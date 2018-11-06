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 Политика Украины, Происшествия
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 Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что по данным правоохранителей преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения. Иного мнения здесь и быть не может", - сказал Президент на встрече с молодежью в Киеве.

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Также Порошенко отметил, что преступление против Гандзюк практически раскрыто.

"Исходя из информации, которую мне предоставили правоохранители, преступление против Екатерины Гандзюк уже в значительной степени раскрыто - найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Однако, я не считаю, что оно раскрыто до конца и уверен, что нужно продолжать работу", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что вряд ли кто-то больше Президента заинтересован, чтобы преступление было раскрыто, расследование проведено, чтобы убийцы, организаторы и заказчики понесли заслуженное наказание.

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая норма наказания", - добавил Президент.

Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко 01

Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко 02

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3095334
 
   
 Топ комментарии
 
Шо ты там тварь шоколадная нашла, твоя же власть ее и убила!!!
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Выверт "в значительной степени раскрыто" напоминает мне хохму о некоторой беременности Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2284
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Шо ты там тварь шоколадная нашла, твоя же власть ее и убила!!!
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во как быстренько примазался, не виноватая лалита
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в тексте заголовка так и написали: "организатор -порошенко" )))
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Вирішують, кого можна злити...
Може того телепня призначать, що євро фальшиві носить?

Всеодно когось прийдеться призначити...
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Не-а.....
Если пожизненное (хотя не представляю как они его присудят) - то тут еще надо найди долб-ба, который на себя это возьмет! Да еще что бы белые нитки сразу в глаза не бросались!
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как говорится был бы чел....- тем более что это уже сакрал..., и пар нужно выпустить и идиотолпу "ублажить"...- ничего нового , теория управления , и не более... Злочин проти Гандзюк значною мірою розкрито: знайдено вбивцю, помічників, затримано організатора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4493
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Ви що бажаєте бачити онлайн засідання фракції на чолі з її вождем у студії...?
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красиво поет. все, можно закрывать. пэтин смотрящий не при делах.
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Постепенно подводят нас к тому, что объявят заказчиками кремль и побыстрее закроют дело - мол довольствуйтесь тем что есть.
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Позвольте спрочить и кто же организатор? Почему такая таинственность. Если хочется выдержать процедуру, написал бы кто предполагаемый организатор, все равно сми докопаются
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Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор Порошенко.


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Тоже в первую секунду именно так воспринял заголовок
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Выверт "в значительной степени раскрыто" напоминает мне хохму о некоторой беременности Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2284
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Ну да )) Там у него еще есть перл - пол шага до автокефалии ))
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Поки не буде знайдено Замовника, це не Значна частина, а лише часткова...
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В значительной степени раскрыто )) Это петрушка,называется - брехнецой. Если не раскрыто окончательно. Ты петушок рано кудахчешь. Оно то понятно - ты за себя гавнюк думаешь.
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найден убийца, помощники, задержан организатор - заявил заказчик.
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услуги ротшильдов надо отрабатывать
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===Установлены достоверные данные о массовых поставок с территории Украины на территорию ЛНР и ДНР конфет «Рошен» по договоренности между Порошенко и Пасечником. Материалы предоставлены неравнодушными правоохранителями, не разделяющими взгляды своих руководителей, которые ради денег и ублажения коррумпированных руководителей, потеряли честь и теряют государство===

