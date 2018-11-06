 БМП, ЗРК и зенитки: террористы наращивают вооружение и роют траншеи на оккупированных территориях Донбасса, - СЦКК

Как информирмирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр ООС, об этом говорится в сообщении СЦКК.

По данным СЦКК, в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 05.11.2018, сообщается об очередных фактах размещения вооруженными формированиями РФ военной техники в зоне безопасности на временно оккупированных территориях, а также об обустройстве ими укреплений в границах жилой застройки.

"02 ноября этого года БПЛА СММ ОБСЕ вблизи Лозового зафиксировал 1 единицу БМП-1; в районе Калинового - 1 единицу БРМ-1К, 3 единицы БМП-1, ЗУ-23, установленную на МТ-ЛБ, миномет неустановленного типа и ЗРК 9К31 "Стрела-10"; в районе Борщеватого зафиксированы 6 единиц МТ-ЛБ, на одном из которых установлен ЗУ-23 и 4 единицы БМП-1; в Дебальцево команда СММ обнаружила боевую бронированную машину и ЗУ-23 на базе грузовика.

В этот же день беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал новые траншеи общей протяженностью 400 м в районе Доломитного в Донецкой области, а также 50-метровую траншею в районе населенного пункта Нижнее Лозовое.

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3 ноября 2018-го на северо-восточной окраине Золотого-5 БПЛА СММ зафиксировал проведение оккупантами работ по усовершенствованию ранее возведенных укреплений, для этого они использовали мебель из разграбленных домов местных жителей", - сказано в сообщении.

Кроме того в СЦКК, российские оккупанты продолжают пренебрегать правами и свободами украинских граждан на оккупированных территориях.