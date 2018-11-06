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Темы дня: Отставка Луценко Убийство Гандзюк Задержание Лозового в Чехии Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Политика Украины
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 Луценко заявил, что подает в отставку. ВИДЕО

Генеральный прокурор Украины заявил, что подает заявление об отставке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления с трибуны Верховной Рады относительно расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

...
"Чтобы не было сомнений, что никто за власть не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться", - заявил он. - Но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно даже за раскрытые преступления, я допустить не могу… Я подал заявление, а вам решать, будет ли Мустафа Найем устанавливать с экранов телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность".

Он также сообщил, что дело об убийстве Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из-за убийства Гандзюк

Источник: https://censor.net.ua/n3095337
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас начнётся спектакль, хотел уйти , но не пустили
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"..чем больше мы вас любим--тем меньше ндравимся мы вам.." фсе...пропало доверие,пойти напиться что-ли?
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Обещать - не жениться! Какая фуфлыжная игра - он подаст заяву, а Президент не примет и всё остается по-прежнему, только не будет наказанного за журналистку.
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Не в отставку, а досиживать и не на Украине. Уроды, которые будут за него голосовать как обслугу к нему туда-же.
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Ахаха)))) промокши проголосовали 38за, против 111 - фиг зрадолью, а не отставка😁
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Ольгінці на якусь таку подію летять як мухи на гівно. Ну й і натура кацапська!
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Ця гніда має сидіти за усі вчинені на посаді злочини.
Тепер щодо відставки. Народ, не будьте наївними. По перше це дешевий фарс і не факт що сама відставка буде. Плювати він хотів на усі ці нерозкриті справи. Як що ж і піде, то тільки тому, що наближаються президентські вибори. Пеці потрібно зкидати неліквідний актив, а
Луценко, це один з найбільш невдалих його "активів". Саме завдяки цій паскуді, рейтинг Пеці у крутому піке. Тому це буде значити лише намагання підняття рейтингу. Потім влаштують цирк із призначенням нового... Більшості не має, значить буде В.О. ще й не відомо чи не лишиться ним Юла? Тому на вибори підемо із особою у підвішеному стані.. яка нах.й законність на таких виборах... Знову ж таки, якщо це не шмарклі цього де.піла.
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Понти колотить чи з америкоського посольства вказівку прислали?
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Він чудово розумів, що шоколадна коаліція цю відставку не прийме.
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Відставка генпрокурора була запланована і дуже давно........ а цей привід він вдало використав.
Так що "москалі - доброчинники" можете набрати у рота гівна і плювати йому у спину.
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"Мы, правящая коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко . Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить вопрос на голосование, и мы увидим, что коалиция не даст на это голоса", - сказала Ирина Геращенко на пленарном заседании.
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под него переделывали все Законы...и тут - здрасьте!... решил пококетничать...
(что за пьяные выходки?)
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Какое дело не расследуется и концовка одна и та же, везде свои, некого и посадить,вот и уходит
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Друга зміна вилізла по обіді. Працьовиті кацапи. Але дурні.
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Никто из них ни в чём не виноват. Их круговая порука никогда не позволит Украине стать цивилизованным государством. Это СИСТЕМА клептократии. Всегда будут виноваты дебилы-исполнители, но не заказчики. Когда не работает право, работает мафия.
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Юдік зіскочить бажає.
Ще один політичний труп на цвинтар історії.
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З чортом у душі іди геть, ментоелектронік !
Сподіваюсь, чергова відсидка не за горами при нормальній демократичній владі, а не при ж_дівському каганаті , яким стала багатостраждальна Україна !
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Проблема не в том, что за Югину отставку не проголосовали, а в том, что если его снять то, фиг кого назначат. Так же и со всеми остальными министрами. Никто не хочет идти в связке с нынешними чтобы не принять на себя токсичность, а предпочитают дождатся полной смены власти, это- раз. Став на место Югы наследник получит кроме токсичности, зависимость от Порошенко, это- два. По-этому, все голосуют против отставки, чтобы Юга до конца нёс свою ношу.
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Чем ближе выборы, тем у большего числа реформаторов будет возникать соблазн пораньше свалить из петиной команды. Сам Петя, в своё время, благодаря колоссальной чуйке, за считанные месяцы до Майдана, свалил из команды "легитимного", благодаря чему сейчас на банковой, а не в Ростове. Так что Луценко скорее всего говорит правду о том, что не держится за место, которое и так будет под ним самый максимум до следующей весны.
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ну цей хочаб імітував відставку, але не тому що він погано це рослідував, а тому що хтось хоче подивитись чи він рослідував взагалі...
а аваков навідь не висловився після Княжичі, і все крито шито... ніхто не винен, чи може за справу рюкзаків... в нормальній країні за такі скандали міністр давно сам пішов... а тут щей медаль дадуть.
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На откуп местным князькам отдана вся Украина, и что там они вытворяют всем - пох. Это и есть смысл тупой децентрализации. Там и сепары, и рейдеры, и коррупционеры - живут абсолютно вольготно, т.к. вся местная власть куплена и в доле. Херсон - не исключение, это закономерность. Когда закон не работает, конституционные права граждан - растоптаны - иного и быть не может. Парламентаризм - пустое понятие, его убила продажная коалиция циничных временщиков.
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Все, югик обтделся, сейчас набухается и в самолет с серебристым крылом во Франфурт немцам яйца отбивать, тому що дурнуватий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко заявил, что подает в отставку. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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