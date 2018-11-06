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 Рада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов (обновлено)

Верховная Рада утвердила создание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

За соответствующее постановление проголосовали 250 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Целью Временной следственной комиссии является проверка сведений и выяснения состояния расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Согласно Постановлению, основными задачами Временной следственной комиссии являются проведение проверки сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, проведение проверки хода расследования правоохранительными органами Украины нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, установление, сбор информации и получение объяснений, инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством Украины.

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Постановлением установлено, что количественный состав Временной следственной комиссии составляет 18 человек. Председателем Временной следственной комиссии избран нардеп Борислав Береза, его заместителем - нардеп Сергей Алексеев.

Постановлением определено, что срок деятельности временной следственной комиссии составляет три месяца со дня ее образования.

В состав Временной следственной комиссии также вошли Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, Юрий Павленко, Дмитрий Шпенов, Елена Сотник, Игорь Луценко, Андрей Шипко, Евгений Рыбчинский, Ирина Геращенко и Остап Еднак.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3095369
 
 
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а що збрехав?))))це один з небагатьох випадків щирої правди...
*хто сказав що "по-новому" означало краще?)))
Ви хіба не почали жити "по-новому"?)
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Тхір завоняв своїм лайном весь цензор. Що не комент, то лайно на Україну та її владу.
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не гони шакаладный
Украину я люблю
а сегодняшнюю владу ненавижу, ты прав
за что её любить?
за безвиз в польшу на свинарнике пахать?
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а чего одну комиссию? давайте две...что уж там
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Правильно. Все жаждущте пиара не вмешаются.
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И еще комиссию, по контролю работы следственной комиссии.
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целый день работы Рады коту под хвост....хотя там вроде ничего такого на этой неделе и не собирались принимать...а тут как раз появился повод выбрать контролеров следствия... Вот, что выборы животворящие делают ))
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как говорят опытные древодели - березовая фанера самая лучшая
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Сегодняшнее заседание Рады по поводу смерти Екатерины Гандзюк вызвало острое желание запустить тарелкой в телевизор. Катя с того света смотрит и думает, наверное: "Вот же сволочи, как на моей смерти пиарятся". Они там все актеры. Рада створила Тимчасову слідчу комісію з вивчення нападу на Гандзюк та інших активістів - Цензор.НЕТ 7989
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Нехай грамотний та незамінний Мустафа Наєм робить свою "тінєву слудчу групу" і покаже як треба розкривати злочини. А так хрюкати із-під поли кожен вміє. В авгані уже навів порядок?
Де щось раціональне, окрім змінити владу? Нічого. Тільки пук та пук.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада создала Временную следственную комиссию по изучению нападения на Гандзюк и других активистов (обновлено)
 
 
 
 
 
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