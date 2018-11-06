 ЕСПЧ обязал Украину выплатить по 11 тыс. евро каждому из 12 пострадавших от погрома в Одесской области в 2002 году ромов

Европейский суд по правам человека признал украинские власти виновными в погроме ромского поселения в Одесской области в 2002 году и обязал выплатить по 11 тыс. евро моральной компенсации каждому из 12 пострадавших. Об этом говорится в решении суда от 6 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Еще пятерым заявителям суд присудил по 9 тыс. евро компенсации.

Дело "Бурля и другие против Украины" касалось погрома, устроенного в 2002 году в поселке Петровка Одесской области.

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"Пострадавшие ромі, в частности, утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае были соучастниками нападения, а в лучшем случае ничего не сделали, чтобы предотвратить это", - говорится в решении.

ЕСПЧ единогласно постановил, что в данном деле есть нарушение ст. 8 (право на уважение дома) и ст. 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о правах человека. Также суд решил, что в отношении ряда заявителей были нарушения ст. 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Конвенции.

Аргументы украинского правительства о том, что власти не принимали участие в погроме, ЕСПЧ отклонил. Суд также подчеркнул, что решение правоохранителей не защищать данную группу лиц можно трактовать как унижающее достоинство.

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Ниже приведена хронология происшествия: 7 сентября 2002 года 17-летний этнический украинец был убит в деревне Петровка, предположительно ромами. В ответ толпа местных жителей потребовала изгнания всех ромов из села.

Местный совет согласился с таким решением и потребовал от правоохранителей изгнать "социально опасных людей, независимо от этнического происхождения". В тот вечер мэр поселка посоветовал ромам уйти от надвигающегося погрома, а ночью толпа из нескольких сотен человек, обыскала дома заявителей и разгромила их.

Во время атаки присутствовали правоохранители, но они не пытались предотвратить разграбление домов и были сосредоточены исключительно на предотвращении человеческих жертв.

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Уголовное дело было начато 10 сентября 2002 года. В 2019 году расследование было остановлено.