Связь Порошенко с террористами
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Шо за єрунду ви пишете? Якісь суцільні недомовленості і перекручування. Цукерки Рошен в ОРДЛО лічно син Порошенка возив а назад контрабасом лєнточкі георгієвські освячені самим гундяєм. Учити ще вас треба як зраду сіяти.
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Ну, сын Порошенко в футболках Россия любит танцевать. Сходи по ссылке
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Сиш, ти, само ходи і дивись на кого хочеш. Фотошопер мля.
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Хрен себе лучше подкачай, Миша... И не будешь изнурительно дрочить, маркетолог доморощенный. Вот это будет результат!
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Кому-то из барыг коррупционеров от БПП дорогу перешла, так они ее и порешали по местному, через мусоров или титушек за бабло, что тут непонятного Петя, не будь таким циником и лицемером.
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А замовник з БПП залишився недоторканий....
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Помічник депутата з БПП оплачував вбивцям, тож депутат і є замовником. Ви хоч вивчайте справу перед своєю писаниною, пропагандони.
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Та всім пох.. Всім потрібна зрада і Гонгадзе №2 а не порохоботські відмазки про вбивць і замовників.
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Не-е-е-е... Тут тарапитца не нада! Это вы не Заказчика нашли, а посредника.
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Ну да... и дело расстрелов на Майдане уже почти раскрыто, вот еще немного осталось... и дело Гонгадзе тоже вот-вот раскроют... Пиздабол соевый...
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Назначенные есть! Вот только, вину на себя брать не хотят!
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разве это компетенция президента, а нет надо и на этом попиариться брехливому барыге
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найден убийца, помощники, задержан организатор - Порошенко
Одна запятая, и почти по Фрейду.
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... це рівень президента!!!!!! Боже, збав Україну від...вона цього не заслужила.
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заслужила-заслужила. Ще і як заслужила.
"Раби, підніжки, грязь москви, варшавське сміття..."(с) "Німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть"(с).
Як член комісії на тих виборах, можу засвідчити, що 54% за все це блядство реально було. Інші кандидати, включно з Тимошенко програли ті вибори беззаперечно, з великим відривом. Можу ще допустити, що не було саме 54%, тобто "вадінтур" і Охендовський підтасував, тобто десь там якось підтасували відсотків 5, щоб "вадінтур", але розклад дійсно був такий, що не в першому турі, так у другому - все одно ця мразота гарантовано стала би президентом.
Так що "Україна" яка цього "не заслужила" може вкусити себе за сраку і наступного разу нехай не думає вкушеною сракою і телевізором, а думає, нарешті, головою. Хоча маю великі сумніви і сам не вірю, що цей нікчемний народець-раб хоч колись прозріє. Я на це прозріння сподівався ще у 1991, але з тих пір вибір Україною Кравчука, Кучми, Кучми, Януковича, Ющенка, Януковича і нарешті цього чергового вилупка зробили мене невиправним песимістом.
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шота заинтересованность странная,
появилась ниоткуда
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Заказчику, исполнителю -гореть в Аду, а ещё лучше окунуть их в этом мире в h2so4, но какого яух гидрант в самом начале , ещё до суда вставляет свой пятак? , чтобы потом всякие мудаки вякали на давление на следствие, предвзятость и тд и тп? пэтя, ножницы в руки и за дело , красных ленточек много, давай, давай, за дело, тут тебе равных нет! Пгакугогу пгивет!
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Я так понял, что Порошенко не рассказали про ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Не ну конечно там можно и глаз на жопу натянуть. Но если суд реально осудить по 115, то это будет прикол.
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Ишь ты, Петр Алексеич решил высказаться про убийство Кати.
Наверное, вспомнил, что он глава государства.
А про замначальника службы внешней разведки Семочко как в рот воды набрал....
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"6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".Источник"

Уже дежурная цитата Цензора в каждом сообщении на тему убийства Екатерины Гандзюк.
Господа журналисты, сколько можно цитировать этот всхлип г-на Геращенко, вновь и вновь пороча Николая Новикова?!.
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После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая норма наказания", - добавил Президент. Источник: https://censor.net.ua/n3095334хм?? при ,,высшей норме наказания?"какие то преференции или льготы??может улучшенная пайка или на худой конец увеличенная??чёт трудно понять такого рода формулировки??любую лабуду пишут лиж бы удивить!!а что звучит глупо и не задумываются. Злочин проти Гандзюк значною мірою розкрито: знайдено вбивцю, помічників, затримано організатора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8419 Злочин проти Гандзюк значною мірою розкрито: знайдено вбивцю, помічників, затримано організатора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9823 Злочин проти Гандзюк значною мірою розкрито: знайдено вбивцю, помічників, затримано організатора, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5259
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Есть зацепка обвинить президентпа и понеслась по цензору московская и пятиколонная мразь. Здесь горе, убили активистку, которая боролась с такими мудаками, которые сейчас поливают грязью тех, кто их разоблачил. Одна женщина одновременно помогала фронту и боролась с сепаратистами в Херсонской области. А среди сепаров и много в правоохранительных органах, иначе, как пояснить те моменты, когда сепары совершали явные преступления, а их не задерживали. Вот именно это и привело к тяжкому преступлению. Наказать так, чтобы испоганить лицо женщине, могла, на мой взгляд, придумать только женщина. Должна быть одна из версий в производстве. Обязательно отработать тех женщин, которые враждебно к потерпевшей относились.
И когда, наконец, полиция избавится от сепаратистов в своих рядах? Когда им уже расскажут, что Украина - это самостоятельное государство. Когда там перестанут ждать высоких зарплат из соседней агрессивной страны? С ними кто-то проводит работу?.
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Для этого нужно было Евросоюзу, Госдепу США и послам остальных стран ПОТРЕБОВАТЬ с Пети расследования...
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Кого же назначили "организатором"?..Тот хоть до "организации" слышал о существовании этой мужественной женщины?..И какие мотивы у этого "организатора" ?..Организатором и заказчиком является местная сепаратистская власть.опирающаяся на полит.силу нынешнего президента Петра Порошенко. (БПП) .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПреступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко
 
 
 
 
 
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