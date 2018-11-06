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Все про:Минобороны (5438) обстрел (7356) наемники РФ (664) операция Объединенных сил (696)

 Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций в районе Песков и Павлополя, - Минобороны

Наемники РФ с полуночи 2 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксированы два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Враг утром вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Павлополя. После 10.00 - из ручных противотанковых гранатометов в районе Песков. В обоих случаях адекватный огонь наших защитников из стрелкового оружия заставил оккупантов соблюдать режим тишины. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3095341
 
 
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"В обоих случаях адекватный огонь наших защитников из стрелкового оружия заставил оккупантов соблюдать режим тишины."(с)
А как же на счет Пэтькиных слов: "позволяю и приказываю применять все подчиненные вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей" ?
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так нечем....все сожжено шоколадными на складах
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и шо хуг, врет значит?, це европейськая марионетка
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хочу, чтобы все те, кто не замечает, не хочет знать или не верит, в агрессию раши против Украины .... дождались милашек-ихтамнетов у себя дома... в доме!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций в районе Песков и Павлополя, - Минобороны
 
 
 
 
 
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