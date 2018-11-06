 Гражданина РФ Лукичева, подозреваемого в организации нападения на ветерана АТО Вербича в Киеве, задержали в Калининграде

В Калининграде задержан 24-летний анархист Вячеслав Лукичев, рассказали "Медиазоне" Динар Идрисов из правозащитной организации "Русь сидящая", который получил информацию от членов калининградской ОНК, передает Цензор.НЕТ.

Сам Лукичев сказал членам комиссии, что ему вменяют часть 2 статьи 205.2 УК (публичное оправдание терроризма в интернете), но постановления о возбуждении дела они пока не видели.

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С чем именно связано уголовное дело, пока не известно.

Сотрудники ОМОН задержали Лукичева 4 ноября примерно в 18:00-19:00 на автобусной остановке. Сейчас он находится в ИВС при управлении МВД по Калининградской области, вчера ему предоставили адвоката по назначению. Жалоб на условия содержания у Лукичева нет, следов от пыток на его теле члены ОНК не заметили. Сейчас к задержанному направилась адвокат Мария Бонцлер, сотрудничающая с "Русью сидящей".

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Как писали в сентябре 2018 года "Українські новини", гражданин России Вячеслав Лукичев был объявлен в розыск по линии Интерпола по делу о нападении на "киборга" Дмитрия Иващенко (Вербича). Лукичев также объявлен в розыск по линии Министерства внутренних дел Украины. На сайте МВД отмечается, что от начал скрываться от органов власти Украины 8 мая 2018 года.

Напомним, вечером в среду, 2 мая, в Киеве на улице Константиновской неизвестные напали на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Его доставили в отделение хирургии областной клинической больницы. Позже стало известно, что камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение на "киборга" Вербича. По данным полиции, нападение на "киборга" Вербича в центре Киева расследуют как хулиганство. Позже стало известно, что нападавшие на "киборга" Вербича были задержаны в Харькове. По данным СБУ, организатором нападения на Вербича был россиянин, который сбежал в Польшу. Позже гражданину РФ заочно сообщили о подозрении в организации нападения на ветерана АТО Вербича в Киеве.