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Все про:ЖКХ (1360) тарифы (1546) Шахов_Сергей (19)

 За девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 млрд грн, - Шахов

Рекордный долг населения за жилищно-коммунальные услуги свидетельствует, что власть должна остановить рост тарифов.

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил, что задолженность за услуги ЖКХ на конец сентября этого года достигла исторического максимума – 38,2 млрд грн.

"Только за последние девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 миллиарда гривен. Не помогли ни разрекламированная система предоставления субсидий, ни хваленый "рост" доходов украинцев. Это означает, что установленные тарифы ЖКХ оторваны от реальной жизни и являются неподъемными для украинцев. Учитывая это, власть должна остановить рост тарифов", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что повышение цены на природный газ и вслед за ним – за тепло и горячую воду, приведут к серьезным проблемам в коммунальном секторе.

"Сейчас самый большой долг в ЖКХ именно за природный газ – 16,8 миллиарда гривен. При этом власть повысила цену на топливо на 23%. Это повлечет мгновенное подорожание отопления, горячей воды, других услуг. Неплатежи достигнут критической отметки, что приведет к кризису в коммунальном секторе", – прогнозирует Сергей Шахов.

Народный депутат от партии "Наш край" отметил, что задолженность по зарплате уже достигла почти 3 млрд грн.

"Люди становятся еще беднее. Им уже нечем платить богатым владельцам энергетических монополий. Власть должна остановить повышение тарифов, привести их в соответствие со здравым смыслом и начать работать над ростом зарплат и пенсий граждан", – резюмировал народный депутат.

Напомним, по данным Госстата, на конец сентября 2018 задолженность населения за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн. За централизованное отопление и горячую воду – 10 млрд грн. За содержание домов – 4 млрд грн. За электроэнергию – 3,8 млрд грн. За холодную воду и водоотвод – 3 млрд грн. За вывоз мусора – 0,6 млрд грн.

Вместе с тем, задолженность по зарплате в целом по стране достигла 2,9 млрд грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3095323
 
 
 Топ комментарии
 
Тю!!! А они ожидали, шо очередное поднятие тарифов вызовет волну благодарных платежей? За девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 млрд грн, - Шахов - Цензор.НЕТ 40
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А мені наприклад Порох більше подобається як для початку "хребетоломки". За дев'ять місяців борг населення за "комуналку" зріс на 5,9 млрд грн, - Шахов - Цензор.НЕТ 2026
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Да хоть на 80%, главное при кормушке любой ценой удержаться.
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российским троллям не нравятся украинские тарифы
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Мокшанским троллям пох на украинские тарифы, а вот граждан Украины почему-то не устраивает соотношение этих тарифов к зарплате.
Вот ведь народ несознательный и неблагодарный, не понимает "мудрых" решений, принимаемых на Банковой и Грушевского.
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Я не российский тролль, но мне тоже не нравятся украинские тарифы, и коррупционер и коллаборант Порошенко.
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вы должны хотя бы счетчики поставить...
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Пока этим олигархам не сломать хребет ,грабёж и уничтожение украинского народа будет продолжатся
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Начни с Юли, например. Бо за Беней, Фирташем и Ринатом ты не угонишься по заграницам.
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А мені наприклад Порох більше подобається як для початку "хребетоломки". За дев'ять місяців борг населення за "комуналку" зріс на 5,9 млрд грн, - Шахов - Цензор.НЕТ 2026
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Ну попробуй. За дев'ять місяців борг населення за "комуналку" зріс на 5,9 млрд грн, - Шахов - Цензор.НЕТ 6633 Ток кресло сразу после него займет Юля, после нее Коля, Вася, Сеня. И все они будут агентами влияния Бень, Дим, Ринатов и пр.

