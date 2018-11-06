 Израиль требует экстрадиции бизнесмена Грановского, обвиняя его в хищении 60 млн долларов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вести.Израиль".
Так, окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины.
Как сказано в решении суда, Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах адресу не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.
Издание Regnum со ссылкой на израильское бизнес-издание Calcalist отмечает, что бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.
Согласно материалам следствия, Грановский выводил деньги подконтрольной ему компании Willi-Food в иностранные банки. Кроме того, бизнесмен использовал данные денежные средства в качестве залога для получения кредитов.
По данному делу были задержаны подельники миллионера - Григорий Гуртовой и Йосеф Шнеурсон - которые уже дали свои показания в ходе заседания окружного суда Тель-Авива.
У бизнесмена Грановского есть тезка - Александр Грановский, народный депутат, правая рука президента Петра Порошенко.
у челавека щас инхфарта макарда будет от вашей статьи!!!
вот тот самы Грановский, которого просют до Израиля...
оба из одной стаи.
будкобудивныкив.
скоро и США и Британия , да и весь цивилизованный мир , их будет отлавливать как бешеных собак.
стоит нам только в марте сделать правильный выбор.
И кстати УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ пока ПРОСЮТЬ)))))
пересечному украинцу их все равно не различить
пока разберуться, может у нас жизнь наладится
псы. я вообще подумал шо это карпуцов на фото))
Не плутати з Грановським Олександром Михайловичем (1979) - підприємцем, депутатом Верховної Ради України VIII скликання.
Олекс́андр Генн́адійович Грановський народ. 31 липня 1972 рік, у місті Умань, Черкаська область) - український бізнесмен, мільйонер, колишній народний депутат України, видавець журналу «Фокус».
- Какой Рабинович?
- Да любой.
такого "добра" не жалко
.
- ой вей! Йося- Йося, как ты мог так расстроить свою единственную маму - связаться с такой поганой компанией... что приходиться давать... показания! позор же на весь Тель-Авив!
Как скоро этот "рафикнеувинаватый" объявится в больнице с "сердешным приступом"...
2 дня!
И кто из дерьмопутатов возьмёт это на поруки...)))
Прррикре самогубство,нє??
🙃🤑