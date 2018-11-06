 Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам, - Макрон

Об этом французский лидер заявил в интервью радио Europe 1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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Макрон отметил, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб именно Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую европейскую армию. Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам... У нас должна быть Европа, которая может защитить сама себя, не зависящая от Соединенных Штатов", - заявил Макрон.