Так что настраивайся сразу на создание концлагерей для всех, кто тебе не нравится. Бо на секту юлиных отсосов всегда найдется другая секта.
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не ребята, вешать нужно всех и сразу и позвать Саакашвили, он с опытом и шороху навел такого в Одессе, шо мои клиенты плакали на таможне, а я улыбался)))))
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Можно. Ток ему загодя петельку надо тоже заготовить. Тем более, шо йон оттуда приедет уже с Бениным планом. За дев'ять місяців борг населення за "комуналку" зріс на 5,9 млрд грн, - Шахов - Цензор.НЕТ 8458

Любой, кому для раскрутки нужно бабло, является или станет являться агентом влияния наших заграничных "бизнесменов". Они могут себе позволить скупать политиков пачками. А Михо деньги очень нужны.
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Винницко-базарно-заочная экономика растет невиданными темпами.
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Винницкая тут ни при чём.Потому как сначала была киевско-днепропетровская,потом донецко-енакиевская,потом Винницкая .
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Кучма-Лазаренко-Тигипко-Тимошенко. Шо в них киевского?
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Ну эти такие себе паразиты...
С начала 1990-х считался членом неформального объединения Киевская семёрка (в которую также входили Валерий Згурский, Богдан Губский, Юрий Карпенко, Юрий Лях, Григорий и Игорь Суркисы)[8], которую связывали с президентами Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой

Т.е. они при Днепропетровских были.
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там из днепропетровских только Кучма..А вся остальная камарилья - кто откуда (вся Украина и даже россия)
да и сам он родом из Черниговской области .а в Днепре учился и работал

Так что называть их "днепропетровскими" - большое преувеличение
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Вопрос не в месте рождения, а в месте формирования ОПГ.
Вся эта камарилья - днепропетровская группировка, которая слилась донецкой группировке. Между ними умудрился Ющ втиснуться, но дележ портков с Юлей выкинул в итоге за борт обоих.
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Точно ничего!!!
Киевские сейчас порох и гросьмун!
Или это не они подняли коммуналку?
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Порох, Гройсман и еще несколько смен власти будут прямыми последствиями днепровских и донецких группировок. Тем более, что Фирташи, Ахметовы и Тимошенки с Тигибками никуда не делись.

