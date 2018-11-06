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 За рубежом
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Все про:армия (7185) Россия (71006) Евросоюз (12119) Макрон (212)

 Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию.

Об этом французский лидер заявил в интервью радио Europe 1, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

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Макрон отметил, что выход США из договора о ракетах средней и малой дальности нанесет наибольший ущерб именно Европе. Таким образом, европейцы не смогут защитить себя без "реальной европейской армии".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не создадим настоящую европейскую армию. Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам... У нас должна быть Европа, которая может защитить сама себя, не зависящая от Соединенных Штатов", - заявил Макрон.

Источник: https://censor.net.ua/n3095326
 
   
 Топ комментарии
 
саме в пику США, які наполягають на повноцінному фінансуванні євпропейськими членами своєї участі у НАТО, Макрон з Меркель розводять цю утопію про свою окрему "європейську армію". Чим не вистачає НАТО? Навіщо дублювати НАТО? На догоду хуйлу, агресору? Дві дублюючі армії, у кожної свій центр керівництва та прийняття рішень, неузгодженність у разі необхідності швидкого реагування. У НАТО вже створенна інфраструктура та налагоджена взаємодія. У "європейської армії" Макрона та Меркель нема нічого. Зате в пику США все робиться. Хуйло буде тільки "за".
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Полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже отменена по просьбе французской стороны

Против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, не пожелавший, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.
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Никогда не воюйте с русскими.
Они ВСЕГДА попадают в Рай.
В отличие от большенства нас ,
остающимися на этой грешной Земле(с)
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что понял-то? что от США надо защищаться?
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Від росії треба захищатися, а про антиамериканську риторику французів давно відомо.
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а НАТО чем не угодило? зачем еще одна армия и кто ее будет финансировать?
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Гомосексуалист-герантофил против карлика-педофила😁😂😀😄
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вроде как 200 лет прошло как козаки узнали шо такое минет, но жабоеды запомнили надолго Мы столкнулись с Россией, и нам нужна настоящая европейская армия, - Макрон - Цензор.НЕТ 5100
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какие еще кизяки? те что на три четверти остались во Франции, дезертировали?
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350, казаки славно погуляли по Франции в середине 17 века.
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по возвращении из похода русская армия недосчиталась сорока тысяч нижних чинов, «о возвратe которых Государь Александр и просил короля Людовика XVIII», однако король просьбу императора исполнить не мог «за утайкою французами беглецов, и потому ни один не возвратился».

...
Суди сама, до какого падения дошла наша армия, если старик унтер-офицер и простой солдат остаются во Франции, а из конно-гвардейскаго полка в одну ночь дезертировало 60 человек с оружием в руках и лошадьми. Они уходят к фермерам, которые не только хорошо платят им, но еще отдают за них своих дочерей. они и сейчас догуливают, вернее их потомки
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Это уже позже, после наполеоновских войн, которые кацапы почему то считают победой, положить 400 000 человек для того чтобы не упали таможенные доходы Лондона это конечно победа, но чья?
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Победитель кого? Что приобрела россия от этой типа победы? Рухнувшую в 1819 экономику?
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что для защиты Европы от России, Китая и даже США, необходимо создать общеевропейскую армию.

От США? Очень правильно. Следующий шаг - армия для защиты Бретани от Прованса.
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саме в пику США, які наполягають на повноцінному фінансуванні євпропейськими членами своєї участі у НАТО, Макрон з Меркель розводять цю утопію про свою окрему "європейську армію". Чим не вистачає НАТО? Навіщо дублювати НАТО? На догоду хуйлу, агресору? Дві дублюючі армії, у кожної свій центр керівництва та прийняття рішень, неузгодженність у разі необхідності швидкого реагування. У НАТО вже створенна інфраструктура та налагоджена взаємодія. У "європейської армії" Макрона та Меркель нема нічого. Зате в пику США все робиться. Хуйло буде тільки "за".
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ви НАТО для початку дайте ради, у самого вже існуючого блоку купа проблем з тією ж логістикою. У НАТО можуть бути чималі проблеми у випадку нападу хуйла. Окрім логістики, проблеми з прийняттям важливих рішень, неповороткість.
ВВС: третя світова війна (можливий сценарій)

Коли треба буде негайно приймати воєнні рішення на можливу агресію хуйла, вони будуть збиратися (представники різних країн) та колегіально обговорювати приймати/не приймати рішення. Хто ці представники? В НАТО хоч є Великобританія та США, які будуть наполягати на відсічі, а хто буде приймати рішення в "євпропейській армії" Макрона та Меркель? Друзі кацапщини: угорці, болгари, австрійці, італійці тощо. Це буде колегіальна говорильня, не здатна дати відсіч та оперативно приймати рішення.
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Капрон, вы еще не столкнулись, это Украина столкнулась и вас пока защищает. Дозревайте быстрее и оружие давайте, пока вам самим стрелять не пришлось
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Полноформатная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже отменена по просьбе французской стороны

Против проведения переговоров выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, не пожелавший, чтобы российско-американский саммит затмил мероприятия, которые будут посвящены столетию со дня окончания Первой мировой войны.

Владимир Путин и Дональд Трамп прибудут в Париж 11 ноября. Ранее ожидалось, что «на полях» юбилейных мероприятий они проведут полноценные переговоры.
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А додик штукарь еще тот. Тут же заявил, что это он передумал встречаться Ми зіткнулися з Росією, і нам потрібна справжня європейська армія, - Макрон - Цензор.НЕТ 7740
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дело говорит.и освобождать срасею от кацапо-фашистов.так и будет.
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Ты ж с пуйлом раз в месяц лабзаешься, жабоед ты хренов...
Я что-то ничего в сегодняшнем мире не понимаю...
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А без кулінарних уподобань не можна висловлюватися?
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Это еще остатки совкового "интернационализма", жабоеды, макаронники, мамалыжники...
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Игра на публику, чтобы бабло, которое требует Трамп на финансирование армии, сэкономить!
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И да и нет!!! Надо понимать для чего это делается. Цель развязать войну любыми путями и затормозить развитие цивилизации. Тю, даже можно и уничтожить, если с климатом неудачно получилось. Поэтому просто армия и просто война нам не подходит. Их(зеленожопых) устраивает, - нас нет. Россияне должны понять кто у них у руля, кто нас всех толкает в пропасть. Ну может хороводы проваленных мостов в России заставят их задуматься. Уже не знаю как объяснить.
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що ти таке верзеш про свого дружка володіньку, недоросль
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«Мы столкнулись с Россией...» - они столкнулись, блть!👿 Шо тогда за нас говорить?
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"...Ми зіткнулися з Росією, яка розташована біля наших кордонів і погрожує нам, - Макрон..."
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Я зрозумів (з мови дипломатів): ...Німеччиною цілковито управляє "Ґазпром". І це вже для нас (Франції) не жарти. В Ґазпромі обмежена кількість вакансій. На всіх може не вистачити...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам, - Макрон
 
 
 
 
 
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