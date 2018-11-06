 Следствие рассматривает более 20 версий в деле об убийстве Гандзюк, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече с молодежью в Киеве.

"Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия. Я как Президент не имею возможности и не должен получать информацию, которая может помешать расследованию. Но власть должна обеспечить прозрачность, а правоохранительные органы - эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло", - сказал Порошенко.

Он назвал справедливыми требования общественности расследовать это преступление открыто и непредвзято.

Порошенко подчеркнул, что выступления представителей правоохранительных органов в парламенте должны продемонстрировать, что "власть решительно настроена на то, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были".

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При этом он указал, что политические спекуляции на этой теме не прояснят ситуацию, а еще больше ее запутают. "Я призываю и провластные, и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и, не дай бог, не делать пиар на крови. Мы, наоборот, должны сейчас все объединиться и обеспечить, чтобы расследование было эффективным, справедливым и прозрачным, быстрым, таким, которое вызывает доверие общества. Другого пути у нас просто нет", – сказал он.

"Никому не будет позволено, используя эту ситуацию, дестабилизировать ситуацию в стране", - заверил Порошенко.

Напомним, ранее Президент заявил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики "понесли необходимую ответственность".

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им угрожает абсолютно справедливо и объективно пожизненная наивысшая форма наказания", - сказал Порошенко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.