EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Происшествия, Общество
  580  10
Все про:Белая_Церковь (99) война (3153) Киевская область (1553) маршрутки (380) проезд (242) военнослужащие (3941)

 "Их ничего не изменит", - офицер ВСУ Штефан выслушал от пассажиров маршрутки "шквал негатива" из-за льготного проезда

Украинскому военнослужащему Анатолию Штефану отказали в бесплатном проезде в маршрутке Белая Церковь-Киев из-за отсутствия отрывного талона. Когда же военный заявил, что не собирается платить и намерен вызвать полицию, на него обрушились с критикой пассажиры, став защищать водителя маршрутки.

Об этом боец написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Школьница выпала из маршрутки в Ирпене на полном ходу: девочку госпитализировали с травмой головы

"Сегодня водитель маршрутки в очередной раз отказал в льготном проезде Белая Церковь-Киев ссылаясь на то, что я ему должен предъявить отрывной талон, и именно такое объявление висит на автовокзале в районе ж/д вокзала", - написал Штефан.

Кроме того, по словам бойца, сообщив, что отказывается платить и намерен вызвать полицию, он, вместо поддержки, услышал шквал негатива от пассажиров маршрутки.

"От этого мне стало так противно, что не передать. Несколько реплик от "благодарных" людей военнослужащему в военной форме: "Достаточно этого цирка и шоу, мы спешим на работу"; "Вы получаете огромные деньги и не можете заплатить"; "Кто вас туда посылал у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика"; "Идите все на Киев и воюйте с олигархами, а не с шахтерами"; "Идите на электричку там бесплатно, а в маршрутках надо всем платить"; "Почему мы должны платить налоги и военный сбор и вас содержать"", - рассазал Штефан.

Читайте также: Водители маршруток в Тернополе не вышли на работу после решения исполкома отменить повышение стоимости проезда

"Конечно надеюсь, что такой набор выпал только мне, но, видимо, нет, и, к сожалению, их ничего не изменит", - заключил боец.

Их ничего не изменит, - офицер ВСУ Штефан выслушал от пассажиров маршрутки шквал негатива из-за льготного проезда 01

Источник: https://censor.net.ua/n3095333
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В этой ситуации никто не виноват. Ни военный ,ни пассажиры. Военный прав по своему. Пассажирам тоже военный нахер ненужен - четыре года война,а толку никакого. Все устали от безысходности. Лолита завела всех в тупик.
 показать весь комментарий
 
 
Расскажи ,тролль ,как выиграть войну? У человека ,сбежавшего в тыл и не желающего воевать за СВОЙ родной город это хорошо получится.
 показать весь комментарий
 
"Их ничего не изменит", - офицер ВСУ Штефан выслушал от пассажиров маршрутки "шквал негатива" из-за льготного проезда - Цензор.НЕТ 1072
февраль 2019
петр алексеевич встречается со своими избирателями
 показать весь комментарий
 
"Их ничего не изменит", - офицер ВСУ Штефан выслушал от пассажиров маршрутки "шквал негатива" из-за льготного проездаjavascript:void(null);
а,не нужно никого слушать
взять всю шушеру и на нульовочку свозить на денёчек)
 показать весь комментарий
 
 
Может этих кричащих снимать на телефон и размешать в интернете. Такой флэшмоб" жлобстао стар" . Тогда станут думать о своем поведении -
 показать весь комментарий
 
 
Бытовой сволочизм искоренить не возможно... Обмельчал народ, выродился при совке...
 показать весь комментарий
 
Так или иначе- но это капец. Яценюк дал льготу участникам БД за счет водителей маршруток. Вот молодец! Теперь люди убивают и унижают друг друга именем Кролика. Зачем и почему так сделали? Случайно? По глупости? Нет, все прекрасно понимали к чему такие якобы льготы приведут.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Их ничего не изменит", - офицер ВСУ Штефан выслушал от пассажиров маршрутки "шквал негатива" из-за льготного проезда
 
 
 
 
 
 вверх