 Апелляционный суд окончательно закрыл "дело о рюкзаках"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

"Решение Соломенского суда о закрытии дела оставить без изменений, апелляцию "Центра противодействия коурпции" - без рассмотрения", - зачитала резолютивную часть постановления председатель коллегии суда Татьяна Тютюн.

Таким образом дело "окончательно похоронили", сделав невозможным и его пересмотр Высшим антикоррупционным судом, когда он заработает, пояснила журналистам адвокат ЦПК Елена Щербан.

"Мы категорически не согласны с этим решением суда. Оно окончательно похоронило дело, и восстановить его невозможно, разве что сам прокурор отменит собственное постановление. Решение суда является незаконным, состоялся некий театр абсурда: все стороны понимают, что ЦПК является заявителем по делу, мы предоставляли комментарии медиа, мы обращались в НАБУ, после чего и было начато производство. Наше заявление приобщено к делу", - отметила Щербан, объясняя ход апелляции и статус ЦПК в процессе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об избиении и грабеже съемочной группы зятем экс-замминистра МВД Чеботаря закрыли, - журналистка Бурдей. ФОТО

Ранее во время заседания прокурор САП Александр Снегирев, который перед этим выступил за закрытие дела "рюкзаков Авакова", отметил, что ЦПК, по его мнению, не является заявителем в этом деле, поэтому суд не должен рассматривать их апелляции в этом производстве.

Щербан после суда в беседе с "Радио Свобода" заявила, что весь ход дела "рюкзаков Авакова" имеет признаки сговора сторон.

По словам Щербан, Антикоррупционный суд должен положить конец подобным, "договорным" (по ее мнению) решениям. Также она отметила, что руководство САП, по ее словам, спешит еще с рядом подобных производств, чтобы апелляции в них рассмотрели до запуска Антикоррупционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о рюкзаках: производство против Александра Авакова, Чеботаря и Литвина закрыто (обновлено). ДОКУМЕНТ

Напомним, 31 октября 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у сына Министра внутренних дел Арсена Авакова.

В феврале 2016 года было опубликовано видео, снятое скрытой камерой, на котором человек, похожий на сына главы МВД Арсена Авакова Александра обсуждает с человеком, похожим на экс-заместителя министра Сергея Чеботаря поставку партии рюкзаков для подразделений ведомства по завышенной цене.

Диалог на видео датирован декабрем 2014 года, а уже в феврале 2015 года МВД действительно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков отвергал любые обвинения в причастности его семьи к закупке рюкзаков. В МВД действия НАБУ назвали политическими и юридически не обоснованными.

Также читайте: Мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. Я буду требовать извинений, - Аваков о "деле рюкзаков"

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении трем фигурантам "дела о рюкзаках". 1 ноября Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту "дела о рюкзаках" - сыну главы МВД Арсена Авакова Александру в виде личного обязательства. Экс-заместителя министра МВД Чеботаря также отпустили под личное обязательство. Также суд отпустил под личное обязательство третьего фигуранта "дела о рюкзаках". Позже Соломенский районный суд Киева вернул Александру Авакову загранпаспорт и отменил обязательства носить электронный браслет, а САП разрешила улететь в Италию. Также суд дважды отменял арест недвижимости Александра Авакова.

6 апреля 2018 года НАБУ сообщило, что расследование "дела о рюкзаках" завершено.