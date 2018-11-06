 За девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 млрд грн, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.
Он отметил, что задолженность за услуги ЖКХ на конец сентября этого года достигла исторического максимума – 38,2 млрд грн.
"Только за последние девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 миллиарда гривен. Не помогли ни разрекламированная система предоставления субсидий, ни хваленый "рост" доходов украинцев. Это означает, что установленные тарифы ЖКХ оторваны от реальной жизни и являются неподъемными для украинцев. Учитывая это, власть должна остановить рост тарифов", – сказал Сергей Шахов.
Народный депутат отметил, что повышение цены на природный газ и вслед за ним – за тепло и горячую воду, приведут к серьезным проблемам в коммунальном секторе.
"Сейчас самый большой долг в ЖКХ именно за природный газ – 16,8 миллиарда гривен. При этом власть повысила цену на топливо на 23%. Это повлечет мгновенное подорожание отопления, горячей воды, других услуг. Неплатежи достигнут критической отметки, что приведет к кризису в коммунальном секторе", – прогнозирует Сергей Шахов.
Народный депутат от партии "Наш край" отметил, что задолженность по зарплате уже достигла почти 3 млрд грн.
"Люди становятся еще беднее. Им уже нечем платить богатым владельцам энергетических монополий. Власть должна остановить повышение тарифов, привести их в соответствие со здравым смыслом и начать работать над ростом зарплат и пенсий граждан", – резюмировал народный депутат.
Напомним, по данным Госстата, на конец сентября 2018 задолженность населения за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн. За централизованное отопление и горячую воду – 10 млрд грн. За содержание домов – 4 млрд грн. За электроэнергию – 3,8 млрд грн. За холодную воду и водоотвод – 3 млрд грн. За вывоз мусора – 0,6 млрд грн.
Вместе с тем, задолженность по зарплате в целом по стране достигла 2,9 млрд грн.
Вот ведь народ несознательный и неблагодарный, не понимает "мудрых" решений, принимаемых на Банковой и Грушевского.
Так что настраивайся сразу на создание концлагерей для всех, кто тебе не нравится. Бо на секту юлиных отсосов всегда найдется другая секта.
Любой, кому для раскрутки нужно бабло, является или станет являться агентом влияния наших заграничных "бизнесменов". Они могут себе позволить скупать политиков пачками. А Михо деньги очень нужны.
С начала 1990-х считался членом неформального объединения Киевская семёрка (в которую также входили Валерий Згурский, Богдан Губский, Юрий Карпенко, Юрий Лях, Григорий и Игорь Суркисы)[8], которую связывали с президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой
Т.е. они при Днепропетровских были.
да и сам он родом из Черниговской области .а в Днепре учился и работал
Так что называть их "днепропетровскими" - большое преувеличение
Вся эта камарилья - днепропетровская группировка, которая слилась донецкой группировке. Между ними умудрился Ющ втиснуться, но дележ портков с Юлей выкинул в итоге за борт обоих.
Киевские сейчас порох и гросьмун!
Или это не они подняли коммуналку?
И, если Тигибко сам себе игрок, то Тимоха ситуативный агент влияния Бени, Фирташа, Мертветчука и любого, хто бабла даст.
А реально таких процентов 15-20...
Остальные на глубоком подсосе!
Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов. Источник: https://censor.net.ua/n3095323--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так гроші отримує Ахметов та інші ригоанали. Тобто Сергій Шахов говорив про своїх однопартійців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова представника Міністерства юстиції, начальника Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Аліcи Пєтухової.
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Вона зазначила, що Україна має виконати рішення ЄСПЛ, яким визнається існування мораторію на продаж сільськогосподарської землі порушенням прав людини в Україні.
Рішення ЄСПЛ для України - це не рекомендація, а вказівка. І часу не так багато, бо наступними рішеннями ЄСПЛ, а такі будуть, буде призначено позивачам справедливу сатисфакцію. А це ляже додатковим навантаженням на бюджет,
- повідомила представниця Мін'юсту.
За її підрахунками, мова йде про компенсацію українцям, що звернуться до ЄСПЛ через неможливість продати землю, від 2 тисяч то 75 тисяч євро залежно від оцінки кожного конкретного випадку.
Нагадаємо, у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року.
В лютому 2017 року група з 55 народних депутатів, звернулась до Конституційного суду з вимогою про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Проте КС відмовив у відкритті конституційного провадження.
У травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
Раджа: Э-э-э... много!
Антилопа: А если его будет слишком много?
Раджа (смеясь): Глупое животное! Золота не может быть слишком много!(с) Золотая антилопа
Раніше таку суму боргу можна було назбирати за декілька років!
Ахметка завжди в плюсах...