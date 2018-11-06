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 Политика Украины
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 Порошенко 7-8 ноября посетит Финляндию с рабочим визитом

7-8 ноября Президент Украины Петр Порошенко осуществит рабочий визит в Финляндию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"По приглашению Президента Европейской народной партии Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Глава государства встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в политической семьи европейской народной партии.

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Президент Украины обсудит вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров по внедрению реформ и отпору российской агрессии, в том числе через обеспечение санкционной политики.

Источник: https://censor.net.ua/n3095365
 
   
 Топ комментарии
 
от це соєве гузно мені нагадує передсмертні вояжі гниломордого перед виборами 2010р. теж саме зараз робить от ця соєва Бридота!!!
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Все никак не найдет место где его не выдадут?
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каким боком пепа к европейской народной партии?
будет рассказывать там как за 5 лет сделать государство самым нищим в европе?
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Поехало кататься на народные деньги
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На седьмое может быть полно провокаций в стране. А этого мудило понесло погулять...
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Більшовики влаштують ліваруцію і братимуть штурмом Зимовий палац АП.
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- Почему финны не едят чахохбили?
- Потому что грузины не едят яйлокковистуарэ..
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Все никак не найдет место где его не выдадут?
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от це соєве гузно мені нагадує передсмертні вояжі гниломордого перед виборами 2010р. теж саме зараз робить от ця соєва Бридота!!!
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Таки так! Перед різними заворушеннями в країні , у них звичка-
кудись змотатися..😎
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Потом на Мальдивы? На важные переговоры на пляже?
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каким боком пепа к европейской народной партии?
будет рассказывать там как за 5 лет сделать государство самым нищим в европе?
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не, ну никто же не мешает Гонтаревой работать в Лондоне в Институте международных отношений школы экономики)))
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Нююю, це ж не на мальдиви з "робочим"...🤑
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Умничка) через день с кем то из мировых лидеров встречается - кому то летать, а кому то прозябать с сепарастами, и нанимать бандюков, чтоб те били, на твоих же митингах, не согласный с тобой народ...
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Апостол Филипп , Гонорий (Гонорат) Амьенский, Лаврентий Римский Макарий Александрийский в помощь отцу украинской нации
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Можно к сватам заодно заехать. Санкт-Ленинсбург то рядом
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Порошенко українцям:
«Як цуп цоп парви каридола тык паривила тиц тандула
Диби даби дала руп-парирупирам курикан губкая кили-кан-ко.
Ра-цай-цай ариби даби дила бариц дан дила ...(с).
Слава Україні!
Я у сауну. Паритись. У Фінляндію. А ви? Ні?
Ну тоді - Героям слава!».
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко 7-8 ноября посетит Финляндию с рабочим визитом
 
 
 
 
 
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