 За девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 млрд грн, - Шахов

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил, что задолженность за услуги ЖКХ на конец сентября этого года достигла исторического максимума – 38,2 млрд грн.

"Только за последние девять месяцев долг населения за "коммуналку" вырос на 5,9 миллиарда гривен. Не помогли ни разрекламированная система предоставления субсидий, ни хваленый "рост" доходов украинцев. Это означает, что установленные тарифы ЖКХ оторваны от реальной жизни и являются неподъемными для украинцев. Учитывая это, власть должна остановить рост тарифов", – сказал Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что повышение цены на природный газ и вслед за ним – за тепло и горячую воду, приведут к серьезным проблемам в коммунальном секторе.

"Сейчас самый большой долг в ЖКХ именно за природный газ – 16,8 миллиарда гривен. При этом власть повысила цену на топливо на 23%. Это повлечет мгновенное подорожание отопления, горячей воды, других услуг. Неплатежи достигнут критической отметки, что приведет к кризису в коммунальном секторе", – прогнозирует Сергей Шахов.

Народный депутат от партии "Наш край" отметил, что задолженность по зарплате уже достигла почти 3 млрд грн.

"Люди становятся еще беднее. Им уже нечем платить богатым владельцам энергетических монополий. Власть должна остановить повышение тарифов, привести их в соответствие со здравым смыслом и начать работать над ростом зарплат и пенсий граждан", – резюмировал народный депутат.

Напомним, по данным Госстата, на конец сентября 2018 задолженность населения за поставки природного газа составила 16,8 млрд грн. За централизованное отопление и горячую воду – 10 млрд грн. За содержание домов – 4 млрд грн. За электроэнергию – 3,8 млрд грн. За холодную воду и водоотвод – 3 млрд грн. За вывоз мусора – 0,6 млрд грн.

Вместе с тем, задолженность по зарплате в целом по стране достигла 2,9 млрд грн.