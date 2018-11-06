 Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.
"Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения. Иного мнения здесь и быть не может", - сказал Президент на встрече с молодежью в Киеве.
Также Порошенко отметил, что преступление против Гандзюк практически раскрыто.
"Исходя из информации, которую мне предоставили правоохранители, преступление против Екатерины Гандзюк уже в значительной степени раскрыто - найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Однако, я не считаю, что оно раскрыто до конца и уверен, что нужно продолжать работу", - подчеркнул глава государства.
Порошенко также отметил, что вряд ли кто-то больше Президента заинтересован, чтобы преступление было раскрыто, расследование проведено, чтобы убийцы, организаторы и заказчики понесли заслуженное наказание.
"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая норма наказания", - добавил Президент.
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.
6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".
Также читайте: Катерина Гандзюк собиралась вылететь на лечение в Австрию, - "The Newsroom"
22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
Може того телепня призначать, що євро фальшиві носить?
Всеодно когось прийдеться призначити...
Если пожизненное (хотя не представляю как они его присудят) - то тут еще надо найди долб-ба, который на себя это возьмет! Да еще что бы белые нитки сразу в глаза не бросались!
Связь Порошенко с террористами
Одна запятая, и почти по Фрейду.
"Раби, підніжки, грязь москви, варшавське сміття..."(с) "Німі на панщину ідуть, і діточок своїх ведуть"(с).
Як член комісії на тих виборах, можу засвідчити, що 54% за все це блядство реально було. Інші кандидати, включно з Тимошенко програли ті вибори беззаперечно, з великим відривом. Можу ще допустити, що не було саме 54%, тобто "вадінтур" і Охендовський підтасував, тобто десь там якось підтасували відсотків 5, щоб "вадінтур", але розклад дійсно був такий, що не в першому турі, так у другому - все одно ця мразота гарантовано стала би президентом.
Так що "Україна" яка цього "не заслужила" може вкусити себе за сраку і наступного разу нехай не думає вкушеною сракою і телевізором, а думає, нарешті, головою. Хоча маю великі сумніви і сам не вірю, що цей нікчемний народець-раб хоч колись прозріє. Я на це прозріння сподівався ще у 1991, але з тих пір вибір Україною Кравчука, Кучми, Кучми,
Януковича, Ющенка, Януковича і нарешті цього чергового вилупка зробили мене невиправним песимістом.
появилась ниоткуда
Наверное, вспомнил, что он глава государства.
А про замначальника службы внешней разведки Семочко как в рот воды набрал....
Уже дежурная цитата Цензора в каждом сообщении на тему убийства Екатерины Гандзюк.
Господа журналисты, сколько можно цитировать этот всхлип г-на Геращенко, вновь и вновь пороча Николая Новикова?!.
И когда, наконец, полиция избавится от сепаратистов в своих рядах? Когда им уже расскажут, что Украина - это самостоятельное государство. Когда там перестанут ждать высоких зарплат из соседней агрессивной страны? С ними кто-то проводит работу?.