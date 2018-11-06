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 Политика Украины
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Все про:армия (7185) Порошенко (15698)

 Враг должен заплатить высокую цену за агрессию против Украины. У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заверил, что в Украине есть кому и чем защищать государство и враг должен заплатить высокую цену за свою агрессию.

Об этом он заявил во время встречи со студентами в Национальной библиотеке имени Вернадского, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Вчера независимое агентство, которое ежегодно оценивает армии мира, включило армию Украины в десятку сильнейших армий Европы и тридцатку сильнейших армий мира... Враг должен заплатить высокую цену за наступление, за агрессию против Украины. Нам есть кому защищать государство и нам есть чем его защищать", - сообщил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская армия - в десятке самых сильных в Европе, - Business Insider. ИНФОГРАФИКА

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины вошли в десятку сильнейших армий в Европе по версии издания Business Insider. Как отмечается, в рейтинге украинская армия заняла 10 место. По данным аналитиков, военный бюджет Украины составляет $4,88 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3095370
 
   
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Да, ещё 2 склада осталось, есть над чем поработать до выборов.
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Что там по плану в ольгинских методичках. Про склады ещё неделя и фсё....никто на тебя внимания не обратит. Заметь ,тролль ,ты про эти склады серешь даже в новостях про погоду.
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" Заметь ,тролль ,ты про эти склады серешь даже в новостях про погоду"
ссылку балабол дай.
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Это точно.
Поэтому Поросенко будет торговать с агрессором, предлагая ему высокие цены...
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Молодець Порошенко скільки б не тявкали кацапські шакали та їх шавки..👏👏👏

Слава нації!
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Номер аусвайса подозрительно маленький. Невже тайник колысь заложил?
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Какой предусмотрительный спивун однако
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Чим більше генделиків "РОСшену" в тилу ворога , тим скоріша
перемога!

Порошенко наладил массовые контрабандные поставки конфет «Рошен» в ЛДНР - «ОРД».
Материалы предоставлены неравнодушными правоохранителями, не разделяющими взгляды своих руководителей, которые ради денег и ублажения коррумпированных руководителей, потеряли честь и теряют государство.
Так начинается редакторская статья издания «ОРД» (главный редактор - бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский).
Установлены достоверные данные о массовых поставок с территории Украины на территорию ЛНР и ДНР конфет «Рошен» по договоренности между Порошенко и Пасечником.
https://goo.gl/aL5y6A

🤑
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Кто то про свободу и достоинство, а кто то про цену....
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"Національна" риса: платять чужі (НАТО, ЕС, МВФ, США) , а ми на.море (мальдівському) під охороною ...мінометника...
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А причем здесь армия к отражению агрессии? Ведь соевая идеология подразумевает мирумымрное освобождение Долбаса и вообще никакое - Крыма
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фанера уже не канает, а петру алексеевичу просто надо сменить советников-джонни уокера на джека дениэлса или чиваса ригала
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Юлия Тимошенко заявила, что после победы на президентских выборах в Украине будет добиваться вхождения Украины в состав таможенного союза.
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Это было написано в передовой статье их заводской многотиражки "Липецкий офшорник" Ворог має заплатити високу ціну за агресію проти України. У нас є кому і чим захищати державу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5621
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Я просто в шоке от тупости кураторов придумующих такой бред. Петро решил сэкономить на политтехнологах и понабирал за бюджетные копейки дебилов с Минстеця.
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Партрія Батьківщіна виступає за розміщення американських ракет вздовж російсько-українського кордону.
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А на фотке библиотека Вернадского? Раньше она повнушительнее была
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на шо ты намекаешь, зрадобот?
Что Будка оттуда стащила все стародруки?
Ты уверен, шо они читать умеют? все ж мойши по-англицки учились
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Доходы Порошенко выросли почти в 8 раз, - декларация о доходах.
Президент Петр Порошенко за неполный 2018 год задекларировал почти 124 миллиона гривен прибыли, - пишет Украинская правда.
Соответствующие изменения в имущественное положение президент вносил в реестр доходов до 2 ноября.
В частности, 2 ноября Порошенко задекларировал 1 млн 353 тысячи 532 гривны процентных доходов от вкладов в Международный инвестиционный банк.
Кроме того, в конце октября президент задекларировал 28,8 млн грн доходов от Министерства финансов по отчуждению ценных бумаг и корпоративных прав и 6 млн грн дивидендов от публичного акционерного общества «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд Прайм Эссетс Кэпитал».
Читайте также: Иностранные аналитики оценили годы правления Порошенко
Всего по состоянию на начало ноября 2018 года Порошенко задекларировал 123 миллиона 645 тысяч 421 гривну. В декларацию за прошлый год Порошенко в целом внес 16 млн 303 тысячи 874 гривны доходов. Таким образом, в 2018 году доходы президента выросли почти в 8 раз. Полную декларацию о доходах за 2018 год Порошенко подаст в 2019 году.
https://uainfo.org/blognews/1541471785-dohody-poroshenko-vyrosli-pochti-v-8-raz-deklaratsiya-o-dohodah.html

Хтось вже отримав ЦІНУ...
🤑
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жалкие копейки по сравнению с пятью лярдами ахметки....всего за один год
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Этот дурачек совсем из ума выжил )) Он же это четыре года говорит. Тут юмором и не пахнет. Это замшелый дебилизм.
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Да, у нас много пушечного мяса. Не путать с Лёшей-миномётчиком.
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Самый настоящий украинский боевой Вальцман мальдивской породы еврейских кнуров - на страже Украины!!!
Всем врагам бояться, а то закидает конфетами или на худой конец гучными промовами!
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Расскажи это военкомам , начни с киевских военкоматов ...там как рас "аншлаг"
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Віримо Вам, Петро Олексійович! Бо ви в свойому житті ще не збрехали жодного разу! Навіть саме ваше ім'є є символом чесності і порядності! Ворог має заплатити високу ціну за агресію проти України. У нас є кому і чим захищати державу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4290
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Из анкеты будущего:

"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
)))
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Нам есть кому защищать государство и нам есть чем его защищать - сообщил Порошенко.

Нам - это кому?
Может он в контексте оговорился, хотел сказать не государство, а власть?
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Розривом анусів кацапських шакалів та їх шавок - задоволений...😁😁😁
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Цими чоколядками краще б ти собі одне місце змастив. Не так боляче буде😁😁😁
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Якось по Фрейду, Саньк, переносиш на інших..))
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а этот все лозунгами разговаривает, отправь своего сына на передовую и через час война закончится
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"У нас есть кому и чем защищать государство" Еще не всех убили и пересажали?
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Где-то на самом верху сидит предатель. Этот предатель ненавидит свободу украинцев, ненавидит самих украинцев, и ненавидит Украину. Он делает всё, чтобы раскачать лодку, расшатать будку, и ввергнуть страну в хаос гражданской войны, в которой снова погибнет многовековая мечта о независимости и вольной жизни.
[В президенте сидит предатель и трус, им движет животный страх перед Майданом - Касьянов - Экономика от Пророка]: Посмотри! https://www.economics-prorok.com/2017/10/%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b8-%d1%82%d1%80%d1%83%d1%81-%d0%b8%d0%bc.html#more-32697
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Так вот почему недобор призывников по Киеву оказывается,нам есть кому защищать
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Эти призывники назащищают да... Их самих защищать надо.
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да есть чем особенно сейчас...после соженных пяти складов....балабол шоколадный
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неужели Внук "Героя" Украины снова посетит АТО ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВраг должен заплатить высокую цену за агрессию против Украины. У нас есть кому и чем защищать государство, - Порошенко
 
 
 
 
 
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