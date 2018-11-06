 Преступление против Гандзюк в значительной степени раскрыто: найден убийца, помощники, задержан организатор, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения. Иного мнения здесь и быть не может", - сказал Президент на встрече с молодежью в Киеве.

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Также Порошенко отметил, что преступление против Гандзюк практически раскрыто.

"Исходя из информации, которую мне предоставили правоохранители, преступление против Екатерины Гандзюк уже в значительной степени раскрыто - найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. Однако, я не считаю, что оно раскрыто до конца и уверен, что нужно продолжать работу", - подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что вряд ли кто-то больше Президента заинтересован, чтобы преступление было раскрыто, расследование проведено, чтобы убийцы, организаторы и заказчики понесли заслуженное наказание.

"После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая норма наказания", - добавил Президент.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и являющийся членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".

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22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября пострадавшая скончалась в больнице.