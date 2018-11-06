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Все про:задержание (5181) Чехия (815) Лозовой Андрей (121)

 Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге

Нардеп Андрей Лозовой освобожден, после задержания в связи с попыткой рассчитаться фальшивыми евро. По его словам, по делу он проходит как потерпевший, так как сам стал жертвой мошенников.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (Радикальная партия) Андрей Лозовой, передает Цензор.НЕТ.

"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным. Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял средства - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге. Возвращаясь, хотел купить в duty-free подарок Маме (Оксана Лозовая). И оказалось, что деньги - фальшивые", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши). Но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", - резюмировал Лозовой.

Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге 01

Напомним, 5 ноября нардеп Лозовой был задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3095347
 
   
 Топ комментарии
 
расскажи сынок как твоя мама работая педиатором каждый год с 2014 покапает по квартире?????????
Тебя сученок надо было побить чтоб так не врал
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В уши заглядывали с целью обнаружить мозг.
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Да лучше бы тудой ему металлодетектор засунули.
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бедняга Лозовой.. всё что нажито непосильным трудом: "3 магнитофона.. 3 чемодана "левого" нала". И самый ужОс - а вдруг и весь оставленный нал-валюта дома - ТОЖЕ фальшивка?? Это же целый год ради-калом бесплатно работал:
- Мадам, у вас доллары - фальшивые!
- Значить меня изнасиловали!

Но самый ужОс в том, что "недоторканного" - торкнули, "даже в уши заглядывали!". Ну совсем не считаются в Европах с дУпататами.. мордой в асфальт - и на допрос. Это же куда лозовому потом бежать - в Расею, что ли?))

Список подельников: Олег Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому...
Интересно, а этот табор так же кинулся бы помогать обычным украинцам??
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п.с. кстати этот поц, лозовой, закрыл писать комментарии для всех кто не в друзьях..
ссыться, болезненный))
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тоді на його місці мав бути сам олєжка)))
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У него есть глава фракции.только он может заглядывать
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А вот это - мечта всех однопартийцев заднеприводного.
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треба було проктологів викликати та шукати решту фальшивих €.
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Какие все таки нардепуки дебилы.ну промолчи ты,так нет же надо так подставиться
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расскажи сынок как твоя мама работая педиатором каждый год с 2014 покапает по квартире?????????
Тебя сученок надо было побить чтоб так не врал
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Нехорошие люди доверчивому честному человеку фальшивки подсунули. А он, может, в Дюти-фри хотел еще одну квартирку любимой маме прикупить?
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це йому вороги кожен рік підкидують по квартирі,що б скомпрометувати
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А че? Фальшивомонетчики в ВР - это вполне нормально. Кого там тока нет, а это, все таки, элитная профессия.
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Это еще раз подтверждает какоое дерьмо представляет этот парламент.
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Alexey Chernyavsky

