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Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины, Общество
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 Без закона о ВСК, ее создание лишь имитация деятельности, - Гриценко

Создание ВСК для расследования нападений на Гандзюк и других активистов без принятия соответствующего закона не принесет результатов.

Такое мнение высказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Раде вторые сутки обсуждают создание ВСК по расследованию нападения на Гандзюк. Формирование такой комиссии поддерживаю... Вот только без принятия действительно действенного закона о ВСК - это лишь имитация деятельности. Мы видели, как после безумного шума, фактически, ничем завершилась работа следственных комиссий по расстрелам на Майдане, по Иловайской трагедии, по стрельбе в Мукачево... Действующее законодательство не предусматривает никаких реальных рычагов влияния ВСК на качество расследования, даже на полноценный контроль за работой правоохранительных органов. Поэтому закон о ВСК, который будет четко регулировать деятельность следственных комиссий в парламенте, который даст им эффективные рычаги воздействия, должен быть принят немедленно. Иначе ВСК так и останутся площадками для политического пиара", - отметил Гриценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3095361
 
 
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а просто Конституции и Закона о ВР(если такой есть) не достаточно ?
Нельзя принимать закон на каждый чих
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Для того щоб був результат потрібні важелі впливу. От наприклад є закон про імпічмент. Він без закону про ТСК працює?
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значит такой закон....нахрена тисячi законiв,якщо вони не працюють ????
Ще один напишуть про ВСК i шо ???
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Во дворце царя Ассирии, Ашшурбанипала, в Ниневии, нашли надпись, которую перевели примерно, следующим образом: " Излишнее обилие законов ведёт к беспорядку в управлении государством...".
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в Украине имитация это главное. результат феодалов не интересует, главное процесс. чтобы цивилизованные страны видели, что что-то делается и давали денег.
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Сеньор Онотоле вышли и кудахтают о зраде зрадной😁
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очередная злочинна влада
коррупция абсолютно во всех силовых ведомствах
продажные суды и прокуратура
на этом фоне что хотите можете создавать, любые комитеты и комиссии , результат будет предсказуем
имхо выборы президента надо провести 1 февраля , а 1 апреля полностью перезагрузить парламент
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Фукуяма в июне заявил украинским СМИ,что коррупция является фундаментальной проблемой Украины и ,что нужно украинцам менять власть
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А Фукуяма об этом знает? Будь добр, доведи до его сведения... А то ему-же о результатах работы, перед правительством Японии, отчитываться...
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О, целый полковник вылез наконец. Небось все это время оккупантов мочил. Ну не выдержал дядька, а как же, все сей час на истории с Гандзюк самопиаром страдают, он что, самый рижий...
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Скорей всего ЖЕНА пинками погнала эту пыльную Петрушку напомнить о себе зрадными заявлениями! Чувствует что как обычно пролетает Онотоле......
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наші люди так глибоко не копають. Їм нах.р не потрібні причини, проблеми. Їм давай "зраду" чи "перемогу"!
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Бисмарк, как я читал ещё в 90-е, произнёс как-то, когда его стали убеждать в "плохих законах" в государстве: Даже при "плохих законах, но при наличии хороших чиновников, держава будет процветать... При наличии плохих чиновников никакие законы не помогут...".
Какой из "Грыцька" чиновник, мы уже видели...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБез закона о ВСК, ее создание лишь имитация деятельности, - Гриценко
 
 
 
 
 
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