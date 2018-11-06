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Все про:Израиль (893) прокуратура (3384)

 Израиль требует экстрадиции бизнесмена Грановского, обвиняя его в хищении 60 млн долларов

Прокуратура Израиля начала процесс экстрадиции украинского миллионера Александра Грановского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вести.Израиль".

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Так, окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины.

Как сказано в решении суда, Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах адресу не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.

Издание Regnum со ссылкой на израильское бизнес-издание Calcalist отмечает, что бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Согласно материалам следствия, Грановский выводил деньги подконтрольной ему компании Willi-Food в иностранные банки. Кроме того, бизнесмен использовал данные денежные средства в качестве залога для получения кредитов.

По данному делу были задержаны подельники миллионера - Григорий Гуртовой и Йосеф Шнеурсон - которые уже дали свои показания в ходе заседания окружного суда Тель-Авива.

У бизнесмена Грановского есть тезка - Александр Грановский, народный депутат, правая рука президента Петра Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3095343
 
   
 Топ комментарии
 
Тот, тот, всех барыг выдадут, вместе с Порошенко!
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Цензор! шо вы творите!!!!!! это не тот Грановский!!!
у челавека щас инхфарта макарда будет от вашей статьи!!! Израиль требует экстрадиции Грановского - Цензор.НЕТ 3005
вот тот самы Грановский, которого просют до Израиля...
Израиль требует экстрадиции Грановского - Цензор.НЕТ 7933
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он тоже из винницы? и тоже безальтернативно мыролюбный реформатор щироукраинской реформаторской национальности?
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Тот, тот, всех барыг выдадут, вместе с Порошенко!
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вот так совпало. поросили выдать одного, а от инфаркта здохнет двое
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даже не жалко , прости Господи.
оба из одной стаи.
будкобудивныкив.
скоро и США и Британия , да и весь цивилизованный мир , их будет отлавливать как бешеных собак.
стоит нам только в марте сделать правильный выбор.
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Если выдадут не того, а этого - еще лучше... Это падло еще больше украло... Ізраїль вимагає екстрадиції бізнесмена Грановського, звинувачуючи його в розкраданні 60 млн доларів - Цензор.НЕТ 4566
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та ні хлопці....це наша свиня...ми ії обшмалимо
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А ви що, напевно знаєте, хто саме написав "наша"?
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а-ха-ха-ха))))))))))))))))))))))))да как же можно, "соратника" самого??? в "кайбанки"?????? куда мир катится?????)))))))))))))))))))))
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чичас печорский суд аправдает безаппелицийно!!!)))
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Оба на... А помните, у них еще и Моссад есть...
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вывезут с целофановым кульком на голове
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А не поместится, то в двух. У нас Грановских еще 450 в ВР, + в кабмине, + в судах, + ... +...
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Мосад напевно немає інших справ як шукати і викрадати дрібного шахрая, вже всіх ворогів Ізраїля переловили
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"дрибный?????!!!!!!!….ничесебе...60 млн.долларов!!!!
И кстати УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ пока ПРОСЮТЬ)))))
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может попробовать им гройсмана впарить
пересечному украинцу их все равно не различить
пока разберуться, может у нас жизнь наладится
псы. я вообще подумал шо это карпуцов на фото))
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У них своих евреев выше крыше. Еще наших аферистов не хватало.
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Может хоть Израиль возьмёт за жопу эту жирную свинью. От наших не дождёшься , тем более на вопросе про выведенные деньги. Ещё и повысят за это
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Сатри, Грановский, эти пацаны могут и в гости приехать. Моссад на этом конкретно специализируется. Завернут в ковер и тудой, в землю израилеву.
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Хоть кто-то интересуется этими тварями... Луцик уже всех обстриг и выдал белый билет.
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Наблюдаем, как соевые подельники начнут тянуть мазу...
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снаряди лягають навколо педри все ближче і ближче
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Это не атошника в рашку отдавать и не Саакашвили выгонять, тут соя будет стоять горой за подельника.
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Сомневаюсь что соя против МОССАДА хоть слово перднет. Выдадут даже мать родную.
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Только по обмену! Украине нужны ударные безпилотники!
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Это норма для цензора фото не тех людей в статье лепить...

