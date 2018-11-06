 Закупленная за средства госбюджета сыворотка от ботулизма будет зарегистрирована в течение месяца, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минздраве.

"Ожидается, что ориентировочно через месяц препарат, который был выбран на открытом международном тендере, пройдет регистрацию и будет поставлен в Украину в рамках государственных закупок", - сообщил Минздрав.

По информации ведомства, сыворотка от ботулизма, переданная Украине Программой развития ООН (ПРООН, UNDP) будет годна до 31 августа 2019 года, количество переданной сыворотки покроет потребности до завершения регистрации закупленной за средства госбюджета сыворотки. Всего ПРООН предана Украине 12 доз этой сыворотки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богомолец: Украинцы погибают от ботулизма из-за халатности Минздрава

"В периоды сезонного роста количества случаев заболевания ботулизмом в Украине в среднем в месяц используется до шести доз сыворотки. Таким образом, этой партии помощи хватит на период, пока будет длиться процедура регистрации закупленного лекарственного средства", - утверждает Минздрав.

Как сообщалось, Минздрав в 2018 году впервые включил антитоксин в централизованные закупки за средства госбюджета, которые осуществляют международные организации.

До момента поставки антитоксина по процедуре централизованных закупок, потребность в сыворотке будет обеспечиваться за счет партии, доставленной на прошлой неделе.

С начала 2018 года в Украине зарегистрировано 46 случаев ботулизма, 53 пострадавших, четверо из них умерли.

Ботулизм - пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без воздуха) и при неправильных условиях хранения или транспортировки (консервы, вяленая и соленая рыба, колбасы, ветчина).