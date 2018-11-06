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 Следствие рассматривает более 20 версий в деле об убийстве Гандзюк, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в расследовании убийства активистки Екатерины Гандзюк рассматривается более 20 версий.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на встрече с молодежью в Киеве.

"Хочу заявить, что ни одна версия (а их сегодня больше 20) не будет отброшена. Каждая будет очень тщательно исследована с соблюдением процедуры следствия. Я как Президент не имею возможности и не должен получать информацию, которая может помешать расследованию. Но власть должна обеспечить прозрачность, а правоохранительные органы - эффективно работать. Только так можно установить истину и наказать зло", - сказал Порошенко.

Он назвал справедливыми требования общественности расследовать это преступление открыто и непредвзято.

Порошенко подчеркнул, что выступления представителей правоохранительных органов в парламенте должны продемонстрировать, что "власть решительно настроена на то, чтобы привлечь к ответственности преступников и убийц, кем бы они ни были".

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При этом он указал, что политические спекуляции на этой теме не прояснят ситуацию, а еще больше ее запутают. "Я призываю и провластные, и оппозиционные силы не бросаться голословными аргументами и, не дай бог, не делать пиар на крови. Мы, наоборот, должны сейчас все объединиться и обеспечить, чтобы расследование было эффективным, справедливым и прозрачным, быстрым, таким, которое вызывает доверие общества. Другого пути у нас просто нет", – сказал он.

"Никому не будет позволено, используя эту ситуацию, дестабилизировать ситуацию в стране", - заверил Порошенко.

Напомним, ранее Президент заявил, что больше всех заинтересован, чтобы убийство Гандзюк было раскрыто, а убийцы, организаторы и заказчики "понесли необходимую ответственность".

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им угрожает абсолютно справедливо и объективно пожизненная наивысшая форма наказания", - сказал Порошенко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3095344
 
 
 Топ комментарии
 
К тому же и дурак. Сперва кудахтал про почти завершение . А теперь 20 версий. Ну не идиот ? - Меня одного такое раздражает ?
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Следствие рассматривает более 20 версий в деле об убийстве Гандзюк, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9803
грузинский след не забудь
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Ето как с Зайцевой. Проверяют 20 версий.
1. Виноват светофор
2. Виноват тротуар.
3 Виноваты широкие улицы
4. Виноват производитель лексуса
5. Виноват продавец таблеток
6. Виноват водитель фолькосвагена
7....
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и вызревает трын-трава, и соловьем поет сова..
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там твоего другана хотит Израель. не о том ты думаеш. и тебя скоро затребуют.
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Его надо было в расийскую форму одеть. Оно так ,правильнее.
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К тому же и дурак. Сперва кудахтал про почти завершение . А теперь 20 версий. Ну не идиот ? - Меня одного такое раздражает ?
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Ти як вчора з Марсу прилетів. Чого дратуватися? Їж попкорн і дивись як Петра Олексійовича понесло в черговий раз понесло.
З.І. Цікаво було б почути всі 20 версій. На таку кількість мабудь і марсіани є, і Ктулху з чупакаброю.
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К сожалению,не могу смотреть спокойно. Когда страну гробят,на глазах...
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Ще не звикнув??
Тоді -нормальний чел...)))
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ему всё равно, он на мольдивах, ему некогда читать бред от его администрации
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правильно, чем больше, тем лучше. среди 20-ти потерять верную причину легче, чем среди одной версии.
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Какие версии, если Торбин, ставивший задачу непосредственным исполнителям, в руках у полиции? Не знакомы с методами вынимания из клиента информации?
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Аж 20 версий??? Кроме самой реальной. Тогда понятно что до выборов никто ето дело до конца доводить не собирается. А после выборов скинут на других...
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петя намекает что следствие будет долгим!
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Ето как с Зайцевой. Проверяют 20 версий.
1. Виноват светофор
2. Виноват тротуар.
3 Виноваты широкие улицы
4. Виноват производитель лексуса
5. Виноват продавец таблеток
6. Виноват водитель фолькосвагена
7....
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отпадает сразу. Руку и агента кремля Саакашвили уже с мешком на голове вывезли из Украины и отобрали украинский паспорт. А он бы ой как сейчас пригодился чтобы закрыть сразу несколько уголовных дел...
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Головну забув. Інопланетянин із тарілки дав пендаля Лексусу, від цього Зайцева набрала швидкість і не змогла зупинитись на світлофорі.
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нничего я не забыл. Не буду же я все версии перечисять чтобы меня не забанили за флуд. а версий еще ой как много. такие как виноваты евробляхи и виноваты низкие цены на бензин
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Главное Вальцман отчитался что взяли и исполнителя и организатора. А версий все равно не меньше 20. Начиная от версии что погибшая сама шла поскользнулась и упала в кислоту разлитую лаборантом местной школы....
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Шоб слідство на чокалатного "зайки" посіпак не вийшло..
Ага...
😎
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"Нікому не буде дозволено, використовуючи цю ситуацію, дестабілізувати ситуацію в країні", - запевнив П.Порошенко.Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3095344

шо знов Шатун????осточортіло....
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та не тільки..все ж як не як рішучі реформи продовжились пілся "прикрути"
тепер буде "прикрути" "притуши" "прикрий" (водичку) "приголодай" "припинилікуватись"....
реформи такі реформи
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Кажется Югик по синьке выболтал тайну следцтвия Слідство розглядає понад 20 версій у справі про вбивство Гандзюк, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2489 Правда сегодня грюкал штиблетом по трибуне и обвинял в этом журналистов. Мол огенды кримля проклятыя
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А ведь это - шизофрения. Найден убийца, задержан организатор, но следствие до сих пор рассматривает более 20 версий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледствие рассматривает более 20 версий в деле об убийстве Гандзюк, - Порошенко
 
 
 
 
 
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