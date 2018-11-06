 Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (Радикальная партия) Андрей Лозовой, передает Цензор.НЕТ.
"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным. Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял средства - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге. Возвращаясь, хотел купить в duty-free подарок Маме (Оксана Лозовая). И оказалось, что деньги - фальшивые", - рассказал нардеп.
"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши). Но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", - резюмировал Лозовой.
Напомним, 5 ноября нардеп Лозовой был задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро.
- Мадам, у вас доллары - фальшивые!
- Значить меня изнасиловали!
Но самый ужОс в том, что "недоторканного" - торкнули, "даже в уши заглядывали!". Ну совсем не считаются в Европах с дУпататами.. мордой в асфальт - и на допрос. Это же куда лозовому потом бежать - в Расею, что ли?))
Список подельников: Олег Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому...
Интересно, а этот табор так же кинулся бы помогать обычным украинцам??
ссыться, болезненный))
Тебя сученок надо было побить чтоб так не врал
100%
Один лише вислів. - Когда шмонали....чого лише вартий.
Бидло при владі. яке намагається і весь народ зробити собі подібним.
Їхнє місце на смітнику ....
Так само з історією про зниклі "валютні кіоски" Лозового, про зниклі "букмекерські контори Ляшка" (де він свої мільйони вигравав), про "колядника" Зварича тощо.
Серьезные люди крышуют
а кто за него рассчитывался в Праге все эти дни?
почему о деньгах вспомнил только по пути домой?...к маме.... (слеза покатилась)
П.С. Хорошо, что рядом помощник оказался, который резко стал виноватым.
Интересно, такое "спасибо" каждый украинец, попавший за рубежом в переделку, смог бы сказать, или только народный избранник, пославший помощника "ловить рыбку в мутной воде"?
а нех на Петрівці гроші міняти...тре в банках))) бажано в ахметівських)))
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Приїде п.Лозовий -- і може сміло декларувати тисяч 100 євро. Скаже, мовляв, компенсація від уряду Чехії за затримання жертви шахраїв. Просто підказка
Бо "ляшківська_лотерея" вже пройдений етап
https://nn.by/?c=ar&i=137890&lang=ru
https://www.youtube.com/watch?v=Mb6rAyvztVc
Оказывается там всем могут и в ухо, и в жопу заглянуть без мыла, если надо, да?
Ото потому там и порядок...
Интересно, а если в подобной ситуации окажется обычный гражданин, за него так же ринутся "подписываться" климкины енд компани?
Мабуть ВАТУ шукали...
Пы.Сы. А жлобство депутаНтов таки зашкаливает - в банке на 10 гривен дороже (но без гембеля) ЗАПАДЛО купить?!