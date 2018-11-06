 Луценко заявил, что подает в отставку. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время своего выступления с трибуны Верховной Рады относительно расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк.

...

"Чтобы не было сомнений, что никто за власть не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке Президенту Украины. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу это сделать на этой неделе. Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице, делалось и будет делаться", - заявил он. - Но двоевластие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно даже за раскрытые преступления, я допустить не могу… Я подал заявление, а вам решать, будет ли Мустафа Найем устанавливать с экранов телевизора виновных или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность".

Он также сообщил, что дело об убийстве Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общественные активисты требуют отставки Луценко и Авакова из-за убийства Гандзюк