просачиваются и не совсем традиционные темы.

"Та же Юлия Тимошенко пытается завлечь молодежь обещаниями искоренить коррупцию с помощью блокчейна. А политическая партия "Сила людей" в качестве предвыборного лозунга выбрала тему экологии. Она недавно представила в Кривом Роге свою экологическую программу, организовала экологические протесты в Мариуполе, муссирует тему в СМИ", - говорится в материале.

Впрочем, политтехнологи уверены, что не все идеи сработают. Так, например, политикам, сделавшим экологию своей предвыборной фишкой, далеко уехать на этой теме не удастся.

"Тема экологии актуальна для богатых стран, для которых вопрос элементарного выживания (как в Украине) не стоит остро. Экология вообще никого не волнует в стране, где важны вопросы "смогу ли я купить хлеб и заплатить за электричество", - сказал 112.ua политтехнолог Сергей Гайдай.

В целом на выборах все политики будут искать фишки, на которые могут отреагировать избиратели. Проблема в том, что в Украине мало политиков с твердыми убеждениями и политическим видением, за которое они готовы были бы даже умереть, отмечает Сергей Гайдай: "У 90% украинских политиков единственная идея - прийти во власть, потому что это благополучие. Это возможность защищать капиталы своего окружения, зарабатывать, это билет в ложу сословия, которое может промышлять", - рассказал Гайдай.

Источник: https://censor.net.ua/n3095372
 
   
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гройсман пенсии пообещал поднять с 1 марта
циничный падонок
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надо за варфоломея голосовать, старенький. много ему не надо...
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Тут все просто. Если олигарх - вон. Если коммунист - вон. Если регионал - вон. Ой...А у нас ,то никого больше и нет...А был ли Майдан ? Шо то ,вообще було ?
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искоренить коррупцию с помощью блокчейна


і тоді, любі мої, я візьму отой блокчейн й почну п#здити їм усю ту корупцію... От зарплат и пенсий до коррупции и экологии: политологи рассказали об основных "наживках" для избирателей - Цензор.НЕТ 9197
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Гуляй басота! Теперь будут обещать все!
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Мудрые слова Виктора Гюго: "Рай Богатых, создан из Ада Бедных". И это действительно Правда..
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Ну тюля пошла от слова к делу - кто с ней не согласен, тот получает в дыню от нанятых воной бандюков прям во время "речи" косатой)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт зарплат и пенсий до коррупции и экологии: политологи рассказали об основных "наживках" для избирателей
 
 
 
 
 
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