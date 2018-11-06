EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Санкции России против Украины Создание Поместной Церкви
 Общество
  731  31
Все про:компенсации (241) Одесская область (1614) погром (228) цыгане (121) Европейский суд по правам человека (567)

 ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших от погрома в Одесской области в 2002 году ромов

Суд установил, что ответственность за это преступление несут украинские власти.

Европейский суд по правам человека признал украинские власти виновными в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тыс. евро моральной компенсации каждому из 12 пострадавших. Об этом говорится в решении суда от 6 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Еще пятерым заявителям суд присудил по 9 тыс. евро компенсации.

Дело "Бурля и другие против Украины" касалось погрома, устроенного в 2002 году в поселке Петровка Одесской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Хто наступний?" и "Today we are all Gypsies": активисты пикетировали главк полиции Киева с требованием расследовать разгром лагеря ромов в столице. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Пострадавшие ромі, в частности, утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае были соучастниками нападения, а в лучшем случае ничего не сделали, чтобы предотвратить это", - говорится в решении.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в данном деле есть нарушение ст. 8 (право на уважение дома) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. Также суд решил, что в отношении ряда заявителей были нарушения ст. 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции.

Аргументы украинского правительства о том, что власти не принимали участие в погроме, ЕСПЧ отклонил. Суд также подчеркнул, что решение правоохранителей не защищать данную группу лиц можно трактовать как унижающее достоинство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Мы здесь работаем! Это не ваше дело! Пошли нах##!", - полиция и активисты попытались выгнать карманников с ж/д вокзала в Киеве. ВИДЕО

Ниже приведена хронология происшествия: 7 сентября 2002 года 17-летний этнический украинец был убит в деревне Петровка, предположительно ромами. В ответ толпа местных жителей потребовала изгнания всех ромов из села.

Местный совет согласился с таким решением и потребовал от правоохранителей изгнать "социально опасных людей, независимо от этнического происхождения". В тот вечер мэр поселка посоветовал ромам уйти от надвигающегося погрома, а ночью толпа из нескольких сотен человек, обыскала дома заявителей и разгромила их.

Во время атаки присутствовали правоохранители, но они не пытались предотвратить разграбление домов и были сосредоточены исключительно на предотвращении человеческих жертв.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд оставил под стражей организатора нападения на табор ромов под Львовом. ВИДЕО

Уголовное дело было начато 10 сентября 2002 года. В 2019 году расследование было остановлено.

Источник: https://censor.net.ua/n3095327
 
 
 Топ комментарии
 
Было-бы намного лучше, если-бы ЕСПЧ обязал "ромов" выполнять законы Украины...
 показать весь комментарий
 
Надо бы оплатить счет билетами до любого, по желанию цыган, города Европы в один конец.
 показать весь комментарий
 
ЗЫ: Что за слово дебильное "ромы" нам так настойчиво навязывают? Возможно, цыгане и называют себя так, но я не цыган, и называть что-либо по-цыгански не имею ни малейшего желания.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Было-бы намного лучше, если-бы ЕСПЧ обязал "ромов" выполнять законы Украины...
 показать весь комментарий
 
 
А карманничество, торговля наркотиками, мошенничество - это "исполнение законов"?! Им погром учинили, в том числе, и по этим причинам... Не стройте из себя идиота....
 показать весь комментарий
 
 
Не строю. Знаю про их правонарушения. Только почему-то власть "закрывает" на это глаза. А ромы в данной ситуации - молодцы. Поимели всех. Причем по закону. И им заплатят, но не власть, а украинцы.
 показать весь комментарий
 
Вы уж как-то, определитесь... "Власть" - это кто? Верховная Рада, Администрация Президента, или, всё-таки, народ, в лице своих представителей - того же главы местной ОТГ, начальника районной полиции, главы райадминистрации? Всё творится "на местах", а не "в Киеве"... Мы не в России, а Порошенко со своей АП и ВР - не Путин, которому лишь можно пожаловаться и который "решает всё"...
 показать весь комментарий
 
Надо бы оплатить счет билетами до любого, по желанию цыган, города Европы в один конец.
 показать весь комментарий
 
 
Треба погодитися на виплату цих грошей при умові надання ромами паспортів України (у них нема паспортів) та призначити місцем виплати Страсбург.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЫ: Что за слово дебильное "ромы" нам так настойчиво навязывают? Возможно, цыгане и называют себя так, но я не цыган, и называть что-либо по-цыгански не имею ни малейшего желания.
 показать весь комментарий
 
 
Слово из четырёх букв/звуков более энергосберегающее, чем "цыгане" (из шести), тут согласен. Но не хочу, чтобы отличный пиратский напиток ассоциировался с какой-то мерзостью. Поэтому вместо "ромы" предпочитаю использовать "воши" ЄСПЛ зобов'язав Україну виплатити по 11 тис. євро кожному із 12 постраждалих від погрому в Одеській області 2002 року ромів - Цензор.НЕТ 7155
 показать весь комментарий
 
ромов и самогонов переселить в еспч)))
 показать весь комментарий
 
 
Ну ясно что не эти, эти за цыган горой стоят.
 показать весь комментарий
 
 
Они по электричкам больше зарабатывают.А если ещё приплюсовать торговлю наркотиками,так это для них копейки
 показать весь комментарий
 
 
хороших адвокатов конекрады наняли))))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дадут векселями и обналичивай, как можешь
 показать весь комментарий
 
 
Они на большее наворовали, поэтому закрыть взаимозачетом
 показать весь комментарий
 
 
Семнадцать мгновений ромов... (почти 17 лет прошло)
А там хоть живые остались от тех событий?
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая образ их жизни - предполагаю, что тот табор уже ушёл в небо.
Да, мне их по-человечески даже жалко как-то...
(нет)
 показать весь комментарий
 
 
Не "предположительно", а был убит семнадцатилетний парень. Нагло. Во время празднования своего дня рождения. Прямо возле кафе где происходило празднование.
Вывели на улицу, распяли на капоте и засадили отвертку в сердце.
Я в то время как раз был в этом селе в командировке и прекрасно помню как происходили события.
 показать весь комментарий
 
 
Надо ромам еще больше помощи и субсидий.
А то голодают бедные. ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших от погрома в Одесской области в 2002 году ромов - Цензор.НЕТ 9665
 показать весь комментарий
 
 
А зачем ромам деньги? Они же коммуналку не платят, газом не пользуются...
 показать весь комментарий
 
 
Европа превращается в марионетку нацменов, очень жаль.
 показать весь комментарий
 
 
А теперь собрать тех правозащитников, которые стояли с плакатиками в защиту цыганвы, и пусть платят.
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемый редактор новостей, Украина не выполняет постановления ЕСПЧ. И не напомнить об этом читателям - чистой воды поцовство. С уважением, всех благ.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоЕСПЧ обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших от погрома в Одесской области в 2002 году ромов
 
 
 
 
 
 вверх