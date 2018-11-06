 Порошенко 7-8 ноября посетит Финляндию с рабочим визитом

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"По приглашению Президента Европейской народной партии Глава Украинского государства примет участие в Конгрессе и выступит на расширенном Саммите Европейской народной партии", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита Глава государства встретится с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском, Президентом Финляндии Саули Ниинисте, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом и другими лидерами институтов и государств-членов Европейского Союза, входящих в политической семьи европейской народной партии.
Президент Украины обсудит вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны европейских партнеров по внедрению реформ и отпору российской агрессии, в том числе через обеспечение санкционной политики.
Зимовий палацАП.
- Потому что грузины не едят яйлокковистуарэ..
кудись змотатися..😎
будет рассказывать там как за 5 лет сделать государство самым нищим в европе?
«Як цуп цоп парви каридола тык паривила тиц тандула
Диби даби дала руп-парирупирам курикан губкая кили-кан-ко.
Ра-цай-цай ариби даби дила бариц дан дила ...(с).
Слава Україні!
Я у сауну. Паритись. У Фінляндію. А ви? Ні?
Ну тоді - Героям слава!».