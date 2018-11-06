 Луценко заявил, что подает в отставку. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления с трибуны Верховной Рады относительно расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.
"Чтобы не было сомнений, что никто за власть не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться", - заявил он. - Но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно даже за раскрытые преступления, я допустить не могу… Я подал заявление, а вам решать, будет ли Мустафа Найем устанавливать с экранов телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность".
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Он также сообщил, что дело об убийстве Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.
Тепер щодо відставки. Народ, не будьте наївними. По перше це дешевий фарс і не факт що сама відставка буде. Плювати він хотів на усі ці нерозкриті справи. Як що ж і піде, то тільки тому, що наближаються президентські вибори. Пеці потрібно зкидати неліквідний актив, а
Луценко, це один з найбільш невдалих його "активів". Саме завдяки цій паскуді, рейтинг Пеці у крутому піке. Тому це буде значити лише намагання підняття рейтингу. Потім влаштують цирк із призначенням нового... Більшості не має, значить буде В.О. ще й не відомо чи не лишиться ним Юла? Тому на вибори підемо із особою у підвішеному стані.. яка нах.й законність на таких виборах... Знову ж таки, якщо це не шмарклі цього де.піла.
Так що "москалі - доброчинники" можете набрати у рота гівна і плювати йому у спину.
"Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко . Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить вопрос на голосование, и мы увидим, что коалиция не даст на это голоса", - сказала Ирина Геращенко на пленарном заседании.
(что за пьяные выходки?)
Ще один політичний труп на цвинтар історії.
Сподіваюсь, чергова відсидка не за горами при нормальній демократичній владі, а не при ж_дівському каганаті , яким стала багатостраждальна Україна !
а аваков навідь не висловився після Княжичі, і все крито шито... ніхто не винен, чи може за справу рюкзаків... в нормальній країні за такі скандали міністр давно сам пішов... а тут щей медаль дадуть.