 Наемники РФ с начала суток ведут прицельные обстрелы украинских позиций в районе Песков и Павлополя, - Минобороны

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксированы два прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Враг утром вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия вблизи Павлополя. После 10.00 - из ручных противотанковых гранатометов в районе Песков. В обоих случаях адекватный огонь наших защитников из стрелкового оружия заставил оккупантов соблюдать режим тишины. Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

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