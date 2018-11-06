 Враг должен заплатить высокую цену за агрессию против Украины. У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко

Об этом он заявил во время встречи со студентами в Национальной библиотеке имени Вернадского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Вчера независимое агентство, которое ежегодно оценивает армии мира, включило армию Украины в десятку сильнейших армий Европы и тридцатку сильнейших армий мира... Враг должен заплатить высокую цену за наступление, за агрессию против Украины. Нам есть кому защищать государство и нам есть чем его защищать", - сообщил Порошенко.
Как сообщалось, Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий в Европе по версии издания Business Insider. Как отмечается, в рейтинге украинская армия заняла 10 место. По данным аналитиков, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд.
ссылку балабол дай.
Поэтому Поросенко будет торговать с агрессором, предлагая ему высокие цены...
Слава нації!
перемога!
Порошенко наладил массовые контрабандные поставки конфет «Рошен» в ЛДНР - «ОРД».
Материалы предоставлены неравнодушными правоохранителями, не разделяющими взгляды своих руководителей, которые ради денег и ублажения коррумпированных руководителей, потеряли честь и теряют государство.
Так начинается редакторская статья издания «ОРД» (главный редактор - бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский).
Установлены достоверные данные о массовых поставок с территории Украины на территорию ЛНР и ДНР конфет «Рошен» по договоренности между Порошенко и Пасечником.
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🤑
Что Будка оттуда стащила все стародруки?
Ты уверен, шо они читать умеют? все ж мойши по-англицки учились
Президент Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли, - пишет Украинская правда.
Соответствующие изменения в имущественное положение президент вносил в реестр доходов до 2 ноября.
В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1 млн 353 тысячи 532 гривны процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.
Кроме того, в конце октября президент задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов по отчуждению ценных бумаг и корпоративных прав и 6 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал».
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Всего по состоянию на начало ноября 2018 года Порошенко задекларировал 123 миллиона 645 тысяч 421 гривну. В декларацию за прошлый год Порошенко в целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов. Таким образом, в 2018 году доходы президента выросли почти в 8 раз. Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году.
https://uainfo.org/blognews/1541471785-dohody-poroshenko-vyrosli-pochti-v-8-raz-deklaratsiya-o-dohodah.html
Хтось вже отримав ЦІНУ...
🤑
Всем врагам бояться, а то закидает конфетами или на худой конец гучными промовами!
Десь таки так...)))
"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
)))
Нам - это кому?
Может он в контексте оговорился, хотел сказать не государство, а власть?
))
[В президенте сидит предатель и трус, им движет животный страх перед Майданом - Касьянов - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/10/%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%b8%d0%bc.html#more-32697