Не плутати з Грановським Олександром Михайловичем (1979) - підприємцем, депутатом Верховної Ради України VIII скликання.
Олекс́андр Генн́адійович Грановський народ. 31 липня 1972 рік, у місті Умань, Черкаська область) - український бізнесмен, мільйонер, колишній народний депутат України, видавець журналу «Фокус».
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так отдать обоих , израилевы сыны прижучат вместе или в нашей стране миллионерами стают законным путем не обокрав миллионы людей !!
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Грановские смотрящими и решалами тут в Умани еще со времен СССР.
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мабуть з часів "потоцького". Утім, я не здивуюся, що й тоді в Умані все вирішували "грановські".
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за ті часи не скажу, але татусь цього Грановського в 80-ті і в 90-ті в цьому містечку вирішував майже все..
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- Хочу жить как Рабинович.
- Какой Рабинович?
- Да любой.
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Одкнако. Сам Израиль никого и никому не выдает. там как с Дона выдачи нет. Может и нам этот Грановский на что не будь сгодиться Ведь ни кто не торопиться выдавать Украине беглых преступников - Бандюковича и Ко.Ізраїль вимагає екстрадиції Грановського - Цензор.НЕТ 2679
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Меняем на 4 сбитых кацапских самолета Ізраїль вимагає екстрадиції Грановського - Цензор.НЕТ 8107
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это друг Петра Алексеевича Порошенко?
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Наконец-то и Израилю досталось от украинской мафии.)) Глупцы ! Преступники не имеют национальности ! Не делайте ставки на соотечественников,если они замараны преступностью.
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забирайте всех
такого "добра" не жалко
Ізраїль вимагає екстрадиції Грановського - Цензор.НЕТ 6116
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И розенблата забирайте хоть тушкой, хоть чучелом.
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как то не кошерно получается!! один еврей всех евреёв кинуть удумал!!??что что а деньги они ему не простят!! Ізраїль вимагає екстрадиції Грановського - Цензор.НЕТ 7897 Ізраїль вимагає екстрадиції Грановського - Цензор.НЕТ 9428
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Я за его экстрадицию. Но без денёг. Пущай у нас побудут-полежат до лучших времен.
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так вот почему луцик подал в отставку...шоб братана сладкого не экстрадировать (может хоть иностранцы наших воров пересажают)...а на сладкого у Израиля ничего нет?
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"...были задержаны подельники миллионера - Григорий Гуртовой и Йосеф Шнеурсон - которые уже дали свои показания в ходе заседания окружного суда Тель-Авива...!

.
- ой вей! Йося- Йося, как ты мог так расстроить свою единственную маму - связаться с такой поганой компанией... что приходиться давать... показания! позор же на весь Тель-Авив!
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А Израиль сам выдает преступников? Лучше Грановского в Украине общипать как утку до нитки и уже потом отдать Израилю. Только сомневаюсь что они его тогда примут без денег.
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Делаем ставки!!!
Как скоро этот "рафикнеувинаватый" объявится в больнице с "сердешным приступом"...
2 дня!
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А это мы еще посмотрим, как одеялко карта ляжет.
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Там будет цельных 2 сердечных приступа + в-о-о-т такой рубец микарда))
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Ага...
И кто из дерьмопутатов возьмёт это на поруки...)))
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Не тех ребят на..пал Грановский, наверное сейчас воздух портит от страха в каком нибудь особнячке ожидая Моссад
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А мені ось цікаво чи видає Ізраїль злочинців на запит України? А їх там є.
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Неее, чоколатний зайка не видасть..компру на себе??
Прррикре самогубство,нє??
🙃🤑
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Делемочка,как питэру не отдать того ,кто регулярно в его АП заносит чемоданчики с баблом и потом ,когда надо будет бежать из страны,чтоб пустили на обетаванную ?
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тільки якщо заберуть і другого грановського
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пусть берут, только оптом, и начинают с Блатной Хаты на Банковой.
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Мы Грановских по одному не выдаем. Только оптом.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИзраиль требует экстрадиции бизнесмена Грановского, обвиняя его в хищении 60 млн долларов
 
 
 
 
 
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