 "Их ничего не изменит", - офицер ВСУ Штефан выслушал от пассажиров маршрутки "шквал негатива" из-за льготного проезда

Об этом боец написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня водитель маршрутки в очередной раз отказал в льготном проезде Белая Церковь-Киев ссылаясь на то, что я ему должен предъявить отрывной талон, и именно такое объявление висит на автовокзале в районе ж/д вокзала", - написал Штефан.

Кроме того, по словам бойца, сообщив, что отказывается платить и намерен вызвать полицию, он, вместо поддержки, услышал шквал негатива от пассажиров маршрутки.

"От этого мне стало так противно, что не передать. Несколько реплик от "благодарных" людей военнослужащему в военной форме: "Достаточно этого цирка и шоу, мы спешим на работу"; "Вы получаете огромные деньги и не можете заплатить"; "Кто вас туда посылал у того и требуйте, а не трогайте маршрутчика"; "Идите все на Киев и воюйте с олигархами, а не с шахтерами"; "Идите на электричку там бесплатно, а в маршрутках надо всем платить"; "Почему мы должны платить налоги и военный сбор и вас содержать"", - рассазал Штефан.

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"Конечно надеюсь, что такой набор выпал только мне, но, видимо, нет, и, к сожалению, их ничего не изменит", - заключил боец.