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Все про:Аваков (2595) Апелляционный суд (235) Чеботарь (36) ЦПК (13)

 Апелляционный суд окончательно закрыл "дело о рюкзаках"

Апелляционный суд Киева оставил без рассмотрения апелляцию "Центра противодействия коррупции" на решение Соломенского суда столицы о закрытии так называемого "дела рюкзаков". Судебное решение оставлено в силе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Решение Соломенского суда о закрытии дела оставить без изменений, апелляцию "Центра противодействия коурпции" - без рассмотрения", - зачитала резолютивную часть постановления председатель коллегии суда Татьяна Тютюн.

Апелляционный суд окончательно закрыл дело о рюкзаках 01

Таким образом дело "окончательно похоронили", сделав невозможным и его пересмотр Высшим антикоррупционным судом, когда он заработает, пояснила журналистам адвокат ЦПК Елена Щербан.

"Мы категорически не согласны с этим решением суда. Оно окончательно похоронило дело, и восстановить его невозможно, разве что сам прокурор отменит собственное постановление. Решение суда является незаконным, состоялся некий театр абсурда: все стороны понимают, что ЦПК является заявителем по делу, мы предоставляли комментарии медиа, мы обращались в НАБУ, после чего и было начато производство. Наше заявление приобщено к делу", - отметила Щербан, объясняя ход апелляции и статус ЦПК в процессе.

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Ранее во время заседания прокурор САП Александр Снегирев, который перед этим выступил за закрытие дела "рюкзаков Авакова", отметил, что ЦПК, по его мнению, не является заявителем в этом деле, поэтому суд не должен рассматривать их апелляции в этом производстве.

Щербан после суда в беседе с "Радио Свобода" заявила, что весь ход дела "рюкзаков Авакова" имеет признаки сговора сторон.

По словам Щербан, Антикоррупционный суд должен положить конец подобным, "договорным" (по ее мнению) решениям. Также она отметила, что руководство САП, по ее словам, спешит еще с рядом подобных производств, чтобы апелляции в них рассмотрели до запуска Антикоррупционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о рюкзаках: производство против Александра Авакова, Чеботаря и Литвина закрыто (обновлено). ДОКУМЕНТ

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено.

Источник: https://censor.net.ua/n3095325
 
 
 Топ комментарии
 
Рафик невиновник, рюкзаки с деньгами сами напали
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И на радостях сын Авакова прикупил себе не плохую квартирку с бассейном.
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а мусора как известно не люди Апелляционный суд окончательно закрыл "дело о рюкзаках" - Цензор.НЕТ 2742
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Наконец то.Все и так знали что Авакян честный мусор
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придется открывать его суду п-ка Линча и Кольта Апелляционный суд окончательно закрыл "дело о рюкзаках" - Цензор.НЕТ 7475
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Рафик невиновник, рюкзаки с деньгами сами напали
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И на радостях сын Авакова прикупил себе не плохую квартирку с бассейном.
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Квартиру? Такие люди себе загородные замки покупают а не квартиры.
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а компенсация за запятнанный мундир????
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Праильно. Рафик неувиноват. А до выборо все дела нужно зачистить чтобы новая власть не начала етих бандюков массово сажать
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это все проклятые евробляжеры на маленькую собаченку аваченку поклеп навели. А он ведь хороший, и рюкзачки у него хорошие.
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Назарик Холодницкий сделал свое дело. Теперь его Петя не тронет и в очередной раз спасет после очередного зашквара (типа слива инфы Труханову).
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все, что нужно знать об украинском "суде".
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Апеляційний суд остаточно закрив "справу про рюкзаки" - Цензор.НЕТ 4193Ray‏ @Ray_net_ua 21 мин.21 минуту назад
Порошенко не привлечет к ответственности "смотрящего" по Херсонской области Паламарчука, заказавшего убийство Ганзюк.
На носу выборы и админресурс области в надежных руках.
Да, и глава контрразведки СБУ Сергей Семочко убивший 200 украинцев уже забыт и на своем месте.
- политолог

Апеляційний суд остаточно закрив "справу про рюкзаки" - Цензор.НЕТ 6042



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Рейтинг у главнотогуючого , как трусы у ПРоститутки, ниже колен.
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Как неожиданно! Надеюсь, через 5 месяцев снова откроют.
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на труды праведны не построишь рюкзаки камянны
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не красна хата углами/, а красна хата рюкзаками
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Бабло победило добро. Зачем такая власть ?
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СМменить президента и все пойдут по Этапу.Убийство Сашка Билого не имеет срока давности..Все главбонзы приготовиться к низкому старту на Мальдивы!
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ого яка СЕНСАЦІЯ)))) ніколи ще такого не було й от знову....))це просто скандал всесвітнього масштабу))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАпелляционный суд окончательно закрыл "дело о рюкзаках"
 
 
 
 
 
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