100%
Один лише вислів. - Когда шмонали....чого лише вартий.
Бидло при владі. яке намагається і весь народ зробити собі подібним.
Їхнє місце на смітнику ....
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А не надо было менять у черных менял по хорошему курсу. А как все граждане - в банке.
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да какие менялы? киздит он. это какие-то левые деньжата, которые он от кого-то получил, к примеру, в виде взятки. ни за что не поверю, что нардеп зашёл менять в какой-то, типа, левый обменник, который после этого таинственным образом исчез.)
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Давать взятки фальшивыми деньгами - это прикол. Теперь чиновники на получение взятки будить с приборами для проверки
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тільки так, з початку детектором валют перевіряти. Можна ще флярасцентною лампою перевіряти чи не мічені. І аж потім брати, при цьому не особисто, а через цапа-відбувайла (помічника нардепа)
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тому що, як хтось казав, що чим безглуздіша брехня - тим більш в неї люди вірять.
Так само з історією про зниклі "валютні кіоски" Лозового, про зниклі "букмекерські контори Ляшка" (де він свої мільйони вигравав), про "колядника" Зварича тощо.
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Ляшко собрал вокруг себя всех подонков. И проституирует с ними. А там как повезет. Может кто и проголосует.
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подонков не ляшко собрал, там поголовно все такие, и мы их выбирали!
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Может ты кого-то и избирал, а по факту их туда подбирали по определенным признакам и потом назначали ....в список. Запомни! Ещё Марк Твен сказал - если бы народ что-то решал при выборах, его к ним никогда бы не пустили!!!! А этот сопливый биндюжник решил испытать - прокатывает ли в Чехии фуфло? Но оказалось, что это не Бессарабка и даже не общественный туалет на Подоле. Жаль, что прикрывали эту аферу указанные им такие же "чистейшие люди", как и он сам. Чего стоит один только шеф фракции, кторый задекларировал 1 млню баксов без объяснения откуда они появились, а второй задекларировал раритетные венщички, "собранные" в период активных "рейдов по квартирам и офисам" в 2014-2015 г.г. Ну а где НАБУ?
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В уши заглядывали с целью обнаружить мозг.
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вопрос-кто жертва - он или валютные аферисты Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге - Цензор.НЕТ 4259
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Спасибо Олегу Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию БабицкомуИсточник: https://censor.net.ua/n3095347

Серьезные люди крышуют
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бюджетні видатки на зарплатню, робочий час та накладні витрати цілої когорти недешевих високопосадовців для того, щоб корупціонерів звільняти з європейських застінків.
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т.е. все время пока там был он не знал, что у него на кармане фальшивые деньги?
а кто за него рассчитывался в Праге все эти дни?
почему о деньгах вспомнил только по пути домой?...к маме.... (слеза покатилась)
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розплакатися можна від співчуття до цього потерпілого ...Чому з налічкой за пазухою їздять ці пройдисвіти до Європи, чому не з картками ?
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Ехал скидывать фальшивку. Не первый раз видно.
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Лозовой, это ты на касп тв росскажи! Там поверят!
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А ведь так могли в нем, в честном человеке, убить веру в человечество!
П.С. Хорошо, что рядом помощник оказался, который резко стал виноватым.
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То после того, как оказалось, шо депутат ехал с черным налом фальшивыми купюрами, чешские полицейские хотели посмотреть есть ли у этого депутата в голове шото между ушами или на просвет все видно. Як у кіно, зняли з літака. Коли шмонали - навіщось заглядали у вуха, - Лозовий про своє затримання в Празі - Цензор.НЕТ 1032
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Потому, что менять деньги в банках надо, а не у вокзальных цыган.
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"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому Источник: https://censor.net.ua/n3095347

Интересно, такое "спасибо" каждый украинец, попавший за рубежом в переделку, смог бы сказать, или только народный избранник, пославший помощника "ловить рыбку в мутной воде"?
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Став жертвою валютних аферистів. Помічник міняв кошти - і йому дали фальшивіДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3095347

