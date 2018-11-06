 Депутаты окончили консультации по ВСК для расследования нападений на Гандзюк и других активистов: готов проект постановления. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

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Народный депутат Украины Елена Сотник (фракция "Самопомич") выложила в Facebook проект постановления "О создании временной следственной комиссии ВРУ для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов". Проектом постановления предусмотрено, что в состав комиссии должны войти от фракции "БПП" Юрий Буглак, Валерий Карпунцов, Мустафа Найем, Максим Саврасов, Василий Яницкий, от фракции "Народный фронт" Игорь Алексеев, Сергей Высоцкий, Антон Геращенко, от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко и Дмитрий Шпенов, от фракции "Самопомич" Елена Сотник, от фракции "Батькивщина" Игорь Луценко, от группы партии "Відродження" Андрей Шипко, от группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский и от внефракционных - Ирина Геращенко и Остап Еднак.







Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.