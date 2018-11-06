 Как в кино, сняли с самолета. Когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши, - Лозовой о своем задержании в Праге

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (Радикальная партия) Андрей Лозовой, передает Цензор.НЕТ.

"Освободили. Спасибо Олегу Ляшко , Сергею Князеву, Вячеславу Аброськину, Павлу Климкину, Игорю Мосийчуку, послу Евгению Перебийносу, консулу Валерию Борисову и офицеру безопасности посольства Виталию Бабицкому и всем неравнодушным. Стал жертвой валютных аферистов. Помощник менял средства - и ему дали фальшивые (он сейчас в полиции в Украине пишет об этом заявление). Был в Праге. Возвращаясь, хотел купить в duty-free подарок Маме (Оксана Лозовая). И оказалось, что деньги - фальшивые", - рассказал нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп Лозовой задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро, - Ляшко

"Поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству - меня задержали. Сняли с самолета. Как в кино. Завезли в ближайший участок. 8 часов держали там (когда шмонали - зачем-то заглядывали в уши). Но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот - стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший", - резюмировал Лозовой.

Напомним, 5 ноября нардеп Лозовой был задержан в Чехии при оплате фальшивыми евро.