а нех на Петрівці гроші міняти...тре в банках))) бажано в ахметівських)))
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А если по серьезному подходить к этому вопросу-то,госслужащий побывавший в руках силовых структур других государств должен заинтересовать спецслужбы Украины на предмет вербовки.
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Деньгами которые на карточке надо пользоваться, а не чёрным налом полученнным за голосование. Садить таких как Лазовой надо: за незадекларированную валюту; за фальшивомонетчиство; за нарушение присяги депутата; и за враньё твоё и твоего лидера и т. д.
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Які міняли? В нього налічності дома по деклараціям до фіга. Я б на його місці перевірила б всю валюту, яка дома.
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шановна Molli, з дня його "затримання" колеги по фракції й так знають хто саме приніс дану "зарплату", оскільки б по-іншому перевірили на фальшивість...
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навіть не хочу знати, шо таке "по-іншому"))
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В поясненнях п.Лозового все нібито правильно, але чомусь оце "... хотів купити в duty-free подарунок Мамі..." псує всю картину. Професійний розвідник/слідчий цю частину пояснення п.Лозового сприйняв би як привід все перевірити ретельніше чи просто йому не повірити. Без "Мами" було б усе бездоганно і зрозуміло.
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те саме подумав, але знаю однозначно, що перелік ним вибраного для оплати, загальна сума та кількість фальш. банкнот- мусять бути вказані в матеріалах затримання... і впевнений, що мамка в нього дуже любить елітне бухло та парфуми не для її віку.
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Уверен , что эти фальшивые евро он получил "чёрным налом" или от рыжего ахметова или от лёвочкина или ещё от кого-то за правильные голосования - а рассказывает байки про обменник.
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"...що я не скоїв злочин, а навпаки - став жертвою шахраїв,..."
===
Приїде п.Лозовий -- і може сміло декларувати тисяч 100 євро. Скаже, мовляв, компенсація від уряду Чехії за затримання жертви шахраїв. Просто підказка
Бо "ляшківська_лотерея" вже пройдений етап
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Проститутка приходит в банк, чтобы положить на счет наличные. Кассир начинает их пересчитывать, осматривать и вдруг говорит:- Я не могу взять эти деньги. Они фальшивые!- О боже! Меня изнасиловали!
https://nn.by/?c=ar&i=137890&lang=ru
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Та як вони могли, оці погані шахраї обдурити саму чесну людину у українській владі? А може не було шахраїв? Як у кіно, зняли з літака. Коли шмонали - навіщось заглядали у вуха, - Лозовий про своє затримання в Празі - Цензор.НЕТ 728 Та ні, це маячня. Вони ж йому у кожну дірку заглянули, евріків немає.
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Ну где еще мог обменять деньги депутат Верховной Рады - не в банке же и не в официальном обменнике. Единственная возможность это менялы на вокзале.
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Точно, лично, на uber, простое такси дорого, всю зарплату, на подарок маме в duty-free менял
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Что, и удостоверение дерьмопутата не помогло?
Оказывается там всем могут и в ухо, и в жопу заглянуть без мыла, если надо, да?
Ото потому там и порядок...
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"Вся королевская конница, вся королевская рать..."
Интересно, а если в подобной ситуации окажется обычный гражданин, за него так же ринутся "подписываться" климкины енд компани?
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у нас ты богочеловек, а у чехов обычной шавкой оказался...
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Треба бути радикалом, щоб не відрізнити оригінали євро від репродукцій. Але їх можна зрозуміти: радикали такі бідні, що живих євро ніколи не бачили.
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Ляшко дал скинуть в дьюти-фри лотерейные бабки ))) фсьо насквозь фальшивка
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Де гроші взяв? Бо ж він ніколи не працював і не займався бізнесом.
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Це Ляшко розраховується зі своїми співробітниками фальшими грошима
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Сергію Князеву? Начальник поліції допомогає окремій фіз.особі? А з ку.в?
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8 часов держали там (когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши).

Мабуть ВАТУ шукали...
Пы.Сы. А жлобство депутаНтов таки зашкаливает - в банке на 10 гривен дороже (но без гембеля) ЗАПАДЛО купить?!
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да, ладно в обменнике..., вы себе представляте, как он в своем мерсе с водителем, едет на жд вокзал, что обменять деньги лично, в обменнике?
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Пидораст решил черным кэшем рассчитаться,и тут облом,подсунули левак,и недоторканность его до жопы,за границей! Жаль что не отпиздили уебана !
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требаба було б його надовше затримати та звернутися із клопотанням про проведення експертизи, чи не перевозить він в дупі фальшиві євро...А поки б суд клопатання б розглянув -тримати в бузигарні...готдувати пургеном і клізми ставити)))
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потому что в уши долбится, вот и заглянули =)
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А как же остальные украинцы, которым подсовывают фальшивые деньги в обменниках? (со слов ваших коллег, что деньги купили в обменнике). Вы же депутат, где Ваша депутатская инициатива навести порядок в обменниках? А чего это Вы во время войны разъезжаете по заграницам, почему не на передовой?
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фальшивые деньги, как способ борьбы с коррупцией.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКак в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге
 
 
 
 
 
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