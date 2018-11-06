 Израиль требует экстрадиции бизнесмена Грановского, обвиняя его в хищении 60 млн долларов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вести.Израиль".

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Так, окружной суд Тель-Авива утвердил ходатайство госпрокуратуры о начале процедуры по выдаче известного украинского миллионера Александра Грановского израильскому правосудию. В понедельник, 29 октября, поступила также информация о том, что международный отдел прокуратуры направил соответствующий запрос властям Украины.

Как сказано в решении суда, Грановский "не отреагировал на уведомления правоохранительных органов Израиля, найти его по указанному в документах адресу не представляется возможным". Так как Грановский уклоняется от ответственности, судья вынес постановление о его задержании и принуждении явиться на судебное разбирательство.

Издание Regnum со ссылкой на израильское бизнес-издание Calcalist отмечает, что бизнесмена обвиняют в финансовых махинациях и хищении $60 млн, принадлежавших акционерной компании Willi-Food.

Согласно материалам следствия, Грановский выводил деньги подконтрольной ему компании Willi-Food в иностранные банки. Кроме того, бизнесмен использовал данные денежные средства в качестве залога для получения кредитов.

По данному делу были задержаны подельники миллионера - Григорий Гуртовой и Йосеф Шнеурсон - которые уже дали свои показания в ходе заседания окружного суда Тель-Авива.

У бизнесмена Грановского есть тезка - Александр Грановский, народный депутат, правая рука президента Петра Порошенко.