 На причастность к заказу убийства Гандзюк проверяются 12 человек, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления с трибуны Верховной Рады относительно расследования убийства активистки.

"Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 лиц, которые вероятно были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем", - сказал он.

"Следствие фактически состоит из двух этапов. Фактически мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организатора. После завершения молекулярно-генетической экспертизы относительно частичек кислоты на теле одного из участников... судебно-медицинской, которая должна установить для квалификации преступления причины смерти Катерины Гандзюк, эта часть дела будет передано в суд", - заявил Луценко, добавив, что, по его мнению, это будет сделано до конца года или быстрее.

Луценко также подчеркнул, что в понедельник, 5 ноября, произошла утечка в СМИ одной из версий следствия.

"12 лиц, которые нами разрабатываются по причастности к преступлению, в связи со вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию", - сказал Генпрокурор.

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Напомним, ранее Президент заявил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики "понесли необходимую ответственность".

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им угрожает абсолютно справедливо и объективно пожизненная наивысшая форма наказания", - сказал Порошенко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

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