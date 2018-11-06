 Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам, - Макрон

Об этом французский лидер заявил в интервью радио Europe 1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".
Макрон отметил, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб именно Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".
"Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую европейскую армию. Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам... У нас должна быть Европа, которая может защитить сама себя, не зависящая от Соединенных Штатов", - заявил Макрон.
Они ВСЕГДА попадают в Рай.
В отличие от большенства нас ,
остающимися на этой грешной Земле(с)
...
Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старик унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейскаго полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей. они и сейчас догуливают, вернее их потомки
От США? Очень правильно. Следующий шаг - армия для защиты Бретани от Прованса.
ВВС: третя світова війна (можливий сценарій)
Коли треба буде негайно приймати воєнні рішення на можливу агресію хуйла, вони будуть збиратися (представники різних країн) та колегіально обговорювати приймати/не приймати рішення. Хто ці представники? В НАТО хоч є Великобританія та США, які будуть наполягати на відсічі, а хто буде приймати рішення в "євпропейській армії" Макрона та Меркель? Друзі кацапщини: угорці, болгари, австрійці, італійці тощо. Це буде колегіальна говорильня, не здатна дати відсіч та оперативно приймати рішення.
Против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, не пожелавший, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.
Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.
Я что-то ничего в сегодняшнем мире не понимаю...
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Я зрозумів (з мови дипломатів): ...Німеччиною цілковито управляє "Ґазпром". І це вже для нас (Франції) не жарти. В Ґазпромі обмежена кількість вакансій. На всіх може не вистачити...