И, если Тигибко сам себе игрок, то Тимоха ситуативный агент влияния Бени, Фирташа, Мертветчука и любого, хто бабла даст.
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Тю!!! А они ожидали, шо очередное поднятие тарифов вызовет волну благодарных платежей? За девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 млрд грн, - Шахов - Цензор.НЕТ 40
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Люди становятся еще беднее. Им уже нечем платить.......Только по количеству хороших машин на улицах и сидящих вечером по заполненным кафе людях как то не наблюдаеться зубожіння)) парковки возле Ашанов и Эпицентров забиты постоянно - пройти нельзя...
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Так это холуи олигархов трутся по ашанам ресторанам,а нищее большинство еле сводит концы с концами за 3-7тысяч гривен в месяц
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Визуально - да!
А реально таких процентов 15-20...
Остальные на глубоком подсосе!
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Рекордный долг населения за жилищно-коммунальные услуги свидетельствует, что власть должна остановить рост тарифов.
Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов. Источник: https://censor.net.ua/n3095323--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Так гроші отримує Ахметов та інші ригоанали. Тобто Сергій Шахов говорив про своїх однопартійців.
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Шо он городит, этот Шахов? Лезет со всякой х2рнёй. Он шо, про безвиз не слышал, про томос? Юра, подавай на снятие с него депутатской неприкосновенности.
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Тут и ванговать не надо. Решать проблему будут с помощью отъема собственности. Но тут легко перегнуть палку и доиграться до бунтов натуральных.
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надо просто переплюнуть долги мвф по валу и подать заявку в книгу рекордов гиннесса
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Якщо найближчим часом Україна не скасує мораторій на продаж землі, Європейський суд з прав людини перейде до призначення грошових компенсацій українцям, що звернуться у справах щодо неможливості продати сільськогосподарську землю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на слова представника Міністерства юстиції, начальника Управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи Аліcи Пєтухової.
Читайте також: Конституційний суд відмовився розглядати мораторій на продаж землі
Вона зазначила, що Україна має виконати рішення ЄСПЛ, яким визнається існування мораторію на продаж сільськогосподарської землі порушенням прав людини в Україні.
Рішення ЄСПЛ для України - це не рекомендація, а вказівка. І часу не так багато, бо наступними рішеннями ЄСПЛ, а такі будуть, буде призначено позивачам справедливу сатисфакцію. А це ляже додатковим навантаженням на бюджет,
- повідомила представниця Мін'юсту.
За її підрахунками, мова йде про компенсацію українцям, що звернуться до ЄСПЛ через неможливість продати землю, від 2 тисяч то 75 тисяч євро залежно від оцінки кожного конкретного випадку.
Нагадаємо, у грудні 2017 Верховна Рада продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2019 року.
В лютому 2017 року група з 55 народних депутатів, звернулась до Конституційного суду з вимогою про скасування мораторію на продаж земель сільгосппризначення. Проте КС відмовив у відкритті конституційного провадження.
У травні 2018 року Європейський суд з прав людини визнав таким, що порушує права людини, постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення.https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
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Антилопа: Сколько тебе нужно золота?
Раджа: Э-э-э... много!
Антилопа: А если его будет слишком много?
Раджа (смеясь): Глупое животное! Золота не может быть слишком много!(с) Золотая антилопа
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то сказка, а в реальності його не може бути занадто
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поверьте, каждый лишний грамм это смерть
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Так виселити всіх з квартир і проблем немає. Через 2-3 роки після енннного підняття тарифів 50% населення країни будуть бомжами і на ринку нерухомості з'явиться маса вільного житла !
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Ну квартиры (если не в Киеве) не особо интересно, сейчас куда более важно опустошить села, чтоб земелю легче прихватзровать. Тарифы подняли, пенсию носить с нового года не будут, соответственно 1 магазин на село и тот закроется и будут наблюдать на сколько хватит оставшихся жителей, для ускорения процесса думаю введут налог на домашних животных, заодно и косюку помогут избавится от конкуренции на рынке птиц. Всё идет по плану.
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по весне надо считать задолженность. сейчас еще рано.
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Не в тарифах дело, они не такие уж и высокие по сравнению с той же Европой. Проблема одна - низкие доходы большинства населения. А низкие доходы - следствие дичайшего бардака и патологической жадности власть имущих - и это касается всех, начиная от президента и заканчивая последним чиновником в каком-то пгт, который бумажку без "символического вознаграждения" может не подписать. Ну а берутся эти твари не откуда-то из-за границы, а из нашего "народа". Так что получается замкнутый круг. А разорвать его можно достаточно просто - простые и чёткие правила во всех сферах, ответственность за их исполнение и равные права для всех. И зависит это в первую очередь от власти, ибо народ у нас пока научился только революции устраивать, а это лишь половина работы. Нужно всего лишь захотеть что-то изменить, поумерить свои аппетиты и вложить часть своего богаства в развитие, чтобы процесс пошёл быстрее. Но увы... Воруем дальше, так как за 70 лет рабства другому не научились.
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автор помиляється в рекордах боргів. Рекорд заборгованості був встановлений у березні 2018 р. із сумою в 42,7 млрд грн. За літні місяці при нарахуванні за компослуги 3.8-4.0 млрд грн ці борги зменшились до 38,2 млрд грн на 30.09.2018 р. Очевидно, що при нарахуванні у зимові місяці до 9-15 млрд грн за компослуги та розрахунками на 60-70 %, борги будуть зростати катастрофічно. особливо все це проявиться у розрахунках за жовтень. На цей час багато розглядається заяв на субсидії і там відбулися збої у системах. Тому нарахування за жовтень піде без врахування субсидій, що буде неспроможне населення оплатити. Можна сказати, що жовтень буде візитною карткою влади у НЕСПРОМОЖНОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ або у організованому злочині перед країною.
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Цены за ЖКХ нужно поднять в сто раз. Тогда вообще никто платить не сможет. Все будут на субсидиях.
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а я думав шо один такий - 1000 грн боргу за електрику
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Это ты зря, кстати. Это единственное, шо стоит платить вовремя и аккуратно.
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Це заборгованість десь за декілька місяців...
Раніше таку суму боргу можна було назбирати за декілька років!
Ахметка завжди в плюсах...
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дети порошенко вообще в Англию уехали из за дорогих комуслуг ...
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Или плати жидо-олигархам за коммуналку, или лечись и ешь. Народ выбирает лечится и есть!
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Да гавно все эти неплатежи, половины из них нет! Поначисляли за лето по своим бредовым нормам, а все в отпуске были и ничего не потребляли!
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Чем ближе к выборам, тем громче будут всякие депутаты кричать про "зубожиння", "гинацЫд" и плохие тарифы.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЗа девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 млрд грн, - Шахов
 
 
 
 
 
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