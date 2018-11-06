 Без закона о ВСК, ее создание лишь имитация деятельности, - Гриценко

Такое мнение высказал лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В Раде вторые сутки обсуждают создание ВСК по расследованию нападения на Гандзюк. Формирование такой комиссии поддерживаю... Вот только без принятия действительно действенного закона о ВСК - это лишь имитация деятельности. Мы видели, как после безумного шума, фактически, ничем завершилась работа следственных комиссий по расстрелам на Майдане, по Иловайской трагедии, по стрельбе в Мукачево... Действующее законодательство не предусматривает никаких реальных рычагов влияния ВСК на качество расследования, даже на полноценный контроль за работой правоохранительных органов. Поэтому закон о ВСК, который будет четко регулировать деятельность следственных комиссий в парламенте, который даст им эффективные рычаги воздействия, должен быть принят немедленно. Иначе ВСК так и останутся площадками для политического пиара", - отметил Гриценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.